Diferența între cartea de identitate electronică și cartea de identitate simplă. La ce ajută controversatul cip

Cartea de identitate electronică (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS) au același format, asemănător unui card bancar. Foto: Hepta

Cartea de identitate electronică (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS) au același format, asemănător unui card bancar, însă între cele două documente există diferențe importante. Una dintre cele mai discutate este cipul prezent pe CEI. Acesta nu are doar rolul de a stoca date, ci permite folosirea documentului pentru identificarea în mediul digital, autentificarea în sisteme informatice și semnarea electronică a documentelor.

Potrivit site-ului oficial al proiectului, CEI poate fi folosită și ca document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în Spațiul Schengen. CIS, în schimb, poate fi utilizată pentru dovedirea identității pe teritoriul României și nu conține date electronice.

Ce este cartea de identitate electronică

Cartea electronică de identitate este un document de identitate în format ID1, de dimensiunea unui card bancar. Are elemente de securitate și protecție împotriva falsificării și poate fi folosită atât pentru dovedirea identității fizic, cât și în mediul digital.

Pe partea vizibilă a CEI apar date precum numele și prenumele titularului, fotografia, CNP-ul, numărul actului, data expirării și semnătura olografă. Pe verso se află, printre altele, cipul, fotografia și zona MRZ, folosită pentru citirea optică a documentului.

Cipul este, de fapt, mediul electronic de stocare al documentului. În acesta sunt înscrise datele care apar pe document, dar și alte informații, printre care prenumele părinților, locul nașterii, imaginea facială, adresa de domiciliu și cea de reședință. CEI conține, de asemenea, certificate pentru autentificare și pentru semnătură electronică.

Tot în cip sunt stocate imaginile amprentelor a două degete, cu anumite excepții. Site-ul oficial precizează că amprentele nu sunt prelevate de la copiii cu vârsta între 0 și 12 ani.

La ce folosește cipul

Una dintre funcțiile importante ale cipului este autentificarea în sistemele informatice ale autorităților române și ale unor entități private care oferă acces pe baza CEI.

Cartea conține gratuit, din partea Ministerului Afacerilor Interne, un certificat pentru autentificare în sistemele informatice ale autorităților române și un certificat pentru semnătură electronică avansată. Documentele semnate cu certificatul de semnătură electronică avansată emis de MAI au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.

CEI poate permite și folosirea unei semnături electronice calificate, însă aceasta presupune înscrierea unui certificat emis de un furnizor de servicii de încredere și este contra cost.

Cipul este protejat prin mecanisme criptografice, iar autoritățile precizează că CEI nu poate fi citită de la distanță fără știrea titularului. Pentru accesarea datelor este necesară citirea optică a informațiilor din zona MRZ sau introducerea manuală a unui cod.

În ceea ce privește datele biometrice, accesul la amprente și la imaginea facială este protejat suplimentar. Potrivit site-ului oficial, accesul la aceste date prin mecanismul dedicat este permis doar autorităților guvernamentale desemnate, precum poliția, autoritățile naționale de securitate și cele de imigrare.

Un alt aspect important este că imaginile amprentelor preluate în bazele de date de producție sunt șterse automat după ce titularul intră în posesia CEI sau, în anumite condiții, după trei luni de la data programată pentru eliberarea documentului. Site-ul oficial precizează că procedura face imposibilă recuperarea datelor șterse.

Prin ce diferă cartea de identitate simplă

Cartea de identitate simplă are aceeași dimensiune, format ID1, însă diferența esențială este că nu conține date electronice. Ea permite titularului să își dovedească identitatea pe teritoriul României.

CIS nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara României. De asemenea, nu oferă funcțiile digitale ale CEI, precum autentificarea în sisteme informatice sau semnarea documentelor electronice.

O altă diferență importantă este legată de adresă. În cazul CEI, schimbarea domiciliului sau a reședinței poate fi făcută fără înlocuirea cardului, deoarece informația este stocată electronic și poate fi actualizată de autoritatea competentă. CIS nu oferă această facilitate.

Există și o diferență în ceea ce privește vârsta. CEI poate fi eliberată inclusiv copiilor cu vârsta între 0 și 14 ani, în timp ce CIS nu se eliberează minorilor din această categorie.

În privința costurilor, site-ul oficial indică un tarif de 70 de lei pentru CEI și 40 de lei pentru CIS. În perioada de implementare a PNRR, o singură CEI pentru o persoană cu vârsta de peste 14 ani poate fi eliberată gratuit, în limita condițiilor și a țintei stabilite pentru program.

Comparație CEI vs. CIS

Important de subliniat este că în perioada de implementare a PNRR, prima CEI pentru persoanele de peste 14 ani poate fi gratuită, în condițiile programului.

Așadar, principala diferență CEI-CIS nu este doar existența cipului. CEI este concepută și pentru utilizarea identității în mediul digital, pentru călătorii și pentru servicii electronice, în timp ce CIS rămâne un document destinat, în principal, dovedirii identității pe teritoriul României.