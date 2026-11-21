Aproape jumătate dintre germani vor ca Berlinul să reducă sau să oprească ajutorul pentru Ucraina

1 minut de citit Publicat la 20:11 21 Noi 2026 Modificat la 20:11 21 Noi 2026

Oameni pe stradă în Berlin. sursa foto: Getty

Sprijinul pentru Ucraina scade în Germania. Aproape jumătate dintre germani, adică 49%, cred că ajutorul trimis Kievului ar trebui redus sau oprit complet, arată un sondaj realizat de YouGov pentru publicația Welt am Sonntag și dat publicității sâmbătă, notează Agerpres.

Dintre aceștia, un sfert (25%) vor ca Germania să oprească de tot sprijinul, iar 24% ar vrea ca acesta să fie redus. De partea cealaltă, aproximativ 30% dintre respondenți consideră că ajutorul ar trebui să rămână la nivelul actual, iar doar 9% ar vrea să fie mărit. Sprijinul acordat de Germania Ucrainei înseamnă bani, armament și ajutor umanitar.

Răspunsurile diferă mult în funcție de partidul cu care votează oamenii. Cei mai fermi susținători ai Ucrainei sunt alegătorii Verzilor: jumătate dintre cei care au votat cu acest partid la ultimele alegeri vor ca ajutorul să rămână la fel, iar 32% ar vrea chiar să crească.

La polul opus se află alegătorii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Dintre aceștia, 62% vor ca ajutorul să fie oprit, iar 27% vor ca el să fie redus. Alegătorii blocului conservator CDU/CSU, ai Partidului Social-Democrat (SPD) și ai partidului Die Linke au opinii situate între aceste două extreme.

Sondajul mai arată că sprijinul pentru Ucraina este deosebit de puternic la cele două capete ale scării de vârstă: în rândul tinerilor între 18 și 29 de ani și în rândul celor trecuți de 70 de ani.

Aproape jumătate dintre participanți cred, de asemenea, că cancelarul german Friedrich Merz ar trebui să stea de vorbă „cât mai curând posibil” cu președintele rus Vladimir Putin, chiar dacă Rusia nu face înainte nicio concesie în războiul din Ucraina.

Sondajul este reprezentativ pentru populația Germaniei cu vârsta de peste 18 ani. YouGov a intervievat online 2.329 de adulți.