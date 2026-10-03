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CNAS permite folosirea cardului de sănătate și a buletinului electronic în luna octombrie, fără semnarea serviciilor

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 14:06 03 Oct 2026 Modificat la 14:06 03 Oct 2026
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„Mesajul «serviciul nu a fost semnat cu cardul» are exclusiv caracter de avertizare şi informare”, precizează CNSAS. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pot utiliza, în luna octombrie, atât cardul electronic de sănătate (CEAS), cât şi cartea electronică de identitate (CEI) pentru autentificare şi semnarea serviciilor, a informat Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), .

„În luna octombrie, CEAS și CEI pot fi utilizate în paralel pentru autentificare și semnarea serviciilor. În această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, iar mesajul «serviciul nu a fost semnat cu cardul» are exclusiv caracter de avertizare şi informare, cu condiţia respectării celorlalte reguli aplicabile", a precizat CNAS.

CNAS încurajează furnizorii să utilizeze CEAS sau CEI ori de câte ori este posibil şi să semnaleze eventualele dificultăţi tehnice.

„Această măsură nu afectează validarea și asigură continuitatea acordării serviciilor medicale și a eliberării medicamentelor și dispozitivelor medicale către pacienți”, a precizat instituția citată.

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Etichete: card de sănătate cardul de sănătate CNAS

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