Accident feroviar grav la Florești în Prahova: O tânără mamă și fetița ei de 3 ani au murit într-o mașină lovită de un tren de călători

2 minute de citit Publicat la 12:29 19 Noi 2026 Modificat la 12:31 19 Noi 2026

Mașina BMW lovită de trenul de călători în Florești, Prahova, 19 noiembrie 2026. Sursa foto: ISU Prahova via Facebook

O fetiță în vârstă de 3 ani și șase luni și mama sa, în vârstă de 26 de ani, au murit în urma unui accident feroviar grav produs joi, în localitatea Florești, județul Prahova. Mașina în care se aflau cele două a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta Galați – Brașov.

Inițial, copilul a fost găsit în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, și preluat de pompieri pentru efectuarea manevrelor de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, fetița a fost declarată decedată.

„Copilul se afla în afara autoturismului, în stop cardio-respirator, fiind preluat de pompieri pentru resuscitare”, a transmis inițial Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Anterior, echipajele medicale au declarat decesul femeii de 26 de ani, care fusese scoasă de pompieri dintre fiarele contorsionate ale mașinii.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Prahova, trenul implicat în accident circula pe ruta Galați – Brașov și avea aproximativ 200 de călători la bord. Acesta a lovit autoturismul în care se aflau femeia și copilul.

Trecerea la nivel cu calea ferată avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune. Fetița nu avea centura de siguranță pusă

Potrivit unor surse judiciare citate de AGERPRES, trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu era prevăzută cu bariere. Cu toate acestea, semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune în momentul producerii tragediei.

Aceleași surse au precizat că fetița se afla pe bancheta din spate a autoturismului, însă nu era asigurată cu centură de siguranță în înălțător.

Mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele care au dus la producerea accidentului.

„Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au demarat cercetările la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea accidentului”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Circulația feroviară și cea rutieră sunt oprite în zona producerii accidentului, pentru desfășurarea cercetărilor și efectuarea intervențiilor necesare.

Mesaj emoționant transmis de salvatorii de la ISU Prahova

ISU Prahova a transmis un mesaj, după accidentul feroviar grav din Florești, însoțit de o fotografie cu mașina lovită de tren.

„Sunt momente în care, oricât de mult ne-am dori, nu putem schimba deznodământul...

Astăzi, la Florești, pompierii au intervenit la un accident feroviar deosebit de grav. Au ajuns acolo cu dorința de a salva vieți, cu pregătirea și toate resursele pe care le au la dispoziție, însă gravitatea situației a făcut ca eforturile lor să nu poată schimba finalul acestei tragedii.

Pentru salvatori, nimic nu este mai greu decât să lupte pentru viața unui om și să fie nevoiți să accepte că, uneori, sunt lucruri pe care nu le pot învinge. În spatele fiecărei intervenții sunt oameni care fac tot ce le stă în putere, care speră până în ultima clipă și care poartă cu ei și momentele în care nu au putut face mai mult.

Gândurile noastre se îndreaptă către familiile îndurerate... Le transmitem sincere condoleanțe și multă putere pentru a trece prin această pierdere.

Viața este fragilă. Uneori, o clipă schimbă totul. Să nu uităm cât de prețioasă este, să fim responsabili în fiecare moment și să nu tratăm niciodată cu superficialitate pericolele din jurul nostru.”, se arată în mesajul ISU Prahova.