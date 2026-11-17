Dragoș Benea susține comasarea județelor astfel încât să nu mai fie niciunul sub 1 milion de locuitori. Foto: Antena 3 CNN

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, însărcinat de partid să conducă grupul de lucru pentru reforma administrativ teritorială, anunță că se va face și comasarea județelor și propune un prag minim de 1 milion de locuitori pentru un județ. Acesta susține că demersul este necesar pentru a atrage fonduri europene. Benea a explicat și propunerea sa cu 15 județe, dar susține și varianta propusă de Lia Olguța Vasilescu pornind de la împărțirea pe regiuni de dezvoltare.

„Eu am vorbit de un sistem. Ca punct de plecare în dezbatere am propus sistemul actual al Curților de Apel, care s-a dovedit a fi eficient. Poate sunt mici excepții, de exemplu Sibiul cu Alba. Trebuie abordată și propunerea județelor. Ieri a venit cea cu regiunile de dezvoltare, 8+2, sigur, e un sistem, poate fi discutat. Și am văzut o aliniere a discuțiilor PSD și PNL, doamna Olguta Vasilescu și Emil Boc. Am văzut și propuneri fistichii, să împărțim în funcție de mitropolii. Am văzut și doi colegi care au spart gheața, Ialomița și Călărași. Demersul celor doi îi salut”, a declarat Dragoș Benea, la Digi24.

Europarlamentarul PSD susține că este necesară comasare județelor și propune și un prag minim de 1 milion de locuitori.

„Pe de altă parte cred că trebuie să vorbim și de prag la județe. Cum ar putea fi un județ să nu aibă măcar 500.000 de locuitori. Dacă ne propune să atragem fonduri de la UE poate ar trebui să vorbim de județe cu populație de minim 7 cifre, adică cel puțin un milion. Ar fi obligatoriu să vorbim despre un prag. Nu mai putem să discutăm de județe cu 200.000 pentru că nu vor fi eligibile de finanțare pe fonduri europene”, a explicat Benea.

Acesta este încrezător că reforma administrativă poate fi făcută până la alegerile din 2028.

„Polonia a finalizat reorganizarea în 2 ani. Polonia este o țară dublă cât România. Astăzi putem să accelerăm acest proces de dezbatere, de consultare. Folosim și instrumente de AI astfel încât să lucrăm cu cât mai multe date”, a mai spus Benea.

Comasarea voluntară are termen limită 1 martie. Ministrul Dezvoltării: „La începutul anului vrem să avem referendumurile”

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a spus marți că Guvernul pregătește Ordonanță de Urgență pentru reforma administrativ-teritorială, pentru „a doua etapă”, în cazul în care nu se vrea o comasare voluntară a localităților. El a subliniat însă, la Antena 3 CNN, că termenul limită pentru comasarea voluntară a localităților este de 1 martie. „La începutul anului vrem să avem Hotărârile de Consiliu Local”, a spus el.

„Chiar acum am ieșit din ședința pe care am avut-o la Ministerul Dezvoltării, pentru a discuta cu dumneavoastră. Vrem să stabilim ultimele detalii privind această OUG.

Aceasta va avea în vedere reforma administrativă, programul de investiții pentru UAT-urile care doresc să se comaseze voluntar și, implicit, facilități pentru oamenii care vor vota această comasare voluntară, scutiri de taxele și impozitele pe clădiri și terenuri intravilane de 50%.

Mergem pe OUG pentru aceste facilități și pentru programul de investiții. Comasarea voluntară presupune și referendum. Legile sunt și acum în vigoare deci orice UAT poate să inițieze o comasare voluntară prin adoptarea Hotărârilor de Consiliu Local (HCL).

Eu vreau doar să vin în ajutorul celor care doresc acest lucru, cu aceste facilități și cu programul de investiții, astfel încât să poată merge în fața oamenilor și să le prezinte situația exactă și modul în care trebuie realizată procedura”, a spus Alexandru Stoica.