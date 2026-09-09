O groapă uriaşă a apărut în faţa casei lui Nicolas Cage din Malibu. Vila actorului, în risc de prăbușire

Vila de 10,5 milioane de dolari al lui Nicolas Cage, la un pas să se prăbușească după ce a apărut o groapă uriaşă pe aleea principală a proprietăţii din Malibu. Sursa colaj foto: Hepta & Profimedia Images

O groapă uriașă a apărut pe aleea de acces către casa lui Nicolas Cage din Malibu, iar în urma incidentului a fost afectată și o conductă de gaze, transmite BBC. La scurt timp după ce s-a dat alarma, au fost mobilizate echipe de intervenție pentru securizarea perimetrului. Se pare că surparea terenului a avut loc în urma unei eroziuni severe care a afectat stabilitatea versantului de sub reședință. Impunătoarea vilă a celebrului actor valorează 10,5 milioane de dolari se află pe malul Oceanului Pacific.

Casa pe care actorul american Nicolas Cage îl deţine în Malibu, California, a fost la un pas să se prăbuşească, după ce marţi s-a prăbuşit o parte din aleea care ducea spre garaj. Incidentul s-a produs în urma ploilor abundente din sudul Californiei din ultimele zile și al eroziunii de coastă din această zonă.

Potrivit sursei citate, craterul măsoară aproximativ 9 pe 9 metri, iar în interior au ajuns bucăți de beton și alte materiale aflate în zonă.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Casa era goală în momentul în care terenul s-a surpat, iar autoritățile au restricționat accesul în zonă pentru a verifica amploarea distrugerilor și dacă structura terenului mai prezintă riscuri.

Valurile puternice și ploile din ultimele zile au afectat mai multe proprietăți de pe litoralul Californiei, au notat jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Locuitorii din apropiere au spus că au fost informați că o groapă de 2,4 metri începuse să se formeze încă de luni.

"În acel moment, proprietarii caselor nu erau prea îngrijorați", a declarat unul dintre locuitori pentru revista Los Angeles.

În vârstă de 62 de ani, Nicolas Cage a cumpărat vila în 2024, conform unui articol publicat în New York Times, pentru aproximativ 10,5 milioane de dolari. Proprietatea are vedere directă la Oceanul Pacific și se află într-o zonă exclusivistă de pe coasta Californiei.

Născut în Long Beach, California, Nicolas Cage a câștigat un Oscar pentru rolul jucat în "Leaving Las Vegas" și este cunoscut, de asemenea, pentru filme precum "Gone in 60 Seconds", "Face/Off", "Con Air", "Pig", "Moonstruck" și "The Unbearable Weight of Massive Talent".