Un lider PSD susține că nu există un plan de comasare a județelor: „Speriem lumea degeba. Benea nu e egal PSD”

3 minute de citit Publicat la 16:10 18 Noi 2026 Modificat la 16:12 18 Noi 2026

Dragoș Benea a anunțat că se va face și comasarea județelor și a propus un prag minim de 1 milion de locuitori pentru un județ. Foto: captură Antena 3 CNN

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că în acest moment nu există un plan al PSD pentru comasarea județelor. Ba mai mult, el susține că nu există nici măcar o „discuție” pentru a reduce numărul județelor la minimum 8 și maximum 15. Zetea a insistat că europarlamentarul Dragoș Benea, însărcinat de partid să conducă grupul de lucru pentru reforma administrativ teritorială, vorbește în nume propriu atunci când spune că nu trebuie să mai existe județe cu mai puțin de un milion de locuitori.

Președintele CJ Maramureș a declarat că declarațiile liderilor PSD cu privire la reforma administrativ-teritorială de până acum au fost „în nume personal” și nu a fost luată nicio decizie.

„Nu există și spun tare, clar, răspicat, să audă toată lumea, în interiorul PSD o discuție legată de comasarea județelor. Eu am înțeles că domnul Benea se ocupă de proiect, nu înseamnă că domnul Benea egal PSD, nu înseamnă că o persoană egal PSD. (...) Nu a fost adoptat un proiect legat de comasarea județelor în România”, a spus Gabriel Zetea.

Social-democratul a spus că PSD a aprobat un plan de reformă administrativ-teritorială, care însă nu include comasarea județelor, ci vizează doar UAT-urile mici și consultări la nivel de județ cu experții.

„Domnul Neacșu a spus foarte corect. În Acest moment reforma propusă de PSD se referă la reorganizarea administrativ-teritorială la nivelul UAT-urilor mici. Prima, cea a Ministerului Dezvoltării, care vorbește de o comasare voluntară”, a spus Zetea.

Președintele CJ Cluj a spus că liderii PSD din teritoriu nu ar fost consultați cu privire la dispariția unor județe și a avertizat că harta României nu poate fi desenată „dintr-un fotoliu călduț” de la București.

„Noi n-am fost consultați despre așa ceva. E o dezbatere. Nu există în acest moment o decizie a PSD susținută sau nesusținută, nu există o dezbatere despre județe, dar există o dezbatere legată de reforma făcută în două etape și e corect, această reformă e absolut necesară pentru România

Dacă începem să avem o discuție despre județe fără a avea propuneri din interiorul județelor, cineva de la București care crește că desenează harta României dintr-un fotoliu călduț se înșeală

În acest moment suntem într-o dezbatere, dar nu există vreun proiect în care să fie comasat vreun județ. Speriem lumea degeaba”, a mai spus Zetea.

Planul PSD: niciun județ cu mai puțin de 1 milion de locuitori

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea a anunțat că se va face și comasarea județelor și a propus un prag minim de 1 milion de locuitori pentru un județ. Acesta a susținut că demersul este necesar pentru a atrage fonduri europene.

„Cum ar putea fi un județ să nu aibă măcar 500.000 de locuitori. Dacă ne propune să atragem fonduri de la UE poate ar trebui să vorbim de județe cu populație de minim 7 cifre, adică cel puțin un milion. Ar fi obligatoriu să vorbim despre un prag. Nu mai putem să discutăm de județe cu 200.000 pentru că nu vor fi eligibile de finanțare pe fonduri europene”, a explicat Benea.

Reforma, în această variantă, ar presupune redesenarea actualelor granițe administrative, astfel încât mai multe județe să fie reunite în unități teritoriale mai mari. Printre județele care ar putea rămâne centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.

În schimb, județe precum Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea dispărea ca unități administrative distincte, urmând să fie comasate cu județele învecinate.

Dragoș Benea a mai spus că această reorganizare administrativ-teritorială a României ar trebui să aibă loc până în 2028, când au loc alegerile locale și începe competiția pentru fondurile din bugetul multianual al Uniunii Europene.