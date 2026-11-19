Moldoveni racolați pentru armata rusă, prin campanii online. Autoritățile spun că sunt greu de oprit: ”Doar platformele le pot bloca”

2 minute de citit Publicat la 09:12 19 Noi 2026 Modificat la 09:12 19 Noi 2026

Autoritățile din Republica Moldova monitorizează campaniile online prin care cetățenii moldoveni sunt racolați pentru a lupta în armata rusă.. Foto: Profimedia Images

Autoritățile din Republica Moldova monitorizează campaniile online prin care cetățenii moldoveni sunt racolați pentru a lupta în armata rusă. Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracararea Dezinformării (STRATCOM) semnalează materialele suspecte, însă decizia de a le elimina le revine platformelor. Autoritățile moldovenești au încercat, fără succes, să ia legătura cu reprezentanții Telegram.

Directoarea STRATCOM, Liliana Vițu, a vorbit despre aceste dificultăți în cadrul emisiunii „Alo, TV8”.

„STRATCOM-ul monitorizează și am raportat în special acolo unde am văzut pe platforme, pe Facebook astfel de pagini și apropo vreau să vă spun că noi în septembrie am documentat și am văzut campanii similare care ținteau și populația din Polonia, nu doar din Republica Moldova, am și comunicat și serviciului de informații externe, serviciul european de informație externă”, a declarat Liliana Vițu, potrivit TV8.md.

Vițu a explicat că atribuțiile instituției se limitează la identificarea și raportarea materialelor suspecte. Platformele decid dacă le blochează sau le șterg. Doar ei pot să dea jos aceste conținuturi. Platformele sunt cele care iau decizia. Decizia este în mâna lor. Noi putem doar să le raportăm”.

Șefa STRATCOM a atras atenția că autoritățile întâmpină dificultăți în cazul Telegram și TikTok. Potrivit acesteia, pe cele două platforme circulă numeroase materiale dăunătoare, inclusiv unele pe care le asociază cu activități ilegale.

„Este pur și simplu o aplicație care favorizează și prin care au loc acțiuni ilegale, se săvârșesc infracțiuni împotriva statului nostru. Droguri, altceva, dar droguri, țintirea copiilor noștri și tot așa. Acolo dezinformarea e doar una. Dar TikTok-ul, pe TikTok la fel, avem o puzderie de conținuturi problematice, dăunătoare și ilegale”, a menționat directoarea STRATCOM.

Vițu a precizat că instituțiile de ordine publică din Republica Moldova au încercat să discute cu reprezentanții Telegram despre activitățile ilegale semnalate pe platformă. Demersurile au rămas fără rezultat.

În cazul campaniilor de recrutare pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei, STRATCOM analizează conținutul care circulă online și transmite informațiile autorităților abilitate să investigheze persoanele implicate, a explicat Vițu.

„Direcția noastră de analiză a spațiului informațional atunci când a depistat astfel de campanii de racolare și le-a raportat. Acum că cunoaște o anumită persoană sau că a documentat o anumită persoană, nu asta este mandatul. Mandatul nostru este să analizăm și mai departe să transmitem această informație deja către autoritățile care chiar ele urmează să facă aceste investigații. Dar noi de raportat am raportat”, a explicat Liliana Vițu.

Printre instituțiile care pot primi aceste informații, Vițu a enumerat Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Apărării, Inspectoratul Național al Poliției și Inspectoratul Național de Investigații.