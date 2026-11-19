Haos în Gara de Nord din București: Trenurile au întârzieri și de 4 ore, după accidentul feroviar din Florești. Cursele afectate

2 minute de citit Publicat la 17:01 19 Noi 2026 Modificat la 17:12 19 Noi 2026

Haos și întârzieri la trenuri în Gara de Nord din București, 19 noiembrie 2024. Sursa foto: Antena 3 CNN

Este aglomerație infernală, joi, în Gara de Nord din București, unde sute de călători așteaptă să plece la drum sau să ajungă la destinație, după ce circulația feroviară a fost grav perturbată de accidentul mortal produs în localitatea Florești din județul Prahova. Trenurile înregistrează întârzieri care depășesc 4 ore, atât la sosiri, cât și la plecări.

Potrivit informațiilor transmise de reporterii Antena 3 CNN de la fața locului, întârzierile sunt de peste 190 de minute în cazul unor trenuri care ar fi trebuit să ajungă în București, în special cele care circulă dinspre Cluj-Napoca și Brașov.

Problemele sunt înregistrate și la plecările din Gara de Nord. Trenurile care ar trebui să ajungă la Brașov sau Cluj-Napoca au întârzieri cuprinse între 110 și 135 de minute, iar sute de persoane sunt nevoite să aștepte în gară.

Imagini cu haosul din Gara de Nord, în clipul video de mai jos:

O tânără mamă și fetița ei de 3 ani au murit, după ce mașina lor a fost lovită de un tren de călători

Situația este legată de accidentul feroviar grav produs la Florești, unde un tren de călători care circula pe ruta Galați-Brașov a lovit un autoturism în care se aflau o tânără mamă și fiica sa, în vârstă de 3 ani și 6 luni. Ambele au murit în urma impactului.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, trenul implicat în accident avea aproximativ 200 de călători la bord.

Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu era prevăzută cu bariere. Cu toate acestea, semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune în momentul producerii tragediei.

Aceleași surse au precizat că fetița se afla pe bancheta din spate a autoturismului, însă nu era asigurată cu centură de siguranță în înălțător.

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Accidentul a avut consecințe grave asupra circulației feroviare, perturbând programul trenurilor care tranzitează zona și afectând inclusiv traficul feroviar din Gara de Nord.

Reluarea circulației în condiții normale depinde de evoluția intervenției de la Florești și de timpul necesar pentru rezolvarea situației de la locul accidentului. Deocamdată, călătorii trebuie să se aștepte la întârzieri importante, iar sute de persoane continuă să aștepte în Gara de Nord.

Nu este clar când va reveni traficul feroviar la programul normal, situația urmând să depindă de modul în care vor evolua lucrările și operațiunile desfășurate în zona accidentului.