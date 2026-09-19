Măsura luată de Rusia împotriva regizorului care a câștigat Marele Premiu la Cannes. Filmul lui l-a enervat pe Putin

Regizorul rus Andrei Zviaghinţev, care a criticat în repetate rânduri războiul declanşat de Moscova în Ucraina, a fost numit "agent străin". FOTO: Getty Images

Regizorul rus Andrei Zviaghinţev, care a criticat în repetate rânduri războiul declanşat de Moscova în Ucraina, a fost numit "agent străin", scrie Reuters. Zviaghinţev a câştigat în acest an Marele Premiu al Festivalului de Film de la Cannes pentru "Minotaur", un film care prezintă povestea unui om de afaceri rus obligat să decidă care dintre angajaţii săi ar trebui mobilizaţi pentru a lupta în Ucraina.

Rusia foloseşte această etichetă de "agent străin", care are conotaţii de spionaj, pentru numeroase persoane, inclusiv figuri publice, despre care autorităţile consideră că desfăşoară activităţi antiruseşti cu sprijin din străinătate.

"Milioane de oameni, de ambele părţi ale liniei frontului, îşi doresc un singur lucru: ca masacrele să înceteze", a declarat Zviaghinţev în discursul de acceptare a premiului, adăugând că preşedintele rus Vladimir Putin este singura persoană capabilă să pună capăt războiului.

Criticii au descris "Minotaur" drept una dintre cele mai directe critici formulate de Zviaghinţev la adresa situaţiei politice şi morale din Rusia.

Regizorul, care locuieşte în afara Rusiei de la începutul pandemiei de COVID-19, este cunoscut pentru mai multe alte filme, printre care "Întoarcerea", "Exilul" şi "Leviathan", o prezentare sumbră a vieţii din Rusia rurală.

Persoanele incluse pe lista "agenţilor străini" sunt supuse unor cerinţe birocratice împovărătoare şi unor restricţii privind veniturile obţinute în Rusia.

Acestea sunt obligate să menţioneze, cu majuscule, pe toate materialele pe care le publică, inclusiv pe reţelele sociale, că respectivele materiale au fost realizate de un "agent străin".

Printre alte personalităţi din domeniul culturii desemnate în acest fel sunt scriitorul Boris Akunin şi muzicianul rock Boris Grebenşcikov.