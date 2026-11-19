Grindeanu anunță că PSD ia în calcul reducerea taxării pe muncă: „E una dintre soluții”. Ce spune despre impozitul progresiv

5 minute de citit Publicat la 21:52 19 Noi 2026 Modificat la 21:52 19 Noi 2026

Liderul PSD a precizat că partidul susține impozitul progresiv .Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, joi, la Digi 24, că reducerea taxării pe muncă este una dintre soluțiile luate în calcul de social-democrați și că discuțiile privind salariul minim vor avea loc de la jumătatea anului viitor, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici. Liderul PSD a mai declarat că partidul nu va susține noi creșteri de taxe și că pensiile trebuie majorate în 2027 conform legii, mai exact cu rata inflației.

„E o discuție. Eu am avut și ieri o întâlnire cu ministrul Finanțelor. Evident, una dintre soluții este reducerea taxării pe muncă. Evident că luăm în calcul și așa ceva. Ca linie directoare, de asemenea, trebuie să menținem această politică fiscală. PSD a spus tot timpul că trebuie să respectăm angajamentele fiscale asumate de România și ne vom ține de ele. Doar că e nevoie de mai multe lucruri și de a discuta poate de reducerea taxării pe muncă. De asemenea, dacă vorbim de venituri, în mod evident trebuie să vorbim de indexarea pensiilor. Sunt lucruri despre care vom vorbi foarte mult, probabil săptămânile viitoare, odată cu începerea discuțiilor pe buget”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, despre impozitul progresiv

Liderul PSD a precizat că partidul susține impozitul progresiv, însă a evitat să prezinte reducerea taxării pe muncă drept un prim pas în direcția introducerii acestui sistem. Potrivit lui Grindeanu, măsura ar trebui să le permită angajaților cu venituri mici să beneficieze de mai mulți bani, care să se întoarcă ulterior în economie.

„Noi am susținut impozitul progresiv, dar nu m-aș arunca acum să spun că reducerea taxării muncii este un început pentru impozitul progresiv. E o soluție prin care cei cu veniturile mici să poată să aibă un plus, să se întoarcă acest plus în economie.”

Președintele PSD a criticat modul în care a fost gestionată economia de fostul guvern și a susținut că reducerea deficitului bugetar nu trebuie realizată prin creșterea taxelor și scăderea consumului, ci prin stimularea creșterii economice.

„E clar că modul de guvernare al vechiului guvern ne-a dus într-o situație economică nefericită. De aceea, PSD, în primăvara anului trecut, în urma unei consultări interne largi, a constatat că direcția este greșită. O spuneau 80% dintre români.

Reducerea deficitului s-a încercat a fi făcută prin taxări la mame, la veterani, la invalizi, prin scăderea consumului. Vedem efectele. Scăderea deficitului se poate face și prin creștere economică. E clar că, economic, lucrurile au mers prost sub gestiunea lui Ilie Bolojan”, a afirmat Grindeanu.

Când va prezenta Nazare datele despre deficit

Sorin Grindeanu a anunțat că ministrul Finanțelor urmează să prezinte, la jumătatea săptămânii viitoare, un raport privind situația economică, odată cu execuția bugetară pentru luna octombrie. Liderul PSD a spus că este îngrijorat de situația fondurilor europene din PNRR și a afirmat că România riscă să piardă aproximativ jumătate din suma de 6,4 miliarde de euro.

„Undeva la jumătatea săptămânii viitoare, ministrul Finanțelor trebuie să vină să prezinte acel raport, la sfârșitul lunii, odată cu execuția pe luna octombrie. Practic, atunci a început noul guvern. Sunt un pic îngrijorat în ceea ce înseamnă PNRR. Ministrul Fondurilor Europene îmi spunea că, din 6,4 miliarde, suntem în pericol cam cu jumătate. E adevărat că, din 3 miliarde, 1,7 sunt granturi, restul împrumuturi. Aceste sume au fost calculate ca venituri la buget.”

Grindeanu a mai spus că este nevoie de o imagine clară asupra situației financiare a țării, înainte de construirea noului buget.

„Nu am nevoie să venim să spunem moșteniri grele. Cel mai bun garant este chiar ministrul Finanțelor, fiind cel care a fost în ambele guverne. Dar avem nevoie de o imagine reală, să știm ce avem de făcut, să așezăm lucrurile în mod corect, să respectăm angajamentele fiscale. Construcția noului buget va începe odată cu aprobarea rectificării bugetare. Trebuie să vină la sfârșitul lunii noiembrie. Îmi doresc ca noul buget să fie aprobat în anul 2026 pentru anul 2027, să nu mai avem situația penibilă de anul acesta, când am avut bugetul aprobat în aprilie.”

PSD nu susține noi creșteri de taxe

Liderul social-democrat a exclus susținerea unor noi majorări de taxe, afirmând că atât populația, cât și companiile au ajuns la limita suportabilității. Grindeanu a susținut că Guvernul trebuie să găsească soluții pentru stimularea economiei și reluarea activității companiilor.

„Nu susținem acest lucru (noi taxe). Și populația, și mediul de afaceri au ajuns la limita de sus a suportabilității. Trebuie să găsim, invers, soluții, să ajutăm economia să crească, nu cum a făcut Bolojan, prin ridicarea taxării, ci exact invers.

Vă pot asigura că PSD nu susține și nu vom avea creșteri de taxe. Premierul e mai prudent, probabil. Eu vă spun, având și o mai mare experiență administrativă și văzând lucrurile cum se duc și cum a fost gestionată economia prin creșterea taxelor, că acest lucru nu a dus decât la scădere economică. Rezultatul e exact invers. Nu asta e soluția. Soluția e să găsești mijloacele potrivite, acele scheme financiare care să impulsioneze economia, să ajuți companiile să reînceapă să funcționeze.”

Sorin Grindeanu: Pensiile vor crește în 2027 conform legii

Sorin Grindeanu a afirmat că pensiile vor fi majorate în 2027 conform prevederilor legale și că PSD va susține aplicarea legii în discuțiile privind construcția bugetului de anul viitor. El a precizat că social-democrații vor susține majorarea pensiilor cu rata inflației.

„Fără nuanțe, vor crește pensiile. Conform legii. Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare și PSD asta va susține când vom discuta despre buget. Fără nuanțe. Majoritatea pensionarilor au pensii mici în România. Legea trebuie să se aplice.

Pe argumente, cred că putem să detaliem atunci când vom avea toate datele. Din perspectiva PSD, va fi 100% majorarea pensiilor cu rata inflației. Nimeni nu vrea să încurce, cred că toată lumea dorește, doar că rolul unui ministru de Finanțe, din perspectiva unora, trebuie să fie strâns la baierele pungii. Să nu pară că e deschis la toate politicile. Ministrul își dorește.”

În ceea ce privește salariul minim, liderul PSD a spus că subiectul va fi discutat începând cu jumătatea anului viitor, în funcție de evoluția indicatorilor macroeconomici și de posibilitatea reducerii taxării pe muncă.

„Salariul minim era în discuție de la jumătatea anului viitor, să vedem datele macroeconomice și să vedem cum putem să reducem taxele pe muncă.”