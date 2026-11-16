Reforma care va schimba harta României. Premierul discută cu primarii despre comasarea a 429 de localități și „dispariția” unor orașe

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România se pregătește pentru una dintre cele mai ample reforme administrative din ultimele decenii, care ar putea schimba harta țării și ar putea duce la dispariția a sute de primării și a mii de funcții din administrația locală. Luni, premierul Luca Niculescu se întâlnește cu primarii pentru a discuta despre comasarea localităților, un plan care a stârnit deja nemulțumiri în rândul aleșilor locali. Tot astăzi, vicepremierul Marian Neacșu urmează să prezinte conducerii PSD primele propuneri privind desființarea sau reorganizarea a peste 100 de instituții și companii de stat.

Discuțiile au loc în condițiile în care Guvernul și PSD pregătesc două schimbări importante: reducerea numărului de primării și reorganizarea instituțiilor statului pentru a reduce cheltuielile. Deocamdată, nu există o listă finală a localităților care vor fi comasate și nici a instituțiilor care urmează să dispară.

Premierul Luca Niculescu discută luni cu primarii despre reforma administrativ-teritorială, în timp ce autoritățile pregătesc un prim proiect care să arate cum ar urma să fie reorganizate localitățile.

Primarii sunt împărțiți în două tabere. Unii susțin că unirea comunelor mici este necesară, mai ales în localitățile care nu reușesc să își acopere cheltuielile de funcționare. Alții se opun, de teamă că vor dispărea primării, vor fi reduse posturi, iar locuitorii vor avea mai greu acces la serviciile publice.

Într-o primă etapă, Ministerul Dezvoltării propune comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori. În România există 429 de unități administrativ-teritoriale care se încadrează în acest prag, potrivit datelor prezentate de ministrul Alexandru Stoica.

PSD analizează însă și variante mai ample, care ar putea include comunele cu până la 3.000 sau chiar 5.000 de locuitori.

În discuție sunt și orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori, unele dintre acestea putând fi transformate în comune sau unite cu localități învecinate. Potrivit recensământului din 2021, 148 de orașe și municipii au sub 10.000 de locuitori. Printre ele se numără și stațiuni cunoscute, precum Sinaia, Predeal, Bușteni sau Băile Herculane. Asta nu înseamnă însă că toate vor fi comasate sau își vor pierde statutul. Criteriile finale nu au fost încă stabilite.

O altă variantă discutată de social-democrați este reducerea numărului de județe. Europarlamentarul Dragoș Benea, care coordonează proiectul PSD, a prezentat inclusiv un scenariu în care România ar putea rămâne cu 15 județe, în loc de 41. Sorin Grindeanu a precizat însă că această variantă nu a fost aprobată în partid.

Reduceri de impozite pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară

Pentru a-i convinge pe primari să accepte unirea localităților, Guvernul pregătește și o serie de beneficii financiare.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că localitățile care aleg să se comaseze voluntar până la 1 martie 2027 ar putea beneficia de investiții în infrastructură, dar și de facilități fiscale pentru locuitori.

Programul, numit „START Reforma Administrativă”, ar urma să aibă un buget de patru miliarde de lei. Banii ar putea fi folosiți pentru drumuri, rețele de apă și canalizare, gaze, școli și centre medicale.

În plus, locuitorii comunelor care acceptă comasarea voluntară ar putea plăti impozite cu până la 50% mai mici pentru clădiri și terenuri intravilane.

După 1 martie 2027, Guvernul ar urma să treacă la o etapă mai amplă a reformei, printr-un proiect de lege pentru care ar putea să își angajeze răspunderea în Parlament.