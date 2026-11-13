Instituțiile de stat care ar putea dispărea: Șeful Antigrindină ia 20.000 de lei lunar, deși doar păzește un sistem oprit de 2 ani

2 minute de citit Publicat la 07:00 13 Noi 2026 Modificat la 07:09 13 Noi 2026

Lansarea rachetelor anti-grindină a fost suspendată în 2024, dar angajații Autorității de stat continuă să-și încaseze salariile. Imagine de arhivă. Foto: Agerpres

După ce Sorin Grindeanu, președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, miercuri seară la „Sinteza zilei”, că vicepremierul Marian Neacșu, la cererea lui, lucrează la o listă cu instituții ale statului care vor fi desființate, Gina Vacariu a prezentat, în emisiunea „Decisiv”, câștigurile unor directori de la anumite companii care s-ar putea regăsi pe listă: doar la Antigrindină, directorul Dragoș Manole încasează 20.000 de lei în fiecare lună doar pentru a păzi sistemele, deoarece programul este oprit de doi ani și jumătate, în timp ce directorul de la Telegondola Mamaia, care funcționează doar 4 luni pe an, câștigă 13.245 chiar și pe timpul iernii, când telegondola este nefuncțională.

Directorul Telegondola Mamaia, care funcționează pentru public patru luni pe an, iar opt luni se face mentenanță, are un salariu de 13.245 de lei în fiecare lună, deși activitatea telegondolei este sezonieră.

„Telegondola Mamaia se află într-o procedură de fuziune prin absorbție cu Mamaia SA. Dumneavoastră aveți o indemnizație, am văzut, de 13.245 de lei pe timp de iarnă. Cine folosește telegondola iarna? Câți oameni mai folosesc așa ceva?

Pe timp de iarnă se realizează activități de mentenanță și întreținere la nivelul departamentului tehnic, iar societatea funcționează ca orice societate cu activitate economică. Activitatea cu publicul se desfășoară doar pe timp de vară, aproximativ patru luni.

Deci opt luni nu funcționează.

Da, dar este o societate profitabilă. Adică, deși funcționează cu publicul doar 4-5 luni, sub cinci luni aproximativ pe an, reușește ca din veniturile obținute în această perioadă să obțină un profit consistent. Adică rata de profit în ultimii 4-5 ani, la nivelul telegondolei, este undeva la 30%.

Este Telegondola Mamaia o instituție în care își au locul și sinecurile?

Nu pot să mă pronunț eu cu privire la acest aspect. Nu pot să mă pronunț”, a spus George Cazacu, directorul Telegondola Mamaia.

Pe lângă salariul uriaș pe care Cazacu îl primește, câteva persoane din consiliul de administrație primesc sume și mai impresionante.

Liviu Mălureanu primește salariu atât din funcția de membru în consiliul de administrație, cât și de la Conversmin. În total, acesta încasează aproximativ 10.000 de lei pe lună.

O altă persoană este Any-Nadine Moldoveanu, care încasează 3.000 de lei pe lună de la CA, dar mai are și un job în privat, de unde primește 54.000 de lei de la o firmă de turism.

Nu în ultimul rând, Iolanda Tamaș, membră în consiliul de administrație al Telegondolei Mamaia, primește de aici 3.070 de lei, dar mai are și o firmă de construcții de unde obține un venit de 77.503 lei.

Antigrindină și CNIR

O situație și mai interesantă este la Autoritatea pentru Administrația Sistemului Național Antigrindină și Creșterea Precipitațiilor. Deși programul cu rachetele antigrindină nu mai funcționează din 2024, directorul general Dragoș Manole încasează 20.000 de lei doar pentru a păzi sistemele. Pe lângă acești bani, el are și o pensie de la MApN de 64.560 de lei.

Și el nu este singurul: Vasilica Baicu, vicepreședinte la Antigrindină, primește, și ea, 11.000 de lei pe luna pentru a păzi sistemele.

O altă situație revoltătoare este la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), unde Gabriel Budescu, directorul CNIR, primește 47.980 de lei ca director și încă 14.636 de lei la Carpatica Feroviar România, unde este în consiliul de administrație. În total, Budescu primește, lunar, 62.616 lei, peste 13.000 de euro.

Problema este că, din 2023, CNIR a dat în folosință zero kilometri de autostradă.

„Prin PNRR, domnul Ghinea a considerat necesar să avem o nouă companie, care se numește CNIR și care face exact același lucru ca și CNAIR-ul, doar că acum trebuie să avem două instituții”, a spus Grindeanu, miercuri seară.