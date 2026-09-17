Cei mai tineri 10 miliardari din topul Forbes 400 în 2026: Unii au averi uriașe din AI, la doar 30 de ani

Revoluția inteligenței artificiale schimbă radical ierarhia în topul celor mai bogați tineri din SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Nu există o modalitate mai bună de a întrezări viitorul decât să privim către tineri. Acest lucru este cu atât mai evident în cazul clasamentului Forbes 400 al celor mai bogați americani, unde revoluția inteligenței artificiale schimbă radical ierarhia și propulsează într-un ritm amețitor moguli extrem de tineri în cel mai exclusivist club al bogaților din Statele Unite.

Anul trecut, doar patru miliardari cu vârsta sub 40 de ani aveau suficientă avere pentru a intra în Forbes 400. Anul acesta sunt zece.

Șapte persoane în vârstă de 30 și ceva de ani au intrat pentru prima dată în clasament în acest an - în ciuda faptului că averea netă minimă necesară pentru a prinde un loc a atins un record de 4,4 miliarde de dolari - iar toate cele șapte își datorează averile boomului inteligenței artificiale.

Patru dintre tinerii miliardari lucrează la Anthropic

Patru dintre cei șapte provin de la aceeași companie, Anthropic, fondată în 2021, după ce șapte angajați ai OpenAI au părăsit compania, convinși că aceasta dezvolta inteligența artificială prea repede, fără suficientă atenție acordată siguranței și încrederii.

Acum, patru dintre ei se numără printre cei mai tineri zece membri ai Forbes 400 din acest an (alți doi au puțin peste 40 de ani și sunt, de asemenea, nou-intrați în clasament, în timp ce unul este cetățean canadian).

Toți cei șapte cofondatori - inclusiv Tom Brown (39 de ani), Daniela Amodei (39), Jack Clark (37) și Sam McCandlish (36) - au acum averi estimate la 15,5 miliarde de dolari fiecare și ocupă la egalitate locul 75 în clasament.

Anthropic, compania care a creat modelul AI Claude, a fost evaluată cel mai recent la 965 de miliarde de dolari, după o rundă de finanțare de 65 de miliarde de dolari din luna mai. (La începutul acestui an, toți cei șapte cofondatori s-au angajat să doneze în cele din urmă 80% din averile lor.)

Cel mai bogat nou membru al Forbes 400 lucrează la Open AI

Nici OpenAI nu o duce rău. Cofondatorul și președintele companiei, Greg Brockman, în vârstă de 38 de ani, este cel mai bogat nou membru al Forbes 400, după ce a recunoscut sub jurământ, în timpul unui proces desfășurat în luna mai - ca parte a luptei juridice dintre compania care a creat ChatGPT și Elon Musk - că participația sa la OpenAI valorează peste 20 de miliarde de dolari.

OpenAI a fost evaluată la 852 de miliarde de dolari în martie, iar atât OpenAI, cât și Anthropic au depus în această vară, în mod confidențial, documentele necesare pentru o eventuală listare la bursă.

Apoi este Palmer Luckey de la Anduril, al doilea cel mai tânăr miliardar din clasament, la 33 de ani, după ce compania sa producătoare de drone autonome a atras în luna mai 5 miliarde de dolari de la investitori de capital de risc, la o evaluare de 61 de miliarde de dolari.

Cel mai tânăr membru al Forbes 400 are doar 30 de ani și este cofondator al Cognition

Cel mai tânăr membru al Forbes 400 dintre toți este Steven Hao, în vârstă de 30 de ani, cofondator și director de tehnologie al Cognition, compania care produce software-ul de inginerie AI Devin. În septembrie, Cognition a anunțat o rundă de finanțare privată de 2 miliarde de dolari, la o evaluare de 48 de miliarde de dolari, la mai puțin de trei ani de la înființare.

Doar trei miliardari care se numărau printre cei mai tineri zece membri ai Forbes 400 în 2025 și-au păstrat locul și în acest an: Edwin Chen (38 de ani), fondatorul companiei de antrenare a inteligenței artificiale Surge AI; Vlad Tenev (39), cofondatorul aplicației de tranzacționare Robinhood; și Lukas Walton (tot 39), moștenitor al averii Walmart.

Walton este singurul dintre cei zece care și-a moștenit averea și, cu o avere estimată la 44,4 miliarde de dolari, este cel mai bogat din grup — urmat de Brockman, cu o avere estimată la 25,5 miliarde de dolari.

În total, cei mai tineri zece miliardari din clasamentul Forbes 400 din acest an au o avere cumulată de 169 de miliarde de dolari, în scădere de la 357 de miliarde de dolari în 2025.

