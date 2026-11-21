1 minut de citit Publicat la 18:25 21 Noi 2026 Modificat la 18:25 21 Noi 2026

Volodimir Zelenski. sursa foto: Getty

Podul de peste strâmtoarea Kerci, distrus pe jumătate de atacurile ucrainene, care a costat Rusia 3,5 miliarde de dolari și a devenit un simbol al guvernării lui Vladimir Putin după anexarea Crimeii, nu va rezista, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie The Moscow Times.

„Rusia a construit ilegal acest pod pe teritoriul nostru ocupat temporar. Asta depășește orice respect față de integritatea teritorială și suveranitate. Exact asta a început el (președintele Rusiei – n.r.) să facă după 2014. De aceea, vom răspunde la atacurile lui asupra podurilor noastre. Și trebuie să înțeleagă că acest pod nu va rezista, în niciun caz. Este o chestiune care ține de noi, de forțele noastre: acum, în timpul războiului, sau mai târziu, după ce războiul se va încheia”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru NBC News.

Potrivit președintelui ucrainean, podul Crimeii este o țintă legitimă pentru loviturile Ucrainei, întrucât Kievul răspunde agresiunii Moscovei.

„Regula noastră este foarte simplă: răspundem. Dacă ei ne atacă infrastructura energetică, și asta s-a întâmplat de multe ori, căutăm modalități de a răspunde... Ne-au atacat ani la rând: au distrus poduri, lucru pe care mulți l-au uitat deja, căi ferate și așa mai departe... Rusia trebuie să simtă ce înseamnă războiul”, a subliniat el.

Podul Crimeii a fost ținta a trei atacuri ucrainene între 16 și 19 noiembrie. Cel mai distructiv a fost al doilea, în noaptea de 17 noiembrie, când rachetele și dronele au prăbușit arcul și 270 de metri din partea rutieră a podului în apele strâmtorii Kerci.

Resturile căzute au blocat circulația navelor pe sub pod. Comentând operațiunea, partea ucraineană a subliniat că în atac au fost folosite în principal rachete și drone de producție proprie și că nu s-a recurs la comunicațiile prin satelit Starlink/Starshield ale lui Elon Musk pentru dirijarea lor. Lovitura a afectat și arcul podului feroviar, care a fost avariat, dar deocamdată nu s-a prăbușit.

Vladimir Putin, aflat la summitul APEC din China, a interpretat atacul asupra podului Crimeii drept un semn că Ucraina nu vrea să oprească luptele.

„Acțiunile noastre de răspuns vor fi mult mai dureroase decât ceea ce a făcut regimul de la Kiev cu podul. Cu mijloacele moderne de lovire de precizie, nu este deloc greu de făcut”, a declarat Putin, care a respins ideea unui armistițiu.