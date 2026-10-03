„Schimb istoric” între Atena și Sofia. Grecia returnează Bulgariei, după 1.000 de ani, rămășițele țarului Samuil

Rămășițele țarului Samuel au fost restituite Bulgariei în schimbul a 48 de obiecte cult jefuite de trupele bulgare de la mănăstirile greci, în perioada 1916-1918. Foto: Profimedia Images

La peste o mie de ani de la moartea sa, rămăşiţele atribuite ţarului Samuil, printre ultimii suverani bulgari înaintea dominaţiei bizantine, revin sâmbătă în ţară, informează AFP, preluată de Agerpres. La Muzeul bizantin din Salonic, Grecia, prim-ministrul bulgar Rumen Radev a salutat, cu prilejul unei ceremonii la care a participat şi omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis, un „acord istoric” cu Grecia, care a permis restituirea rămăşiţelor ţarului în schimbul a 48 de obiecte provenind de la două mănăstiri şi de la mitropolia Serres şi Nigritis.

Rămăşiţele şi obiectele „aparţin celor două popoare ale noastre”, a subliniat Radev. Acestea „constituie memoria noastră, istoria noastră şi relaţia noastră, iar compatrioţii noştri, precum şi generaţiile viitoare merită şi trebuie să aibă posibilitatea de a le aduce un omagiu strămoşilor”, a adăugat el.

Şeful guvernului grec a spus, la rândul lui, că acest obiecte restituite Greciei sunt „de o valoare culturală, spirituală, dar şi emoţională inestimabile”.

Samuil sau Samuel, care a domnit în perioada 997-1014, a condus alături de fraţii săi mai multe campanii împotriva Imperiului Bizantin şi şi-a extins treptat autoritatea asupra unei mari părţi din Balcani, Prespa şi Orhid numărându-se printre principale sale centre de putere.

Din anul 1001, Bizanţul şi-a recâştigat avantajul până la înfrângerea de la Kliuci, în 1014, în urma căreia mii de prizonieri au fost orbiţi.

Samuil a murit la scurt timp după această bătălie, iar statul bulgar a trecut sub dominaţie bizantină în 1018.

Țarul Samuil, supranumit „Carol cel Mare al Balcanilor”

Moştenirea sa a creat mult timp tensiuni între Sofia şi Skopje, iar unii istorici compară această dispută cu controversele dintre francezi şi germani referitoare la Carol cel Mare.

„Samuil ocupă un loc important în naraţiunea istorică atât în Bulgaria, cât şi în Macedonia de Nord. Această iniţiativă vizează sublinierea caracterului bulgar al populaţiei slave din Macedonia”, a declarat pentru AFP Dimitar Betchev, cercetător în cadrul grupului Carnegie Europe.

Rămăşiţele lui Samuil au fost descoperite în anii 1960 de arheologul grec Nikolaos Moutsopoulos, care conducea săpăturile de la bazilica Sfântul Achile, pe o insulă din micul lac Prespa.

Într-un sarcofag a fost descoperit scheletul unui bărbat cu o înălţime de circa 1,60 metri, precum şi resturi dintr-o stofă ţesută din fire de mătase şi fire de aur, ornată cu motive reprezentând păsări.

Atribuirea acestor rămăşiţe lui Samuil se bazează pe indicii privind amplasamentul mormântului, bogăţia veşmintelor, vârsta defunctului şi o fractură mai veche.

Decenii de negocieri între Bulgaria și Grecia pe tema repatrierii rămășițelor țarului Samuil

Bulgaria a iniţiat discuţii oficiale privind repatrierea rămăşiţelor în anul 2007, un dosar reluat de mai multe guverne şi devenit uneori un subiect important al relaţiilor bilaterale cu Grecia.

Unii istorici de la Sofia se întreabă care este utilitatea acestui schimb având în vedere că rămăşiţele atribuite lui Samuil nu au fost niciodată identificate formal, spre deosebire de obiectele reclamate la schimb de Grecia, a căror origine este stabilită.

Aceste obiecte „au fost transferate la Sofia în 1917, în timpul Primului Război Mondial, şi au fost expuse sau conservate în Muzeul naţional de istorie al Bulgariei”, a precizat la începutul săptămânii Ministerul grec al Culturii.

În perioada 1916-1918, trupele bulgare au jefuit mănăstirile situate pe teritoriul grec, furând sute de manuscrise şi obiecte liturgice bizantine, potrivit autorităţilor greceşti. În plus, transferul are loc cu mai puţin de o lună înaintea alegerilor prezidenţiale din Bulgaria, în contextul în care istoria naţională ocupă un loc important în campania electorală.

Preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, candidată pentru un mandat complet şi susţinută de Rumen Radev, un politician pragmatic care apără atât apartenenţa Bulgariei la UE şi NATO, cât şi dialogul cu Moscova, şi-a lansat campania electorală pe 27 septembrie în faţa Bisericii din Aur de la Veliki Preslav, fosta capitală a Primului Ţarat Bulgar.

Pe plan intern, „Radev încearcă să atragă electoratul patriotic. El susţine că, spre deosebire de radicali, obţine rezultate”, spune Betchev.

Rămăşiţele lui Samuil vor fi depuse într-un sarcofag din marmură albă extrasă din regiunea Prilep, Macedonia de Nord de azi, potrivit televiziunii publice BNT. Vor fi instalate în biserica Sfânta Sofia, bazilică paleocreştină din secolul al VI-lea, care a dat numele capitalei bulgare