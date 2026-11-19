Președintele a susținut și implicarea mediului privat în elaborarea unor planuri de acțiune. Foto: Getty Images

Nicușor Dan a declarat joi, la Summitul pentru Guvernanță Digitală de la Palatul Cotroceni, că societatea românească a ajuns la „adolescență” în procesul de maturitate pe care îl parcurge. Președintele României a adăugat că „este mai bine decât pubertate”. El a dat drept exemplu modul în care țara noastră a gestionat programul PNRR, relatează Agerpres.

Întrebat care este gradul de maturizare a societății, președintele a apreciat că aceasta a ajuns „la adolescență”. „E mai bine decât pubertate”, a adăugat el.

În acest sens, Nicușor Dan a făcut referire la faptul că țara noastră a avut peste 20.000 de proiecte în PNRR, comparativ cu Irlanda, care a avut doar șapte.

„Eu cred că noi ne tot maturizăm, ca societate, ca administrație. Acesta este un lucru bun. Vă dau un exemplu: în PNRR, România a avut între 20.000 și 30.000 de proiecte, iar Irlanda a avut șapte. Cred că e mai bine să ai șapte decât 20.000, pentru că efortul tău de gestiune e mult mai mic.

În primul rând, banii europeni pe care o să îi avem în 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat pe proiecte esențiale care să fie bine definite și să răspundă unor nevoi esențiale pe care le avem”, a declarat președintele în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală, desfășurat joi la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a pledat pentru discuții structurate, în vederea utilizării fondurilor europene din exercițiul financiar 2028-2034 pentru proiecte are să răspundă unor nevoi esențiale.

„Trebuie să avem între noi discuțiile structurate, subsumate acelei strategii, astfel încât să fim siguri că banii pe care o să îi avem, cu termenele pe care ni le propunem, o să reușim să îi atragem. E nevoie de discuții structurate între noi. (...) Cred că sunt multe zone în statul român în care există diferență de viziune între administrație și zone profesionale sau chiar zone de interes, dar pe digital cred că nu este niciun astfel de conflict. Deci există voință și de la stat, și de la privat, numai că trebuie să vedem cum reușim să punem energiile împreună'”, a transmis el.

Președintele a susținut și implicarea mediului privat în elaborarea unor planuri de acțiune.

„Cred că am făcut niște mici pași (în domeniul digitalizării, n.r.). Faptul că, în sfârșit, avem un ministru al Digitalizării e un pas. Urmează, cred eu, să ducem ADR în subordinea primului ministru, tocmai pentru ca să îi dăm importanța simbolică și autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții.

De foarte multe ori statul nu e suficient de rapid pentru a produce planuri de acțiune. Invitația adresată mediului privat - să vină direct cu planurile de acțiune, acolo unde există bunăvoință, pentru că altfel pierdem timpul”, a mai spus Nicușor Dan.