Pierderi de până la 20 de miliarde de lei la companiile de stat. Grindeanu: „I-am cerut lui Marian Neacșu să fie fără milă”

Grndeanu spune că i-a cerut vicepremierului Marian Neacșu, care se ocupă, printre altele, și de reformarea companiilor de stat, să fie „fără milă”. FOTO: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Digi 24, că datoriile generate de companiile de stat aflate pe pierdere au ajuns la 18-20 de miliarde de lei. Din acest motiv, el i-a cerut vicepremierului Marian Neacșu, care se ocupă, printre altele, și de reformarea acestora, să fie „fără milă”.

„Sigur e că, în acest moment, anual pierdem cam un miliard de euro pe companiile în pierdere, 5,3 miliarde de lei. Pierderile cumulate ale companiilor de stat se ridică la 18-20 de miliarde, ceea ce avem acum. I-am cerut lui Marian Neacșu să fie fără milă, să nu avem chestiuni în doi timpi, că mai stăm, ne mai gândim. E o gaură neagră care trebuie odată pentru totdeauna închisă”.

Grindeanu a dat exemplul situației de la CFR Marfă, precizând că scenariul aplicat în cazul companiei feroviare este similar cu cel aplicat în cazul companiei aeriene italiene Alitalia.

„Când am fost ministrul Transporturilor, la sfârșitul anului 2021, am făcut prima vizită la Comisie și am avut întâlniri cu comisari, inclusiv cu vicepreședintele Comisiei, având în responsabilitate și competitivitatea. Dânsa a menționat CFR Marfă, chestiune pe care o ducem în spate din 2010, de când a venit FMI în România, urmare a marilor reforme și a tăierilor din perioada lui Băsescu. Au fost zeci de miniștri de atunci, care au cărat această chestiune în spate.

În 2022 am mers pregătit cu această chestiune acolo. Am spus că aș vrea să se aplice scenariul pe care Comisia l-a aplicat companiei aeriene italiene Alitalia. În acea perioadă a dispărut Alitalia, dar au avut o nouă companie, ITA, care a preluat părțile sănătoase din compania Alitalia, a intrat într-o nouă formă de organizare și o avem acum pe piață.

Același scenariu am cerut să se aplice în cazul CFR Marfă și asta se întâmplă acum. CFR Marfă e în faliment, e o nouă companie numită Carpatica, care a preluat părțile sănătoase, care în acest moment e pe plus, care arată bine. E la început, dar e un început foarte bun. Am dat acest exemplu tocmai fiindcă vorbim de o companie cu datorii istorice pe care statul a cărat-o în spate în ultimii 15 ani. De asta i-am spus lui Marian Neacșu să fie fără milă”.

Angajații CFR Marfă vor primi salarii compensatorii

Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a criticat recent fosta conducere a ministerului pentru că nu a luat măsurile necesare pentru continuarea procedurii de intrare în faliment, așteptată de Comisia Europeană. El a afirmat că nu a fost constituit un consiliu de administrație provizoriu cu mandat special pentru continuarea procedurii și a avertizat că România riscă o procedură de infringement.

Statul român trebuie să aloce aproximativ 11 milioane de euro pentru plata salariilor restante din ultimele patru luni și a compensațiilor acordate angajaților disponibilizați. Ministrul a declarat că a discutat cu premierul, vicepremierul și Ministerul Muncii pentru identificarea unei soluții de plată.