Americanii au prins un spion rus care se infiltrase la Silicon Valley. Igor D'iu primea instrucțiuni de la serviciile ruse

2 minute de citit Publicat la 22:56 19 Noi 2026 Modificat la 22:56 19 Noi 2026

Foto: Getty Images

Un cetățean rus, despre care procurorii susțin că a fost recrutat de ruși, a fost pus sub acuzare pentru spionarea unor angajați ai unei companii tech și apărare din Silicon Valley, cu scopul de a culege informații, a anunțat, miercuri, Departamentul Justiției din cadrul administrației americane, relatează Politico.

Igor D’iu avea misiunea de a strânge informații despre activitățile companiei, deoarece aceasta furniza armament Ucrainei. Autoritățile susțin că persoanele care îl coordonau i-au cerut să frecventeze o cafenea din apropierea sediului companiei, situat în nordul Californiei, să identifice angajații și să fotografieze ecranele laptopurilor acestora în timp ce lucrau.

De asemenea, acesta ar fi strâns adresele de domiciliu și informații personale despre angajații companiei, iar uneori i-ar fi urmărit cu mașina după ce plecau de la birou.

Numele companiei nu a fost dezvăluit în documentele judiciare. De asemenea, nu este clar cine îi transmitea instrucțiunile lui D’iu, însă contactele sale de pe platforma de mesagerie criptată Telegram i-au spus că lucrează pentru „Patria Mamă”, potrivit documentului FBI.

Anchetatorii susțin că presupusa operațiune prezintă caracteristicile unei misiuni clandestine a unui serviciu rus de informații, care folosește frecvent intermediari pentru a culege informații despre țintele sale.

Spionaj în California

Potrivit Departamentului Justiției, presupusele activități de spionaj au început la scurt timp după ce D’iu, cetățean rus despre care se crede că a fost recrutat prin intermediul unor contacte de pe Telegram, a intrat ilegal în Statele Unite vara trecută, fără să dețină o viză valabilă sau aprobată.

Procurorii susțin că acesta a călătorit din Turcia în Mexic în luna iunie a anului trecut și a publicat un mesaj în limba rusă într-un grup de Facebook, solicitând ajutor pentru a intra în Statele Unite.

Departamentul Justiției precizează că nu există nicio înregistrare oficială a intrării sale în SUA, însă anchetatorii au descoperit că acesta căutase pe internet informații despre închirierea unei mașini în Palo Alto, California, de către cetățeni străini, precum și despre posibilitatea de a călători cu trenul din Palo Alto la Los Angeles.

D’iu a fost arestat pe 30 octombrie și se află în continuare în custodie.

În urma percheziției la domiciliul său din East Palo Alto, agenții au descoperit 18.000 de dolari în numerar, două pașapoarte rusești, laptopuri, telefoane iPhone și echipamente pentru rețele wireless.

Autoritățile au găsit și un caiet care conținea adresele de domiciliu ale unor angajați ai companiei, precum și profiluri detaliate ale acestora, inclusiv informații despre parcursul lor profesional.

D’iu urmează să se prezinte în instanță pe 24 noiembrie. Din documentele judiciare nu reiese dacă acesta are un avocat care să vorbească în numele său.

Actul de inculpare emis de un mare juriu, anunțat miercuri și depus la tribunalul federal pentru Districtul de Nord al Californiei, cuprinde acuzații de conspirație pentru a acționa ca agent al unui guvern străin, urmărire ilegală a unor persoane peste granițele statelor americane și fraudă cu documente false, despre care autoritățile susțin că au fost folosite pentru a-i ascunde adevărata identitate.

Potrivit procurorilor, printre episoadele de supraveghere a angajaților companiei se numără și un incident din septembrie, când unul dintre aceștia a contactat poliția pentru a reclama că fusese urmărit pe o distanță de aproape 50 de kilometri după ce plecase de la birou.

Șoferul care îl urmărea ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și ar fi făcut viraje ilegale.

Departamentul Justiției susține că, după ce poliția l-a contactat în legătură cu incidentul, D’iu și-a schimbat mașina, și-a luat un nou număr de telefon și a părăsit temporar statul California.