Declinul se datorează aproape în întregime faptului că mai mulți moguli extrem de bogați - în special cofondatorul și CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, în vârstă de 42 de ani (avere estimată: 212 miliarde de dolari), investitorul în capital de risc Josh Kushner, în vârstă de 41 de ani (16,7 miliarde de dolari), și cofondatorul Airbnb Nathan Blecharczyk, în vârstă de 43 de ani (11,9 miliarde de dolari) - au depășit limita de vârstă pentru această categorie.

Clasamentul cuprinde persoane cu vârste de la nou-intratul Hao, în vârstă de 30 de ani, până la magnatul industriei lemnului Archie Aldis Emmerson, în vârstă de 97 de ani (6 miliarde de dolari), vârsta medie fiind de 70 de ani.

Cei mai tineri zece membri ai Forbes 400 din 2026, de la cel mai în vârstă la cel mai tânăr

Averile nete sunt calculate la data de 4 septembrie 2026.

10. Lukas Walton, 39 de ani

Avere netă: 44,4 miliarde de dolari

Sursa averii: Walmart

Nepotul fondatorului Walmart, Sam Walton (decedat în 1992), și singurul copil al fiului acestuia, John Walton (decedat în 2005), Lukas Walton a moștenit aproximativ o treime din averea tatălui său, în principal sub formă de acțiuni Walmart.

El conduce Builders Vision, cu sediul în Chicago, o companie de investiții și filantropie care administrează peste 15 miliarde de dolari în domenii precum energia curată, alimentația sustenabilă și conservarea oceanelor.

În iunie, a achiziționat o participație minoritară în echipa Chicago Bulls din NBA.

9. Vlad Tenev, 39 de ani

Avere netă: 7,1 miliarde de dolari

Sursa averii: Robinhood

Tenev s-a născut în Bulgaria, din părinți care lucrau pentru Banca Mondială, și l-a cunoscut pe cofondatorul său și fellow member al Forbes 400, Baiju Bhatt (41 de ani), la Stanford.

În 2013, cei doi au lansat Robinhood, aplicația care a eliminat comisioanele pentru tranzacționarea acțiunilor și a determinat restul industriei de brokeraj să urmeze exemplul. Compania a fost listată la bursă în 2021, iar participația de aproximativ 6% deținută de Tenev reprezintă cea mai mare parte a averii sale.

Cea mai rapidă divizie în creștere a Robinhood este acum cea a piețelor de predicții, unde utilizatorii cumpără contracte privind evenimente viitoare, inclusiv alegeri, decizii ale Rezervei Federale, competiții sportive și chiar vremea.

În al doilea trimestru al acestui an, piețele de predicții au generat venituri de peste 156 de milioane de dolari, depășind veniturile din tranzacționarea de acțiuni și criptomonede.

Tenev este, de asemenea, președintele Harmonic, un startup de inteligență artificială pe care l-a fondat în 2023 și care se concentrează pe raționamentul matematic.

8. Tom Brown, 39 de ani

Avere netă: 15,5 miliarde de dolari

Sursa averii: Anthropic

Brown, care a studiat informatica și științele cognitive la MIT, s-a numărat printre primii 20 de angajați ai OpenAI.

El a fost autorul principal al lucrării din 2020 care a prezentat GPT-3, modelul lingvistic ce a demonstrat că astfel de sisteme pot scrie fluent și care a declanșat actualul boom al investițiilor în inteligența artificială.

În 2021, Brown a părăsit OpenAI împreună cu șase colegi pentru a fonda Anthropic, un laborator de AI rival care produce chatbotul Claude. La Anthropic, el coordonează infrastructura de calcul utilizată pentru antrenarea acestuia.

7. Daniela Amodei, 39 de ani

Avere netă: 15,5 miliarde de dolari

Sursa averii: Anthropic

Amodei a absolvit University of California, Santa Cruz, și a lucrat la compania de plăți Stripe înainte de a se alătura OpenAI, unde a coordonat activitățile privind siguranța și politica publică.

În 2021, a părăsit compania împreună cu fratele său Dario - în prezent CEO-ul Anthropic și, de asemenea, nou-intrat în Forbes 400 din acest an, la vârsta de 43 de ani - și cu alți cinci colegi pentru a fonda Anthropic.

Ea ocupă funcția de președinte al companiei și președinte al consiliului de administrație, supervizând cercetarea, ingineria, produsul și operațiunile comerciale.

6. Edwin Chen, 38 de ani

Avere netă: 18 miliarde de dolari

Sursa averii: Surge AI

Chen a crescut într-un oraș din Florida cu 3.400 de locuitori, unde părinții săi, imigranți din Taiwan, conduceau un restaurant chinezesc-thailandez.

Ulterior, a studiat matematica, lingvistica și informatica la MIT, înainte de a lucra la Google, Facebook și Twitter.

În 2020, a fondat Surge AI, companie care angajează oameni pentru etichetarea datelor, dar și pentru evaluarea și corectarea răspunsurilor generate de inteligența artificială, în scopul antrenării modelelor.

