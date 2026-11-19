Chiar și prim-vicepreședintele PSD respinge ideile lui Benea de comasare a județelor. "Personal, nu sunt de acord cu ele"

Prim-vicepreşedintele PSD Marius Oprescu, lider al organizaţiei judeţene Olt. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat joi, referitor la discuţiile din spaţiul public privind reorganizarea judeţelor, că unirea acestora după modelul geografic al curţilor de apel ar duce la crearea unor judeţe foarte mari şi la scăderea calităţii serviciilor pentru populaţie, context în care a calificat respectivele propuneri drept "foarte îndrăzneţe" şi a subliniat că, personal, nu este de acord cu ele, conform Agerpres.

Prim-vicepreşedintele PSD a menţionat că până acum în Biroul Permanent Naţional al PSD a fost luată o decizie numai referitor la comasarea localităţilor, iar discuţiile din spaţiul public vizând comasarea judeţelor sunt "speculaţii".

"În momentul de faţă, decizia politică luată în Biroul Permanent vizează doar comunele. Discuţiile pot exista, bineînţeles că există şi nişte discuţii legate de comasarea judeţelor. Acum ce a apărut în spaţiul public, vreau să vă spun că sunt pure propuneri şi speculaţii. Nu înseamnă că există o decizie politică pentru acest lucru. În Biroul Permanent Naţional, nu s-a luat decizie pentru, nici nu a fost făcută o astfel de propunere. E posibil comisia să lucreze, l-am văzut pe colegul meu Dragoş Benea cu nişte propuneri foarte îndrăzneţe. Personal, nu sunt de acord cu ele. Cred că a uni judeţele pe curţi de apel, aşa cum a propus el, creăm nişte judeţe foarte mari care vor slăbi calitatea serviciilor pe care le oferim cetăţenilor", a afirmat Marius Oprescu.

Preşedintele PSD Olt, care este şi preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, a argumentat că în cazul unor judeţe foarte mari ar fi mai dificil de gestionat reţele de drumuri judeţene şi de spitale.

"Că sunt şi judeţe mici în ţară, sunt şi judeţe mici. Dacă unele vor să se comaseze voluntar, cum şi-au exprimat intenţia colegii mei de la Ialomiţa şi Călăraşi, care împreună, după ce se unesc, nu fac cât judeţul Olt, e clar că sunt foarte mici. Dar nu cred că se pot crea aceste judeţe mari şi calitatea serviciilor să se îmbunătăţească.

Trebuie să fim foarte sinceri, un judeţ, aşa cum apar în propunerile ieşite publice şi speculaţiilor pe care sunt în momentul de faţă pe toată presa, un astfel de judeţ ar însemna să administreze 5.000 - 7.000 de kilometri de drum judeţean", a evidenţiat acesta.

Totodată, preşedintele CJ Olt consideră că ar putea apărea şi subiectivitate în atenţia acordată unui anumit spital faţă de celelalte de acelaşi tip, în cazul unei coordonări centralizate.

"Practic, să nu-mi spuneţi mie că vor fi servicii publice mai bune, iar calitatea intervenţiilor şi rapidităţii intervenţiilor pe aceste drumuri judeţene se va face dintr-o coordonare centralizată, astfel încât să asigure intervenţii mai bune ... Acelaşi lucru se poate întâmpla şi vizavi de calitatea serviciilor medicale. Una e să ai o legătură directă cu principalul spital de la noi din judeţ, aşa cum este el în momentul de faţă, şi alta e coordonarea să vină dintr-o altă localitate şi să nu mai ştii dacă ai 5-6 spitale în subordine, nu ştiu dacă mai eşti atent la calitatea serviciilor dintr-o anumită zonă. Poţi să fii subiectiv şi să te concentrezi doar într-o anumită direcţie", a mai argumentat Marius Oprescu.

În context, prim-vicepreşedintele PSD Marius Oprescu, lider al organizaţiei judeţene Olt, a susţinut că statul trebuie să susţină mai mult regiunile mai slab dezvoltate şi fondurile pentru regiuni să fie alocate echilibrat.

"Cred că, în primul rând, banii care s-au împărţit regiunilor ar fi trebuit să fie mai echilibraţi. Adică dacă o regiune este mai slab dezvoltată, nu credeţi că ar fi fost corect ca regiunea noastră să primească mai mulţi bani din Programul Operaţional Regional? Plus că (...) supracontractarea pe care statul român o dă regiunilor este în cotă procentuală.

Dacă o regiune care are printre cele mai mici sume alocate primeşte tot 10% ca celelalte regiuni care au sume mai mari, înseamnă că în continuare şi statul român contribuie la rămânerea acestor regiuni în urmă. Eu cred că mecanismele prin care se poate regla bunăstarea în cadrul regiunilor este tot financiar. Ar trebui investiţi mai mulţi bani astfel încât să ridicăm şi această regiune.

Dar să ştiţi că noi nu putem face decât propuneri. De fiecare dată Consiliul Judeţean Olt a accesat fiecare măsură pe care a găsit-o deschisă în ceea ce priveşte aducerea fondurilor europene în judeţul Olt", a mai argumentat Oprescu.

El a subliniat că deocamdată PSD a luat o decizie politică în privinţa comasării localităţilor mici, care ar putea intra în vigoare la alegerile locale din 2028.

"În momentul de faţă, nu avem decât o decizie politică de a face această reformă şi de a face această comasare în ceea ce priveşte localităţile mici. Sunt variante de lucru, a început să se cristalizeze grupul de lucru. Nu s-a stabilit (n.r.: pragul pentru comasarea comunelor), în urma prezentărilor pe care grupul de lucru ni le va face în Biroul Permanent Naţional se va lua decizia în ceea ce priveşte pragul. În momentul de faţă, nu s-a luat decizia dacă e vorba de 1.500 de locuitori, e vorba de 2.000 sau 2.500, 3.000 de locuitori, erau şi alte variante de lucru, unele chiar vorbeau de 5.000 de locuitori, ceea ce mi se pare cam îndrăzneţ, să zic aşa, pentru că bulversezi întreaga ţară.

Partidul Social Democrat a stabilit şi un calendar şi în aprilie anul viitor ar trebui să intrăm în Parlament cu asumarea pe acest proiect de lege. Dacă nu se va depune moţiune şi vom avea o majoritate în Parlament care este de acord cu acest proiect de lege, înseamnă că el va intra în vigoare începând cu 2028, odată cu noile alegeri", a mai declarat Marius Oprescu.