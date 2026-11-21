Summitul climatic din Antalya, prelungit peste termen. Statele se ceartă pe combustibilii fosili și pe banii pentru țările sărace

2 minute de citit Publicat la 18:02 21 Noi 2026 Modificat la 18:02 21 Noi 2026

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Aproape 200 de țări nu reușesc să cadă de acord la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP31) din Antalya, iar negocierile s-au prelungit și sâmbătă, după ce statele nu au găsit un compromis nici în privința combustibililor fosili, nici în privința finanțării climatice, notează Agerpres.

Conferința din stațiunea turcească a început pe 9 noiembrie și trebuia să se încheie vineri, 20 noiembrie. Disputele legate de textul declarației finale au prelungit însă discuțiile cu 21 de ore, iar sâmbătă după-amiază Uniunea Europeană a confirmat că nu s-a ajuns încă la o înțelegere.

Principala miză pentru europeni este ca documentul final să conțină un angajament de renunțare treptată la combustibilii fosili, o propunere căreia i se opune Arabia Saudită.

Comisarul european pentru climă, Wopke Hoekstra, a transmis că Bruxelles-ul nu e dispus să accepte orice.

„Este mai bine să nu avem un acord decât să încheiem unul prost”, a declarat el, citat de AFP.

Și statele cele mai expuse la încălzirea globală cer fermitate. Ministrul mediului din Tuvalu, Maina Talia, a avertizat că un acord care nu menționează deloc combustibilii fosili ar face negocierile inutile. Nemulțumit de ritmul lent al discuțiilor, el a rezumat situația în două cuvinte: „Timpul trece”.

Disputele nu se opresc aici. Statele nu se înțeleg nici dacă documentul ar trebui să includă tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, pe care companiile petroliere și de gaze le prezintă drept o soluție pentru reducerea emisiilor.

Vineri, aproximativ 12 țări, printre care Franța, Panama și Coasta de Fildeș, au cerut ca decizia finală să prevadă „o tranziție clară de la combustibilii fosili”. Cea mai recentă variantă a proiectului de acord nu conține însă o asemenea formulare.

Un alt blocaj ține de bani. Țările în curs de dezvoltare le cer statelor bogate, responsabile istoric pentru cea mai mare parte a emisiilor, să-și respecte promisiunile de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice.

„Africa nu va accepta un rezultat care se limitează la declarații, fără resursele necesare pentru punerea lor în aplicare”, a avertizat ministrul mediului din Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings.

Controverse a stârnit și calendarul următoarelor rapoarte ale Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC).

Uniunea Europeană, țările cel mai puțin dezvoltate și micile state insulare vor ca rapoartele să fie publicate înainte de evaluarea globală a eforturilor de reducere a emisiilor, programată pentru 2028. Arabia Saudită și India vor ca publicarea să fie amânată până în 2029.

Ministrul din Tuvalu a atras atenția că lipsa de progrese de la reuniunile ONU alimentează tot mai multă frustrare și neîncredere în rândul societății civile și al țărilor cele mai vulnerabile. El le-a cerut totuși statelor să nu renunțe și să continue eforturile și în afara negocierilor oficiale, dând ca exemplu alianța țărilor care susțin abandonarea treptată a cărbunelui, petrolului și gazelor.

Turcia, care organizează COP31 împreună cu Australia, a cerut participanților să dea dovadă de responsabilitate pentru a ajunge la un compromis. Un acord consistent pare însă greu de obținut, pe fondul tensiunilor geopolitice și al scumpirii energiei provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

Gazdele au încercat să pună pe masă și accelerarea electrificării, dar nici aici statele nu s-au înțeles asupra formulării. O variantă anterioară a acordului propunea ca electricitatea să ajungă la 35% din consumul final de energie până în 2035, față de puțin peste 20% în prezent.