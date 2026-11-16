Lia Olguţa Vasilescu propune o nouă hartă pentru comasarea judeţelor: „Să o facem pe structura actualelor ADR-uri”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, despre reforma administrativ-teritorială, că în opinia sa interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbţia de fonduri europene. Pornind de la acest criteriu, aceasta a propus o comasarea a județelor pe structura actualelor Asociaţii de Dezvoltare Regională.

Întrebată despre criteriile care ar trebui să stea la baza reorganizări teritorial-administrative în cazul judeţelor, Lia Olguţa Vasilescu a spus că „părearea personală” este că ar trebui să plece de la actuala structură a ADR-urilor.

„Dacă mă întrebaţi personal, cu ideea că în niciun caz nu vorbesc în numele partidului, guvernului sau al oricărei entităţi, pot să vă spun că sunt unul dintre primarii care au dezvoltat programe regionale până acum, şi birocraţia a fost dublă decât dacă am fi fost în acelaşi judeţ. De exemplu, un contract de aducţiune de apă pe care tocmai l-am inaugurat la Craiova a durat 13 ani, în care şapte au fost doar partea de birocraţie pentru că era un proiect regional în două judeţe. Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbţia de fonduri europene şi atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuţie pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală şi atât. Mai sunt mulţi paşi de făcut până departe", a spus Lia Olguța Vasilescu, la reuniunea Asociației Municipiilor din România.

„Deocamdată aş vrea să vă spun că nu este nicio decizie luată în acest sens. Deci, nu ştiu de unde a apărut discuţia cu curţile de apel, dar, cu siguranţă, deocamdată nu a fost făcut niciun fel de discuţie. Vreau să vă spun că şi în interior s-a discutat despre comasări. Sunt colegi de-ai noştri care şi-ar dori să preia zonele metropolitane, ca să le includă în marile oraşe. Sunt alţi colegi care, dimpotrivă, nu şi-ar dori acest lucru sau şi-ar dori să preia una, două comune din cinci, sau şase sau câte sunt. Deci este o discuţie care se va face şi cu Asociaţia Municipiilor din România, care se va face cu toate structurile asociative, astfel încât să se ajungă la o idee care să fie cât mai acceptată”, a declarat preşedintele Asociaţiei Municipiilor.

Declarațiile vin în contextul propunerilor făcute în interiorul PSD pentru o reformă administrativă amplă. Europarlamentarul Dragoș Benea, care se ocupă de centralizarea propunerilor, a explicat că este nevoie și de o comasare a județelor, în afară de cea a comunelor și a orașelor sub 10.000 de locuitori.

Benea a propus o variantă care să plece de la împărțirea Curților de Apel, ceea ce a stârnit mai multe nemulțumiri.