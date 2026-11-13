„MaramuEXIT” devine „MorarEXIT”: Un deputat anunță că își dă demisia din PSD dacă Maramureșul va fi contopit în județul Cluj

4 minute de citit Publicat la 16:08 13 Noi 2026 Modificat la 16:10 13 Noi 2026

Deputatul PSD de Maramureș, Lucian Moraru. Sursa foto: Lucian Moraru via Facebook

Deputatul PSD Lucian Moraru a anunțat vineri, la Antena 3 CNN, că își va da demisia din partid, în semn de protest, dacă județul Maramureș va fi contopit în județul Cluj, în urma reorganizării teritoriale. Acesta spune că se declară „dizident” începând de astăzi.

Parlamentarul a declarat că nu este de acord cu o asemenea variantă și că nu își dorește să plece din PSD, însă consideră că este necesar să tragă un semnal de alarmă cu privire la posibilitatea desființării administrative a județului.

Întrebat dacă și-a dat deja demisia din PSD, Lucian Moraru a confirmat inițial, însă ulterior a precizat că nu a discutat încă despre acest lucru cu conducerea națională a partidului. El a afirmat că a vorbit cu președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, și că se declară, începând de astăzi, „dizident pentru Maramureș”.

În dialogul cu jurnaliștii Antena 3 CNN, deputatul PSD a explicat de ce se opune unei eventuale comasări a Maramureșului cu județul Cluj:

Jurnalist Antena 3 CNN: Deci v-ați dat demisia din Partidul Social Democrat?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Da.

Jurnalist Antena 3 CNN: Din ce motiv?

Pentru că tema reorganizării administrative a țării are, printre altele, și contopirea județului Maramureș în regiunea Cluj.

Deputatul PSD Lucian Moraru: Eu nu pot fi de acord, ca parlamentar, deputat de Maramureș, o dispariție administrativă a acestui județ pentru care înaintașii noștri au murit și s-au jefit. A existat Țara Manueleșului cu mult înainte de a se face România Mare. Acum văd că, și nimeni nu a dezmințit, posibilitatea aceasta de dispariție a Maramureșului, administrativă, bineînțeles.

Jurnalist Antena 3 CNN: Și unde veți merge? Vă duceți la AUR acum?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Deocamdată. Nu, nu, nu, eu nu mi-am dorit să plec din Partidul Social Democrat. Dar trebuie ca cineva să tragă semnal de alarmă, că nu putem să nu ținem cont de niște realități care au existat de secole din istoria acestor ținuturi.

Jurnalist Antena 3 CNN: Domnule Morar, ați informat conducerea PSD că intenționați să vă dați demisia?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Deocamdată nu am discutat cu nimeni din conducerea Partidului Social Democrat cu privire la demisia mea, ca un semnal de alarmă împotriva unui posibil unei posibile dispariții a județului Maramureș din punct de vedere administrativ, dar consider că noi, ca județ, nu putem să fim contopiți în regiunea județul sau cum se va numi Cluj.

Jurnalist Antena 3 CNN: De cât timp sunteți deputat PSD?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Din acest mandat sunt deputat al Partidului Social Democrat

Jurnalist Antena 3 CNN: Și dumneavoastră anunțați un MorarEXIT, din PSD, dacă se desființează Maramureșul sau cum?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Dacă se desființează Maramureșul, da, MorarEXIT!

Jurnalist Antena 3 CNN: L-ați anunțat pe domnul Grindeanu?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Nu l-am anunțat pe domnul Grindenu.

Și cui i-ați zis?

Deputatul PSD Lucian Moraru: Am discutat cu președintele Partidului Social Democrat din județul Maramureș, cu domnul Gabriel Zetea.

Jurnalist Antena 3 CNN: Și ce v-a zis?

Deputatul PSD Lucian Moraru: A spus că și domnia sa va încerca să facă tot ceea ce ține de domnia sa, ca județul Maramureș să rămână de sine stătător.

Lucian Moraru: „Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureș!”

Înainte de intervenția de la Antena 3 CNN, deputatul PSD a publicat și un mesaj pe Facebook, în care și-a explicat poziția față de proiectul de reorganizare administrativă.

Acesta a criticat tăcerea politicienilor maramureșeni și a spus că nu dorește să facă parte din categoria celor care evită să ia atitudine de teama de a nu deranja conducerile naționale ale partidelor.

„NU voi fi niciodată de acord cu dispariția județului Maramureș din punct de vedere administrativ!

În ultimele zile, agenda publică din România, este dominată cu tema reorganizării administrative a țării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spațiul public, se discută de dispariția județului Maramureș și contopirea acestuia în regiunea Cluj.

Vreau să fie foarte clar: NU voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan și mă voi opune cu fermitate!

Înaintașii noștri au luptat pentru ca acest ținut, Maramureșul, să-si păstreze identitatea și statutul administrativ. Din păcate, se pare că decidenții politici de la București sau Bruxelles ai partidelor politice nu țin cont de istoria, tradițiile și voința oamenilor acestui județ.

Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că și pentru dumneavoastră, dragi maramureșeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai județului nostru.

Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureșeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naționale ale partidelor din care fac parte.

Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureș!

Pentru că Maramureșul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiție și apartenență, iar pentru aceasta merită să luptăm!”

Ce este MaramuEXIT și de unde a pornit ideea?

Termenul „MaramuEXIT” a apărut în contextul controverselor privind reforma administrativ-teritorială și posibila comasare a județului Maramureș cu județul Cluj.

Expresia a fost lansată în spațiul public de Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, care a amenințat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că Maramureșul ar putea organiza un referendum pentru desprinderea de România, dacă județul ar fi desființat și absorbit de Cluj.

Edilul a invocat istoria, tradițiile și identitatea Maramureșului și a criticat ideea unei reorganizări administrative impuse de la București.

„Dacă vii cu bocancii să mă comasezi, ne rupem de România Mare”, a fost mesajul transmis inițial de primarul din Cavnic.

Ulterior, Vladimir Petruț și-a nuanțat declarațiile și a revenit asupra amenințării cu desprinderea de România. Acesta a spus că își iubește țara și că Maramureșul va rămâne în România, însă a insistat că județul trebuie să își păstreze numele și identitatea, chiar și în eventualitatea unei uniri administrative cu Clujul.

„Putem să ne unim și cu Clujul, cu toți, dar să fie denumirea Maramureș, nu Cluj”, a declarat primarul la Antena 3 CNN.