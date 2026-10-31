Tusk s-a adresat polonezilor după scandalul de la Curtea Constituțională. Ce le-a transmis premierul și de ce avertizează asupra Rusiei

3 minute de citit Publicat la 23:20 31 Oct 2026 Modificat la 23:20 31 Oct 2026

Donald Tusk. sursa foto: Getty

Premierul polonez Donald Tusk a transmis sâmbătă seară, într-un discurs televizat, că nu va face niciun compromis în privința statului de drept, după confruntarea fără precedent de la Tribunalul Constituțional, unde președintele Karol Nawrocki a încercat vineri noaptea să intre în clădire, în timp ce poliția înconjura sediul instanței, scrie Euronews.

Tusk i-a acuzat pe președinte și pe partidul Lege și Justiție (PiS) că subminează justiția, a calificat evenimentele drept „incidente scandaloase” și a avertizat că grupările pro-ruse ar putea profita de criza politică din Polonia, promițând totodată că le va asigura judecătorilor nou-aleși condițiile necesare pentru ca Tribunalul să funcționeze independent.

Disputa privind componența celei mai înalte instanțe a Poloniei a dus la o confruntare deschisă cu președintele Karol Nawrocki, care a încercat vineri noaptea să intre în clădirea Tribunalului, în urma blocajului legat de numirea noilor judecători.

Poliția a înconjurat clădirea, iar confruntarea a fost transmisă în direct la televizor, ceea ce a atras atenția asupra crizei și dincolo de granițele Poloniei, în dezbaterea politică europeană.

Opoziția acuză guvernul lui Tusk că încearcă o lovitură de stat, în timp ce guvernul susține că merge mai departe cu reforme de mult necesare pentru restabilirea statului de drept, după ani în care PiS a intervenit în justiție.

În discursul adresat națiunii, Tusk a descris evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase” și și-a exprimat speranța că astfel de scene nu se vor mai repeta niciodată în Polonia. El a adăugat că restabilirea calmului nu poate însemna acceptarea ilegalității sau a violenței.

„Un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să facă dreptate”, a declarat premierul.

Disputa privind Tribunalul Constituțional al Poloniei datează din 2015, când Platforma Civică, aflată atunci la guvernare, și partidul de opoziție Lege și Justiție s-au confruntat pe tema numirii a cinci judecători. De atunci, aceasta s-a transformat într-un conflict mai larg privind independența justiției, componența Tribunalului și autoritatea deciziilor sale.

Disputa pentru controlul justiției

Tusk a spus că guvernul său a încercat să rezolve criza, însă propunerile sale au fost blocate de PiS și de președinte, ceea ce a adâncit și mai mult conflictul.

Potrivit premierului, majoritatea parlamentară a așteptat apoi să expire mandatele judecătorilor numiți în timpul fostului guvern condus de PiS, tocmai pentru a evita o confruntare.

„Am așteptat calm să fie aleși noii judecători, până când au expirat mandatele predecesorilor lor numiți de PiS. Sejmul și-a făcut alegerea, judecătorii au depus jurământul, dar președintele nu a binevoit să primească acest jurământ”, a spus Tusk.

Sejmul, camera inferioară a parlamentului polonez, i-a ales pe noii judecători, care au depus jurământul de învestire. Nawrocki nu a primit oficial jurămintele, iar președintele Tribunalului, Bogdan Święczkowski, a refuzat să le permită noilor judecători să își preia atribuțiile.

Tusk i-a descris pe judecătorii nou-aleși ca fiind numiți legal și a afirmat că aceștia au fost atacați. El i-a criticat, de asemenea, pe politicienii și activiștii apropiați de PiS și de partidul de extremă dreapta Confederația pentru comportamentul lor în timpul confruntării.

Premierul a comparat disputa cu situația unui hoț care fură poșeta unei femei în vârstă și apoi îi acuză de violență pe cei care încearcă să o recupereze.

„În anumite chestiuni nu poate exista niciun compromis”, a spus el, adăugând că ilegalitatea nu poate fi negociată.

Într-un stat de drept, forța fizică, agresiunea și interesele de partid nu trebuie să decidă cine are dreptate, a mai spus Tusk.

Premierul a afirmat, de asemenea, că niciun politician, inclusiv președintele, nu are dreptul să intre într-o instanță sau într-un tribunal, să le dea instrucțiuni judecătorilor sau să îi intimideze. El se referea la vizita lui Nawrocki la sediul Tribunalului, după ce acesta și-a întors avionul din drumul spre Senegal.

Tusk avertizează asupra riscului de a face jocul Rusiei

Tusk a avertizat că grupările pro-ruse ar putea profita de conflictul politic.

El a vorbit despre roboții rusești care operează online și care, în opinia sa, îi susțin pe adversarii actualei ordini constituționale din Polonia.

Premierul a mai precizat că Tribunalul Constituțional va funcționa în conformitate cu Constituția și independent de puterea executivă.

În calitate de șef al guvernului, Tusk s-a angajat să le asigure instituției securitatea și condițiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

„Și intenționez să îndeplinesc această sarcină”, a declarat el.

Discursul nu a adus însă niciun acord concret cu Nawrocki și niciun plan detaliat pentru rezolvarea disputei.