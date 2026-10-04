Britanicii nu își vor mai scana pașapoartele la aeroport când revin în Marea Britanie: Va fi introdusă recunoașterea facială

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Tehnologia de recunoaștere facială ar putea schimba modul în care britanicii se întorc în Marea Britanie: scanarea pașaportului la aeroport ar putea fi eliminată. Pasagerii vor fi nevoiți în continuare să aibă pașaportul pentru a se îmbarca în avion, dar se așteaptă ca, în următoarele săptămâni, să fie introduse noi „granițe fără contact” pe aeroporturile din Birmingham și East Midlands pentru a reduce cozile, scrie The Independent.

Acest sistem ar urma să fie extins la toate porțile de acces electronice (e-gates) deja operaționale pe aeroporturile din Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edinburgh, Gatwick, Glasgow, Heathrow, Londra, Luton, Manchester, Newcastle și Stansted, până la începutul anului viitor, potrivit The Times.

Se așteaptă ca sistemul să funcționeze, în prezent, pentru deținătorii de pașapoarte britanice, dar ar putea fi extins și la alte naționalități, cu pașapoarte biometrice autorizate să utilizeze porțile electronice.

Phil Douglas, directorul general al Forțelor de Frontieră, a declarat că măsura ar putea accelera controlul la frontieră cu 25%.

„Va însemna că vom avea un tranzit mult mai rapid prin aeroport. Este mai rapid, este mai modern, este mai sigur”, a spus el.

Procesul actual, care viza accelerarea verificărilor la frontieră, a fost adesea întârziat din cauza unor probleme legate de cipul murdar al pașaportului sau chiar a unor persoane care nu și-au introdus corect pașapoartele în aparat.

Sistemul ar urma să dețină o galerie de fotografii ale pasagerilor britanici care sosesc în ziua respectivă, transmise de fiecare companie aeriană către Controlul de Frontieră.

Cei care nu sunt recunoscuți de poarta electronică vor fi rugați să își scaneze pașaportul, conform raportului. Dacă acest lucru nu funcționează, vor fi apoi direcționați către un ofițer al Forțelor de Frontieră.

Este cea mai recentă propunere de tehnologie de recunoaștere facială implementată până acum. Activiștii pentru confidențialitate au avertizat că tehnologia este plină de erori și riscă ca Marea Britanie să devină un stat de supraveghere, deoarece nu există legi care să protejeze intimitatea cetățenilor.

Lanțul de magazine Sainsbury's a fost nevoit să își ceară scuze după ce un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost identificat în mod eronat drept infractor. Angajații l-au abordat și l-au rugat să plece.

Big Brother Watch a raportat că 80% dintre persoanele identificate greșit prin recunoaștere facială în Londra în 2025 erau de culoare, avertizând că tehnologia discriminează femeile și persoanele de culoare.

Poliția Metropolitană a folosit deja tehnologia pentru a monitoriza Oxford Street, stațiile de metrou și carnavalul Notting Hill.

Comisarul pentru biometrie și camere de supraveghere a avertizat în luna mai că tehnologia nu este „sigură” și ar putea pune forțele de ordine în dificultăți juridice, deoarece membrii publicului „identificați greșit” ar putea da în judecată poliția pentru încălcarea drepturilor lor fundamentale.