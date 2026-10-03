O plajă exotică oferă 10.000 de dolari ca să mănânci, să bei și să privești apusurile timp de 10 zile. Care sunt condițiile

Turiștii selectați vor face parte din noul program SPC-Suite al VisitSPC. FOTO: Profimedia Images

O organizație de turism din Florida caută trei persoane care să petreacă 10 zile explorând plajele, restaurantele, viața de noapte și apusurile din St. Pete-Clearwater. Candidații selectați vor primi bilete de avion, cazare, experiențe VIP și câte 10.000 de dolari pentru a povesti online despre experiențele lor, potrivit travelandleisure.com.

Turiștii selectați vor face parte din noul program de promovare a destinației, ce vizează misiuni de 10 zile de imersiune, create pentru a descoperi oamenii, locurile și experiențele care definesc cultura de plajă a regiunii.

„Au dificila sarcină de a mânca, bea, explora și savura St. Pete-Clearwater...și de a fi plătiți pentru asta”, spune Brian Lowack, președintele și directorul general al Visit St. Pete-Clearwater. „Poate suna ca o vacanță, dar este vorba despre o muncă adevărată. Să ajungi să cunoști destinația noastră înseamnă să o experimentezi zi de zi, să urmărești lucrurile care te interesează și te surprind și să împărtășești aceste descoperiri cu ceilalți.”

Dacă îți place să descoperi cele mai interesante locuri pentru viața de noapte și divertisment, postul de Chief Vibes Officer este pentru tine: vei face cercetare pe teren în domeniul muzicii live, al vieții de noapte, al divertismentului și oriunde te vor conduce „vibe-urile”. De la baruri modeste la localuri clandestine, de la terase pe acoperișuri la locuri pe plajă, de la săli de concerte legendare la locuri preferate de comunitatea LGBTQ+ și multe altele, totul va fi de descoperit.

Iubitorii de mâncare vor dori să aplice pentru postul de Chief Flavor Officer: vei mânca și vei bea prin scena culinară a regiunii, totul în numele cercetării. Vorbim despre preparate recunoscute de Michelin, fructe de mare proaspăt aduse de pe vas, localuri preferate de localnici, bucătării internaționale...nu vei rămâne flămând.

Este ușor să găsești inspirație când vine vorba despre apusurile din St. Pete-Clearwater, având în vedere că regiunea are, în medie, 361 de zile însorite pe an. Chief Sunset Curator are sarcina de a găsi surse de inspirație în întreaga regiune, de la muzee de talie mondială, precum The Dalí Museum și Museum of American Arts & Crafts Movement, până la sute de picturi murale, inclusiv cele realizate în cadrul Shine Mural Festival (6-15 noiembrie 2026), cartiere pline de culoare și, bineînțeles, apusuri spectaculoase deasupra Golfului Mexic.

Cum vor fi selectați câștigătorii programului

Câștigătorii vor primi bilete de avion dus-întors, cazare pe durata misiunilor de 10 zile, experiențe VIP și câte 10.000 de dolari fiecare. La rândul lor, aceștia vor împărtăși oamenii, locurile și momentele pe care le întâlnesc pe parcursul șederii.

Pentru a candida la cele trei poziții de conducere din cadrul SPC-Suite, aplicanții trebuie să completeze o cerere online și un interviu video direct prin intermediul platformei. Candidații trebuie să aibă cel puțin 21 de ani la momentul înscrierii și să fie disponibili pentru misiunile de 10 zile desfășurate între 6 și 22 noiembrie 2026.

Comitetul de selecție al SPC-Suite, format din actuala echipă de conducere și alți angajați ai VisitSPC selectați pe baza performanțelor excepționale în activitățile desfășurate în afara serviciului, va evalua apoi candidații în funcție de autenticitate și capacitatea de a spune povești; creativitate și originalitate; prezență și capacitatea de a interacționa cu publicul pe rețelele sociale; precum și capacitatea de a crea conținut atractiv.

St. Pete-Clearwater este cunoscută pentru plajele sale cu nisip fin, moale precum pudra și alb precum zahărul, Clearwater Beach fiind considerată una dintre cele mai frumoase plaje cu nisip alb din lume.