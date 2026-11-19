Raed Arafat spune că românii nu știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur: „Ro-Alert ar induce panică într-un timp foarte scurt”

Autorităţile au portalul „Fii pregătit” care aduce informaţii legate de situaţii de urgenţă. Foto: Getty Images

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat, la B1 TV, că românii nu știu cum să reacționeze în caz de cutremur, iar o alertă Ro-Alert cu doar câteva secunde înainte de un seism mai mult i-ar panica. În cazul celor care locuiesc la bloc, alarma i-ar putea face să încerce să ajungă afară, iar „scara blocului este cel mai rău loc unde poţi să fii prins în timpul cutremurului”, a mai spus secretarul de stat.

Raed Arafat a spus că de fiecare dată când are loc un cutremur în România există o categorie de oameni care se revoltă că se emite Ro-Alert în timpul furtunilor de zăpadă, dar nu și în cazul seismelor.

„De multe ori, aparatele pe care noi le avem conectate în dispeceratele noastre la Institutul de Fizică a Pământului când ne avertizează ne avertizează doar cu câteva secunde înainte sau chiar în timpul în care cutremurul se întâmplă.

Androidul are un sistem cunoscut care este bazat pe detectarea unor unde mai puţin detectabile de către om înainte să vină undele detectabile de către om, să le zicem aşa, mai simplu explicat.

(...) Am văzut comparaţii cu faptul că noi am dat RO-Alert când a fost furtună de zăpadă şi acum nu am dat RO-Alert. De fiecare dată când este un cutremur este un grup de personaje care încep să comenteze că de ce nu s-a dat RO-Alert”, a spus șeful DSU.

Arafat a explicat că românii nu știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, iar dacă ar fi alertați cu câteva secunde înainte de seism, autoritățile nu au certitudinea că vor rămâne calmi, nu se vor panica și nu vor face greșeli.

„Pentru că inducem panică într-un timp foarte scurt, pentru că cel mai probabil când vom da RO-Alert s-ar putea să-l dăm pe un cutremur care nu va avea niciun impact sau s-ar putea să-l dăm pe un cutremur serios care să pună oamenii să coboare pe scările blocurilor şi să fie prinşi de cutremur chiar în scara blocului, care este cel mai rău loc unde poţi să fii prins în timpul cutremurului” a explicat Raed Arafat, miercuri seară, la B1 TV.

Șeful DSU a adăugat că singura persoană care a ajuns la spital după seismul de miercuri s-a rănit în timp ce încerca să fugă din casă.

„Am avut un singur caz care a fost dus la spital, al unei persoane care a lovit cu capul un obiect de mobilier, încercând să se evacueze din cauza panicii. Gândiţi-vă că acest lucru s-ar putea să fi fost multiplicat dacă noi am fi dat o astfel de alertă înainte cu câteva secunde de cutremur”, a spus Arafat.

Secretarul de stat a adăugat că autorităţile au portalul „Fii pregătit” care aduce informaţii legate de situaţii de urgenţă, dar pe care lumea „nu se înghesuie” să îl acceseze.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea și s-a simțit puternic în București. DSU a transmis că două persoane au fost rănite în urma cutremurului.