Luca Niculescu îl laudă pe Marian Neacșu și explică de ce i-a dat puteri sporite: „Unul dintre cei mai competenți”

1 minut de citit Publicat la 10:02 19 Noi 2026 Modificat la 10:02 19 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu și vicepremierul Marian Neacșu înainte de ședința extraordinară de Guvern de la data de 23 octombrie 2026. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a declarat, joi dimineață, că vicepremierul Marian Neacșu este unul dintre cei mai „competenți, meticuloși și bine pregătiți” oameni din administrația publică. Prim-ministrul a explicat că i-a dat puteri sporite pe actele cu impact bugetar deoarece Guvernul trebuie să fie foarte atent la toate cheltuielile pe care le aprobă. În ceea ce privește, coordonarea a 12 ministere, Niculescu a spus că astfel de decizii au existat și în trecut.

Întrebat dacă România are un al doilea premier, după ce i-a dat atribuții sporite lui Marian Neacșu, Luca Niculescu a răspuns:

„Domnul Neacşu este unul dintre cei mai competenţi, meticuloşi şi bine pregătiţi oameni din administraţia române. A lucrat cu multe guverne, îl cunosc de patru-cinci ani, de când mă ocup de aderarea la OCDE, am lucrat foarte bine cu domnia sa. A lucrat cu domnul Ciucă, cu domnul Ciolacu, și în guvernul domnului Bolojan. Am văzut și oameni din opoziție care îi lăudau, îi recunoașteau meritele sale tehnice care sunt incontestabile”.

Premierul a adăugat că Marian Neacșu a primit drept de veto pe actele cu impact bugetar pentru a avea „un filtru suplimentar” în ceea ce privește cheltuielile statului.

„Faptul că l-am desemnat să se ocupe de avizarea actelor cu un impact bugetar în Guvern mi se pare că adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”, a spus Niculescu.

Iar în ceea ce privește faptul că social-democratul coordonează acum toate ministerele PSD, Luca Niculescu a spus că nu este o noutate în funcționarea guvernului României.

„Apoi sigur, se ocupă și de se mai ocupă de coordonarea funcţională a unor minister, ministerele PSD, dar e ceea ce se întâmpla și în anii trecuți, dar atunci erau mai mulți vicepremieri și fiecare se ocupa de partidul din care făcea pare”, a adăugat premierul.

Premierul Luca Niculescu a decis să îi ofere vicepremierului Marian Neacșu coordonarea a 12 ministere și un drept de veto pe toate actele normative cu impact bugetar care circulă în Guvern. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, „în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare”, vicepremierul va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de toate ministerele din Guvern. De asemenea, Neașcu va coordona 10 ministere printre care și cele avizatoare, precum și pe ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Marian Neacșu se ocupă și de coordonarea reformei companiilor de stat.