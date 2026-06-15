De ce unii români solicită cartea de identitate model vechi 1997. În ce condiții se mai poate elibera

Carte de identitate model vechi 1997. Sursa foto: Portalul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne

Cartea de identitate model vechi 1997 continuă să stârnească interes în rândul unor români, în special după extinderea la nivel național a noii Cărți Electronice de Identitate (CEI). În mediul online au apărut numeroase întrebări despre posibilitatea obținerii vechiului buletin, iar unii cetățeni susțin că preferă documentul clasic din motive care țin de format, confidențialitate sau obișnuință. Totuși, Ministerul Afacerilor Interne precizează că modelul 1997 nu mai este eliberat la cerere pentru populația generală, ci doar în situații strict reglementate.

Cui i se poate elibera carte de identitate model vechi 1997

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), după introducerea noilor documente de identitate, românii pot opta în mod obișnuit pentru Cartea Electronică de Identitate (CEI) sau pentru Cartea de Identitate Simplă (CIS). Vechiul model din 1997 a rămas disponibil doar în cazuri speciale.

Conform precizărilor oficiale și informațiilor furnizate de MAI, cartea de identitate model 1997 mai poate fi eliberată:

persoanelor netransportabile care nu se pot prezenta la ghișeele serviciilor de evidență a populației;

persoanelor internate în unități sanitare sau centre sociale și care nu se pot deplasa;

persoanelor private de libertate;

românilor aflați temporar în străinătate, în anumite proceduri derulate prin misiunile diplomatice și oficiile consulare;

unor categorii speciale de cetățeni pentru care nu sunt încă asigurate condițiile tehnice necesare emiterii documentelor electronice.

În aceste cazuri speciale, termenul de eliberare a actului este de minimum 30 de zile de la depunerea cererii.

MAI a subliniat că, la nivel național, modelul 1997 a fost practic retras din circuitul obișnuit de emitere, iar noile solicitări sunt direcționate către CEI sau CIS.

Ce are diferit cartea de identitate model vechi și de ce o vor unii români

În ultima perioadă, pe rețelele sociale au apărut numeroase discuții despre diferențele dintre vechiul buletin și noile documente de identitate. O româncă a explicat într-un videoclip viral că preferă vechiul model deoarece îl consideră mai familiar și mai simplu de utilizat în relația cu diverse instituții.

De asemenea, unii români spun că preferă documentul clasic deoarece nu conține suport electronic și pentru că sunt deja obișnuiți cu formatul utilizat în ultimii aproape 30 de ani. Alții invocă motive practice, precum faptul că numeroase proceduri administrative și copii după documente au fost realizate ani la rând folosind formatul vechi.

În realitate, noua Carte Electronică de Identitate vine cu mai multe elemente de securitate și permite accesul la servicii digitale, reducând riscul de falsificare și furt de identitate. Documentul are dimensiunea unui card bancar și poate fi utilizat pentru autentificarea în diverse servicii electronice ale statului.

Ministerul Afacerilor Interne a precizat în repetate rânduri că introducerea CEI nu elimină dreptul cetățenilor de a deține un act de identitate fără cip, aceștia având posibilitatea de a solicita Cartea de Identitate Simplă. În schimb, vechiul model 1997 rămâne rezervat doar unor situații excepționale prevăzute de lege.

Astfel, românii care doresc un document fără funcții electronice pot solicita cartea de identitate simplă, însă nu pot cere, în mod obișnuit, emiterea cărții de identitate model 1997, aceasta fiind disponibilă doar pentru categoriile speciale stabilite de autorități.

Cartea de Identitate Simplă nu poate fi folosită pentru călătorii în afara țării

Ce trebuie să știți despre Cartea de Identitate Simplă:

Nu poate fi folosită ca document de călătorie – este valabilă doar pe teritoriul României;

Dovedește identitatea doar în România;

Nu permite accesarea serviciilor electronice;

Termenul de emitere poate fi de până la 30 de zile, având în vedere numărul redus de solicitări.