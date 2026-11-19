Criza din Polonia se adâncește. Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional rămâne fără imunitate și poate fi urmărit penal

3 minute de citit Publicat la 08:55 19 Noi 2026 Modificat la 08:55 19 Noi 2026

Președintele suspendat al Tribunalului Constituțional din Polonia rămâne fără imunitate . FOTO Profimedia Images

Judecătorii Tribunalului Constituțional al Poloniei au votat pentru ridicarea imunității judiciare a președintelui suspendat al instituției, deschizând calea urmăririi sale penale. Decizia intervine în contextul unei crize constituționale care se adâncește, scrie TVP World.

Bogdan Święczkowski se află în centrul disputei privind conducerea Tribunalului Constituțional.

Decizia, anunțată miercuri, amplifică tensiunile dintre guvernul centrist al premierului Donald Tusk și opoziția de dreapta. Cele două tabere se acuză reciproc de încălcarea normelor constituționale, a principiilor statului de drept și a standardelor democratice.

Considerat apropiat de Partidul Lege și Justiție (PiS), principala formațiune de dreapta din opoziție, Święczkowski respinge acuzațiile și a calificat drept "ilegală" decizia judecătorilor.

Judecătorii i-au ridicat imunitatea în legătură cu patru acuzații. Ei au respins cererea de încuviințare a reținerii și arestării preventive. Tribunalul a aprobat, de asemenea, urmărirea penală a vicepreședintelui suspendat al instituției, Bartłomiej Sochański.

Cererea de ridicare a imunității lui Święczkowski a fost depusă de Waldemar Żurek, ministrul polonez al Justiției și procuror general. "Procurorii pot formula acum acuzații. Nimeni nu este mai presus de lege", a scris miercuri Żurek pe platforma X.

Cum s-a reaprins criza constituțională

Tribunalul Constituțional se află în centrul unei crize politice și juridice încă din 2015, când PiS a venit la putere și a contestat numirile de judecători făcute de Parlamentul aflat la final de mandat

Criza s-a reaprins după ce președintele conservator Karol Nawrocki, aliat al PiS, a refuzat să primească jurământul a cinci judecători aleși de actualul Parlament, în care coaliția proeuropeană condusă de Tusk deține majoritatea.

Cei cinci judecători au depus ulterior jurământul în fața Seimului, camera inferioară a Parlamentului. Nawrocki și opoziția de dreapta refuză să le recunoască legitimitatea.

Procurorii îl acuză pe Święczkowski că i-a împiedicat pe acești judecători să își exercite atribuțiile.

În octombrie, Comisia de la Veneția, organismul consultativ al Consiliului Europei în materie de drept constituțional, a apreciat că președintele Poloniei nu are competența de a reexamina alegerea judecătorilor de către Parlament și că trebuie să le primească jurământul fără întârziere.

Comisia a recomandat, de asemenea, ca judecătorii să poată depune jurământul fără participarea șefului statului dacă acesta refuză sau amână să îl primească.

Proteste la sediul Tribunalului din Varșovia

Votul privind imunitatea, anunțat miercuri, vine la mai puțin de trei săptămâni după ce judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska i-a suspendat pe Święczkowski și pe adjunctul său și a preluat conducerea Tribunalului. Instituția se pronunță asupra conformității legilor cu Constituția Poloniei.

Decizia judecătoarei a provocat proteste ale susținătorilor dreptei în fața sediului Tribunalului din Varșovia. Președintele Nawrocki a criticat dur măsura și a acuzat guvernul că încearcă să preia controlul instituției.

Opoziția de dreapta contestă validitatea deciziilor recente ale Tribunalului, inclusiv a votului privind ridicarea imunității.

Ce acuzații îi aduc procurorii lui Święczkowski

Święczkowski a fost numit președinte al Tribunalului Constituțional în decembrie 2024 de către președintele de atunci al Poloniei, Andrzej Duda, un aliat al PiS. Partidul a guvernat Polonia din 2015 până în 2023.

Anterior, Święczkowski a ocupat timp de șase ani funcția de procuror național al Poloniei, în perioada guvernării PiS. Reformele ample ale justiției promovate atunci au fost criticate de instituțiile europene, care au avertizat că schimbările puteau submina independența justiției și statul de drept.

Mai multe dintre acuzațiile la adresa lui Święczkowski vizează perioada în care acesta a fost procuror național.

Procurorii îl acuză că a transferat ilegal nouă subordonați pentru a-i sancționa, că a dispus consultarea și copierea fără autorizare a unor materiale de supraveghere într-un dosar legat de programul de spionaj Pegasus și că a transmis în mod necorespunzător informații clasificate unui înalt oficial guvernamental.

Pegasus, un program de supraveghere dezvoltat în Israel, se află în centrul unei controverse politice în Polonia, după ce au apărut acuzații că a fost folosit pentru a spiona politicieni din opoziție și alți critici ai guvernului în perioada în care PiS se afla la putere.

Święczkowski este acuzat și de abuz în exercitarea funcției în legătură cu achiziția Hermes, un sistem de analiză a informațiilor. Potrivit procurorilor, sistemul a fost cumpărat fără o procedură de achiziție competitivă și fără o evaluare adecvată a necesității sale.