În 2008, Leonardo DiCaprio a cumpărat un apartament de 3.670.000 dolari în Manhattan, într-o clădire în care totul e diferit

Leonardi DiCaprio FOTO: Getty Images

În 2008, Leonardo DiCaprio a adăugat portofoliului său imobiliar un apartament din Manhattan, însă clădirea pe care a ales-o se deosebea de multe dintre reședințele de lux din New York. Situată în Battery Park City, Riverhouse a fost proiectată punând accent pe elemente ecologice, inclusiv panouri solare, aer filtrat și un sistem de tratare a apei. Pentru un actor care devenise deja strâns asociat cu cauzele de protejare a mediului, această adresă reprezenta o alegere firească.

La acea vreme, CBS News relata că DiCaprio cumpărase un apartament în complexul Riverhouse, cu 264 de unități, care oferă vedere spre râul Hudson și spre un parc din apropiere. Clădirea era promovată pentru accentul pus pe reducerea impactului asupra mediului, oferind în același timp facilitățile așteptate de la un condominiu de lux.

O locuință într-una dintre primele clădiri rezidențiale ecologice din Manhattan

Riverhouse a fost finalizată în 2008 și a primit certificarea LEED Gold, potrivit Battery Park City Authority. Proiectul a fost dezvoltat de Sheldrake Organisation, arhitectura fiind realizată de Polshek Partnership în colaborare cu Ismael Leyva Architects, iar designul a fost conceput de David Rockwell.

Elementele ecologice au făcut parte din proiectarea clădirii încă de la început. CBS News, citat de Times of India, relata că Riverhouse dispunea de vopsele cu emisii reduse, un sistem de aer proaspăt și filtrat disponibil 24 de ore din 24, o instalație de tratare a apei și panouri solare care se puteau roti pentru a urmări soarele.

Abordarea clădirii mergea dincolo de simpla instalare a unor panouri solare pe acoperiș. Un studiu de caz realizat de Urban Green Council documentează, de asemenea, elemente precum panouri fotovoltaice cu sistem de urmărire a soarelui, sisteme de tratare a apelor uzate menajere și a apei pluviale, ferestre cu geam triplu de tip curtain wall și un sistem combinat de producere a energiei termice și electrice.

Cât a plătit Leonardo DiCaprio pentru apartament

Suma nu a fost dezvăluită de reprezentantul lui DiCaprio atunci când achiziția a fost prezentată în presă pentru prima dată, în aprilie 2008. CBS News a confirmat cumpărarea, dar la momentul respectiv nu a publicat prețul.

Ulterior, CityRealty a spus că DiCaprio a plătit 3,67 milioane de dolari pentru primul lui apartament din Riverhouse. Actorul și-a extins în cele din urmă prezența în clădire, cumpărând unitatea alăturată în 2014 cu 8 milioane de dolari.

Cea de-a doua achiziție i-a oferit un spațiu și mai mare în complexul din Battery Park City. CityRealty a spus că apartamentul alăturat avea aproximativ 2.327 de metri pătrați și includea circa 1.035 de metri pătrați de spațiu exterior.

Clădirea a fost proiectată pentru a oferi spații interioare mai curate

Unul dintre aspectele neobișnuite promovate de Riverhouse era atenția acordată calității aerului din interior. În loc să se bazeze doar pe ventilația obișnuită, clădirea includea un sistem de filtrare conceput pentru a le furniza locatarilor aer proaspăt și filtrat. CityRealty a spus, de asemenea, că imobilul utiliza filtre pentru apă, sisteme de control al umidității și materiale cu nivel redus de poluare, ca parte a designului său orientat spre protecția mediului.

Accentul pus pe aer și apă era completat de materiale alese având în vedere sustenabilitatea. Studiul de caz al Urban Green Council evidențiază atenția acordată calității mediului interior și tratării apei, arătând că aceste sisteme au fost integrate în proiect încă de la început, și nu adăugate ulterior doar ca facilități de lux.

Panourile solare au devenit parte din identitatea clădirii

Tehnologia solară a reprezentat un alt element care a diferențiat Riverhouse la momentul inaugurării. Relatările descriau panourile solare ale clădirii ca fiind panouri rotative, în timp ce Urban Green Council le identifica drept panouri fotovoltaice cu sistem de urmărire a soarelui. Capacitatea lor de a urmări soarele făcea parte din efortul mai amplu al Riverhouse de a integra energia regenerabilă într-un proiect rezidențial de mare înălțime.

Prin urmare, caracterul ecologic al clădirii era legat de mai multe sisteme care funcționau împreună: energie regenerabilă, tratarea apei, filtrarea aerului și materiale alese ținând cont de impactul asupra mediului.

O clădire de lux cu mult mai multe facilități în afară de cele ecologice

Sustenabilitatea nu înseamnă că Riverhouse duce lipsă de facilitățile asociate stilului de viață luxos din Manhattan.

Complexul include o piscină de înot de 15 metri, facilități de fitness, o terasă amenajată, o cafenea multimedia și un spa pentru câini. Clădirea are, de asemenea, spații precum un studio de yoga și o sală de biliard.

Amplasarea pe malul apei reprezintă un alt avantaj. Riverhouse se află la adresa 2 River Terrace, în Battery Park City, cu vedere spre râul Hudson și Rockefeller Park. Battery Park City Authority listează clădirea ca făcând parte din zona de nord a cartierului și confirmă finalizarea acesteia în 2008, precum și certificarea LEED Gold.

Leonardo DiCaprio a cumpărat ulterior apartamentul alăturat

La șase ani după prima achiziție, DiCaprio s-a întors la Riverhouse. În 2014, el a cumpărat apartamentul alăturat pentru 8 milioane de dolari, potrivit CityRealty. Achiziția i-a extins, practic, spațiul în cadrul aceluiași complex orientat spre protecția mediului, în loc să se mute într-o altă clădire din Manhattan.

Alegerea se înscrie și într-un tipar observat în portofoliul imobiliar al lui DiCaprio. Architectural Digest a remarcat interesul său pentru proprietăți concepute ținând cont de protecția mediului, inclusiv apartamentele sale din Battery Park City și planurile pentru proiectul sustenabil Blackadore Caye din Belize.