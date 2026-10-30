Alexandru Nazare, despre raportul cerut de Grindeanu privind deficitul: „Nu simt nevoia să îi transmit un mesaj”

Ministrul Finanțelor a respins ideea că trebuie să transmită mesaje liderului PSD, Sorin Grindeanu Foto: Agerpres/Inquam Photos - Mălina Norocea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, că raportul privind situația deficitului, solicitat de liderul PSD, Sorin Grindeanu, este în lucru la Ministerul Finanțelor. Nazare a spus că solicitarea este legitimă și că documentul trebuie să ofere o imagine clară asupra obligațiilor structurale ale României, pentru ca autoritățile să poată identifica ulterior soluțiile necesare.

„Cred că este o solicitare legitimă să avem cifrele pe masă, transparent și corect. Nu este nicio problemă să pregătim acest raport. Este în lucru la Ministerul Finanțelor. Este foarte important să avem o imagine, un inventar al obligațiilor structurale ale României și să vedem, după ce tragem linie, care sunt soluțiile”, a declarat ministrul Finanțelor.

Întrebat despre relația cu miniștrii PSD, Alexandru Nazare a spus că aceasta este foarte bună și a invocat drept exemplu aprobarea rectificării bugetare.

„Relația este foarte bună, dovadă că am aprobat o rectificare bugetară într-un timp record”, a afirmat el.

Ministrul a respins ideea că trebuie să transmită mesaje liderului PSD, Sorin Grindeanu, și a susținut că dialogul se desfășoară atât la nivel de miniștri, cât și la nivelul premierului.

„Nu transmitem mesaje, nu simt nevoia. Situația nu reclamă transmiterea unor mesaje în acest mod. Există un dialog la nivel de miniștri, colaborarea este foarte bună, iar la nivel de prim-ministru există un dialog direct. Nu îi transmit un mesaj domnului Grindeanu. Transmit mesaje tehnice, bazate pe cifre. Cred că solicitarea domnului Grindeanu de a avea o viziune asupra situației este legitimă”, a mai spus Alexandru Nazare.