China investighează un produs chimic importat din UE, după scăderea cu 60% a prețurilor. Lovitură pentru exportatorii europeni

<1 minut de citit Publicat la 09:08 04 Oct 2026 Modificat la 09:08 04 Oct 2026

Dovezile preliminare au arătat că prețurile p-nitrotoluenului provenit din UE au scăzut cumulat cu aproape 60%. sursa foto: Getty

China a lansat sâmbătă o investigație antidumping privind importurile de p-nitrotoluen, un compus chimic utilizat la fabricarea coloranților și a produselor farmaceutice, din Uniunea Europeană, în contextul intensificării tensiunilor comerciale dintre cele două părți, potrivit AP.

Tensiunile comerciale dintre UE și China s-au amplificat în ultimele luni, ambele părți impunând sau luând în considerare restricții asupra importurilor celeilalte. Măsurile UE vizează încetinirea fluxului de vehicule electrice și produse de fast fashion din China, printre alte produse.

Ministerul chinez al Comerțului a declarat într-un comunicat că investigația a fost inițiată în urma unei plângeri depuse de industria chineză de profil.

Dovezile preliminare au arătat că prețurile p-nitrotoluenului provenit din UE au scăzut cumulat cu aproape 60% între 2022 și 2025, a precizat ministerul.

Oficialii europeni din domeniul comerțului urmează să se deplaseze la Beijing pe 8 și 9 octombrie pentru discuții comerciale la nivel înalt, menite să reducă o parte dintre tensiunile existente.