Dragoș Benea explică de ce vrea PSD comasarea localităților: „Vor fi mai mulți bani până și pentru zonele depopulate”

3 minute de citit Publicat la 15:58 13 Noi 2026 Modificat la 16:00 13 Noi 2026

Dragoș Benea a explicat beneficiile reformei administrativ-teritoriale. Foto: facebook

Dragoş Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială, a prezentat vineri, pe pagina sa de Facebook, beneficiile comasării localităților. El susține că odată cu această reformă vor scădea cheltuielile de funcţionare ale primăriei, astfel încât rămân mai mulţi bani în comună pentru cetăţeni, vor fi construite drumuri mai bune, iar locuitorii primesc utilităţi pe măsura taxelor şi impozitelor plătite.

El a mai explicat că cetăţenii beneficiază de servicii medicale substanţial mai bune, cu medici de familie şi personal medical mai uşor de atras într-o comună cu populaţie deservită mai mare.

„Reforma înseamnă școli și grădinițe cu o infrastructură școlară modernizată, pregătite să deservească o populație școlară mai mare.

Cetățenii beneficiază de servicii medicale substanțial mai bune, cu medici de familie și personal mai ușor de atras într-o comună cu populație deservită mai mare și cu o infrastructură sanitară modernizată”, a precizat Benea.

Totodată, el explică faptul că o astfel de reformă contribuie la creșterea gradului de siguranță și ordine publică prin suplimentarea numărului de polițiști locali.

„Sprijin pentru seniori și siguranță publică. O comunitate puternică oferă servicii sociale mai bune și sprijin concret pentru vârstnici, inclusiv prin construirea de așezăminte dedicate seniorilor.

Crește gradul de siguranță și ordine publică prin suplimentarea numărului de polițiști locali, pe fondul unei capacități administrative mai puternice a primăriei”, a mai transmis acesta.

În încheiere, Dragoș Benea susține că reforma administrativ-teritorială

ar putea aduce mai multe fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale și ar putea crea noi oportunități economice.

„Viitor pentru comunitate şi agricultură locală: Există mai mulţi bani pentru viitorul comunei: chiar şi în zonele depopulate, comasarea comunelor creează oportunităţi reale pentru ca oamenii să rămână acasă.

Se dezvoltă agricultura locală prin punerea în valoare a unor suprafeţe şi terenuri agricole mai mari pentru investitori, ajutându-i pe cetăţeni să îşi facă un rost în propria comunitate”, se mai arată în postare.

Precizările acestuia vine în contextul în care, în urmă cu câteva zile, Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonatorul grupului de lucru care pregătește reforma, a declarat că aceasta ar putea duce nu doar la comasarea unor comune, ci și la reducerea numărului de județe din România.

El a mai precizat că deciziile vor fi fundamentate pe mai multe criterii de sustenabilitate.

Benea a invocat modelul celor 15 Curți de Apel din sistemul judiciar ca posibil punct de plecare pentru discuție, fără ca acesta să reprezinte neapărat viitoarea configurație administrativă.

Harta României s-ar putea schimba radical dacă planurile de reorganizare administrativ-teritorială discutate în PSD vor fi puse în practică. Nu doar comunele mici riscă să fie comasate, ci și orașele care nu mai au suficienți locuitori pentru a-și păstra statutul.

Potrivit datelor de la recensământul din 2021, 148 de orașe și municipii din România au mai puțin de 10.000 de locuitori și ar putea fi vizate de reformă. Printre ele se numără stațiuni cunoscute, precum Sinaia, Predeal, Bușteni, Băile Herculane, Eforie sau Sovata. Deocamdată, nu există o decizie privind localitățile care vor fi transformate în comune sau comasate cu altele.

După anunț, mai mulți primari au criticat proiectul. Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, a declarat că este împotriva unei eventuale comasări a județului Maramureș cu alte județe.

Și primarul orașului Băile Tușnad, Butyka Zsolt, a criticat proiectul privind reforma administrativă, care deschide posibilitatea comasării cunoscutei stațiuni cu o comună învecinată.

Edilul spune că Băile Tușnad, care încearcă de mai mulți ani să se dezvolte la standarde internaționale în domeniul turismului și al serviciilor balneare, nu ar trebui să fie comasate cu o comună sau cu un sat.

"Nu avem o problemă cu vecinii. Pur și simplu, ei trăiesc din agricultură, au alte legi locale care nu se potrivesc cu legile din stațiune. Dacă nu au reușit să omoare turismul anul acesta, vor să-l desființeze total până în 2030", a estimat primarul.