Clienți precum Google și Anthropic au ajutat Surge să depășească pragul de 1 miliard de dolari în venituri anuale, fără finanțare din partea investitorilor de capital de risc.

Se estimează că Chen deține aproximativ 75% din companie.

5. Greg Brockman, 37 de ani

Avere netă: 25,5 miliarde de dolari

Sursa averii: OpenAI

Brockman a renunțat atât la Harvard, cât și la MIT fără să-și finalizeze studiile universitare, a devenit director de tehnologie al companiei de plăți Stripe la vârsta de 25 de ani, apoi a fondat OpenAI împreună cu Elon Musk și CEO-ul Sam Altman, ca organizație nonprofit, în 2015, când avea 28 de ani.

În calitate de președinte al companiei, Brockman supervizează infrastructura din spatele modelelor OpenAI și, din iulie, și divizia de produse - ceea ce îl face numărul doi în companie înaintea unei posibile listări la bursă.

În 2024, Musk i-a dat în judecată pe Brockman și Altman în legătură cu transformarea OpenAI într-o companie cu scop lucrativ, proces care a dus la dezvăluirea participației lui Brockman în companie în luna mai.

Brockman a dezvăluit, de asemenea, acțiuni Stripe în valoare de aproape 500 de milioane de dolari, precum și investiții mai mici în producătorul de semiconductori Cerebras și furnizorul de infrastructură de calcul CoreWeave, ambele fiind companii care furnizează servicii către OpenAI.

4. Jack Clark, 37 de ani

Avere netă: 15,5 miliarde de dolari

Sursa averii: Anthropic

Clark a relatat despre inteligența artificială în calitate de jurnalist Bloomberg înainte de a se alătura OpenAI ca director pentru politici publice.

După ce a părăsit OpenAI împreună cu cofondatorii Anthropic în 2021, a devenit unul dintre cei mai importanți susținători ai reglementării inteligenței artificiale de către guverne.

În prezent, conduce think tank-ul intern al Anthropic, care studiază efectele sociale ale tehnologiei, și scrie un newsletter din industrie citit pe scară largă.

3. Sam McCandlish, 36 de ani

Avere netă: 15,5 miliarde de dolari

Sursa averii: Anthropic

McCandlish a obținut un doctorat în fizică teoretică la Stanford înainte de a se alătura OpenAI, unde a lucrat la legile de scalare — descoperirea potrivit căreia sistemele de inteligență artificială devin, într-un mod predictibil, mai inteligente cu cât primesc mai multe date și mai multă putere de calcul.

După ce a cofondat Anthropic, a ocupat funcția de director de tehnologie până în octombrie, când a trecut în rolul de arhitect-șef.

În prezent, el coordonează modul în care sunt construite și antrenate modelele companiei.

2. Palmer Luckey, 33 de ani

Avere netă: 5,9 miliarde de dolari

Sursa averii: Anduril

Luckey a construit un prototip timpuriu de cască pentru realitate virtuală în adolescență, apoi și-a vândut compania, Oculus, către Facebook pentru 2 miliarde de dolari în numerar și acțiuni, la vârsta de 21 de ani.

A părăsit compania, cunoscută acum sub numele de Meta, în 2017, pe fondul reacțiilor negative provocate de sprijinul său pentru președintele Donald Trump.

În același an, a fondat Anduril, companie care produce drone și senzori autonomi, precum și software bazat pe inteligență artificială pentru coordonarea acestora.

În martie, armata SUA a acordat Anduril un contract pe 10 ani pentru software-ul, hardware-ul și serviciile conexe ale companiei, în valoare de până la 20 de miliarde de dolari.

Două luni mai târziu, Anduril a atras 5 miliarde de dolari la o evaluare de 61 de miliarde de dolari.

1. Steven Hao, 30 de ani

Avere netă: 5,8 miliarde de dolari

Sursa averii: Cognition

Hao și cei doi cofondatori ai Cognition au câștigat fiecare medalii de aur la Olimpiada Internațională de Informatică, campionatul mondial de programare competitivă. Hao a câștigat medalia în 2014.

Ulterior, a lucrat ca inginer la startup-ul de etichetare a datelor Scale AI, fondat de miliardarul în vârstă de 29 de ani Alex Wang (avere estimată: 3,2 miliarde de dolari) și deținut în proporție de 49% de Meta din 2025.

Hao a plecat înainte de această tranzacție pentru a fonda Cognition în 2023.

Principalul produs al companiei este Devin, un agent AI care scrie și repară cod, utilizat de clienți precum Citibank și compania fintech Ramp.

În septembrie, Cognition a atras 2 miliarde de dolari la o evaluare de 48 de miliarde de dolari, transformându-i pe toți cei trei cofondatori în miliardari.

Hao - directorul de tehnologie al Cognition și fondatorul cu cea mai mare participație în companie —-este singurul suficient de bogat pentru a intra în Forbes 400 din acest an.