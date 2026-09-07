Până când mai pot călători românii în statele UE cu vechiul buletin. Ce trebuie să știe cei care au cartea de identitate model 1997

Cartea electronică de identitate (CEI) este prevăzută cu cip FOTO: gov.ro

Românii care dețin o carte de identitate model 1997 o pot folosi în continuare ca act de identitate până la data de expirare înscrisă pe document. În schimb, pentru călătoriile în statele Uniunii Europene și în Spațiul Schengen există un termen diferit, respectiv 3 august 2031.

Autoritățile precizează că această dată vizează utilizarea vechii cărți de identitate ca document de călătorie, nu valabilitatea sa ca act de identitate.

Ce se întâmplă cu vechea carte de identitate

Cartea de identitate model 1997 este încă emisă, până la momentul în care noile documente - cartea electronică de identitate (CEI) și cartea de identitate simplă (CIS) - vor fi generalizate.

Persoanele care au deja un buletin de acest tip și al căror document se află încă în perioada de valabilitate îl pot folosi până la expirare. Totuși, legislația permite titularului să solicite înlocuirea cărții de identitate chiar dacă aceasta nu a expirat încă.

În anumite situații, preschimbarea devine obligatorie. Solicitarea unui nou act de identitate poate fi făcută cu maximum 180 de zile înainte de expirarea documentului actual, însă trebuie depusă cel târziu cu 15 zile înainte de data expirării.

Înlocuirea documentului este necesară și atunci când apar modificări ale unor date personale, precum numele, prenumele, data nașterii sau domiciliul. Schimbarea poate fi impusă și de anumite modificări administrative referitoare la localitatea ori strada la care este stabilit domiciliul.

CEI sau CIS? Principalele diferențe

Atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă au dimensiunile unui card bancar, însă cele două documente nu oferă aceleași funcții.

Cartea electronică de identitate (CEI) este prevăzută cu cip și include o serie de funcții suplimentare. Aceasta poate servi drept document de călătorie în toate țările Uniunii Europene, dar și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția. CEI este acceptată pentru călătorie și în alte state, inclusiv Republica Moldova și Turcia.

Documentul beneficiază de sisteme avansate pentru protejarea datelor personale și poate fi solicitat inclusiv prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Un alt avantaj al CEI este posibilitatea de autentificare online și utilizare a semnăturii electronice. În plus, domiciliul nu este imprimat pe card. Adresa este păstrată în format electronic și poate fi modificată fără emiterea unei noi cărți de identitate atunci când titularul își schimbă domiciliul.

În cazul cărții de identitate simple (CIS), formatul este similar celui al CEI, însă documentul nu dispune de funcțiile electronice ale cărții de identitate cu cip. De asemenea, CIS nu poate fi utilizată ca document de călătorie.

CEI poate fi emisă și copiilor

Cartea electronică de identitate poate fi solicitată și pentru copiii care nu au ajuns încă la vârsta de 14 ani. Potrivit autorităților, CEI poate fi emisă începând de la vârsta de 0 ani, cererea fiind depusă de părinți sau de reprezentantul legal, conform condițiilor stabilite de autorități.

Pentru copiii sub 14 ani, însă, emiterea CEI nu beneficiază de gratuitatea aplicabilă primei cărți electronice solicitate de o persoană care a împlinit cel puțin 14 ani.

Cât costă noua carte de identitate

Pentru persoanele de minimum 14 ani, prima solicitare a cărții electronice de identitate este gratuită, în condițiile programului de finanțare indicat de autorități.

În schimb, pentru copiii cu vârsta sub 14 ani și pentru situația în care este solicitată o a doua CEI, costul este de 70 de lei.

Cei care optează pentru cartea de identitate simplă trebuie să achite 40 de lei.

Începând cu 1 august 2025, CEI poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, fără ca solicitantul să fie obligat să se adreseze serviciului din localitatea în care are domiciliul sau reședința.

Prin urmare, cererea pentru CEI poate fi depusă și într-o altă localitate. Programările sunt realizate online, prin platforma pusă la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne. Atunci când nu mai există locuri disponibile la serviciul din localitatea de domiciliu, autoritățile recomandă verificarea programărilor și la serviciile de evidență a persoanelor din alte localități.

CEI trebuie solicitată și ridicată personal

Cartea electronică de identitate nu poate fi obținută prin procură. Persoana care solicită documentul trebuie să se prezinte personal la ghișeu pentru preluarea imaginii faciale, a amprentelor digitale, acolo unde este cazul, precum și a semnăturii.

Și ridicarea CEI se face personal. Motivul este că, în momentul eliberării documentului, sunt stabilite cele două coduri PIN asociate cărții electronice de identitate.

Ce reprezintă cele două coduri PIN ale CEI

Cartea electronică de identitate are două coduri PIN, fiecare având o funcție diferită:

PIN-ul format din 4 cifre este utilizat pentru autentificare;

PIN-ul format din 6 cifre este folosit pentru semnătura electronică.

În cazul în care CEI este pierdută sau furată, titularul trebuie să informeze autoritățile cât mai rapid. Documentul, precum și certificatele electronice stocate pe acesta, pot fi suspendate, blocate sau revocate, pentru a preveni folosirea lor neautorizată.

Prin urmare, vechiul buletin rămâne valabil ca act de identitate până la data înscrisă pe el, însă 3 august 2031 este termenul pentru folosirea cărții de identitate model 1997 ca document de călătorie în UE și Spațiul Schengen.