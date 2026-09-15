Motivul pentru care George Clooney şi-a plătit singur cazarea şi mâncarea la Festivalul de Film de la Veneţia

George Clooney a sosit împreună cu soția sa, Amal la Fstivalul de Film de la Veneţia. Sursa foto: Getty Images

George Clooney, premiat anul acesta cu Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneţia, s-a aflat în centrul atenției timp de cinci zile, fiind printre invitaţii de marcă ai evenimentului. Iar în condiţiile în care anul acesta, problema chiriilor ridicate și a prețurilor în continuă creștere de la Veneția și de la Lido s-a aflat în centrul dezbaterilor din cadrul festivalului, actorul a ales să îşi plătească atât cazarea cât şi cinele pe care le-a luat cu soţia sa Amal în cele mai rafinate restaurante din lagună.

George Clooney a sosit împreună cu soția sa, Amal şi a petrecut cinci nopți la Veneția începând de marți, 1 septembrie. Celebrul actor a fost cazat la hotelul Belmond Cipriani, a luat masa la restaurantul hotelului Aman și în seara următoare la Ivo’s, iar la plecare nu a lăsat nota de plată în seama organizatorilor festivalului, ci a plătit-o integral chiar el.

În cadrul conferinței de presă care a precedat ceremonia de decernare a premiilor, George Clooney a glumit pe marginea ideii de a-și scoate soția la cină în acea seară, spunând:„Va trebui să găsesc un restaurant drăguț, având în vedere că ea va purta o rochie superbă”.

Niciodată până acum problema chiriilor ridicate și a prețurilor exorbitante de la Veneția și de la Lido nu a ocupat un loc atât de central în dezbaterile legate de festival. Subiectul a revenit în discuție chiar și în concluziile directorului festivalului, Alberto Barbera, formulate într-un interviu acordat publicației La Repubblica. „Cunosc oameni care nu și-au permis această călătorie, devenită cea mai costisitoare dintre toate cele asociate festivalurilor de profil”, a explicat Barbera. „Veneția este mult mai scumpă decât Cannes. Tarifele hotelurilor și ale locuințelor închiriate în regim privat au crescut nejustificat. Este o problemă de viitor: oamenii nu-și mai permit să vină. Nu poți trata festivalul ca pe o vacă de muls, dacă tot mulgi vaca, aceasta moare.”