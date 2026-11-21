Scene de război în Mexic. Armata l-a arestat pe „El Chapo Isidro”. Traficantul era pe lista „most wanted” a FBI

4 minute de citit Publicat la 17:01 21 Noi 2026 Modificat la 17:01 21 Noi 2026

Fausto Isidro Meza Flores, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”, este considerat unul dintre cei mai importanți lideri ai crimei organizate din Mexic. Foto: fbi.gov

Fausto Isidro Meza Flores, unul dintre cei mai căutați zece fugari de către FBI, a fost prins în urma unei operațiuni militare în care au fost implicate și serviciile de informații americane, relatează Euronews. Raidul din nordul Mexicului a fost urmat de schimburi de focuri, mașini incendiate și scene de panică în rândul civililor.

Forțele de securitate din Mexic l-au capturat pe Fausto Isidro Meza Flores, un șef de cartel notoriu, cunoscut mai ales sub numele de „El Chapo Isidro”. Narcotraficantul a fost prins în statul Sinaloa, din nord-vestul țării, iar arestarea lui nu a fost deloc ușoară. Localnicii s-au văzut nevoiți să-și părăsească casele, după ce au izbucnit violențele între autorități și traficanți.

Arestarea a avut loc vineri seară, 20 noiembrie, în Guasave, în timpul unei operațiuni la care au participat forțele militare și de securitate mexicane. Guvernul mexican a declarat că informațiile furnizate de administrația președintelui american Donald Trump au contribuit la desfășurarea operațiunii, fără să precizeze însă în ce mod au cooperat cele două țări.

După ce „El Chapo Isidro” a fost încătușat, operațiunea a escaladat în confruntări armate. Mai multe mașini au fost incendiate și drumurile au fost blocate.

În imagini tulburătoare distribuite pe rețelele sociale pot fi văzutți spectatori fugind îngroziți după ce focurile de armă au întrerupt un meci de baseball în Guasave.

? Noche violenta en Guasave, Sinaloa Una agresión contra fuerzas federales desató un fuerte despliegue de seguridad en la zona. Se reportaron persecuciones y detonaciones de arma de fuego, mientras habitantes vivieron horas de incertidumbre. https://t.co/kPhF7ol5DR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

O operațiune militară și informații de la SUA

Potrivit autorităților mexicane, forțele de securitate au folosit ceea ce au descris drept tactici de „discreție și surpriză” pentru a-l captura pe Meza Flores.

La operațiune au participat unități specializate din cadrul Gărzii Naționale și Armatei Mexicane.

Oficialii au declarat că oamenii lor au fost atacați de indivizi înarmați cu arme de foc și explozibili, despre care se crede că erau membri ai cartelului.

După schimbul de focuri, forțele de securitate au pătruns într-o proprietate și l-au arestat pe Meza Flores, alături de alte persoane.

Potrivit autorităților, persoanele reținute au fost ulterior transportate cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Mexicane la Ciudad de Mexico.

Guvernul mexican a recunoscut că informațiile furnizate de administrația Trump au avut un rol în localizarea și capturarea liderului cartelului. Cu toate acestea, oficialii nu au oferit până acum prea multe detalii despre mecanismele de schimb de informații sau despre amploarea implicării americane.

Publicația mexicană N+ a relatat, de asemenea, că serviciile de informații din cadrul Ministerului Apărării din Mexic și cele din Statele Unite au cooperat în această operațiune.

Acest episod evidențiază importanța cooperării în domeniul informațiilor dintre Mexic și Statele Unite în combaterea criminalității organizate, mai ales având în vedere caracterul transfrontalier al traficului de droguri.

Spectatori îngroziți de focurile de armă

Arestarea lui „El Chapo Isidro” s-a transformat rapid într-o noapte de violențe în Guasave.

Videoclipurile și fotografiile distribuite online au arătat civili fugind să se adăpostească în momentul în care au izbucnit focurile de armă în timpul unui meci de baseball. Spectatorii au putut fi văzuți părăsind îngroziți arena, pe măsură ce situația se agrava.

Alte imagini au surprins vehicule incendiate și drumuri blocate, în timp ce confruntările armate s-ar fi extins și în afara zonei în care s-a desfășurat operațiunea.

Potrivit publicației mexicane La Jornada, violențele au inclus schimburi de focuri, incendieri de mașini, blocaje rutiere cu ajutorul unor camioane incendiate și confruntări între forțele federale și grupări înarmate.

Autoritățile locale le-au cerut locuitorilor să rămână în case și să evite deplasările pe drumurile afectate.

Cine este Fausto Isidro Meza Flores?

Fausto Isidro Meza Flores, cunoscut sub numele de „El Chapo Isidro”, este considerat unul dintre cei mai importanți lideri ai crimei organizate din Mexic.

El este asociat cu organizația criminală Beltrán Leyva și conduce o rețea cunoscută și sub numele de organizația Meza-Flores sau Cartelul Guasave.

Gruparea a operat în principal în nord-vestul Mexicului, în special în Sinaloa, și a fost asociată de autoritățile americane cu traficul mai multor droguri ilegale, printre care cocaina, metamfetamina, heroina și marijuana.

Meza Flores a devenit cunoscut după fragmentarea organizației Beltrán Leyva și izbucnirea conflictelor mai ample dintre facțiunile criminale rivale din Mexic.

Organizația sa a fost acuzată că recurge la violență, intimidare și control teritorial pentru a-și proteja activitățile infracționale.

În februarie 2025, FBI l-a inclus pe Meza Flores pe lista celor mai căutați zece fugari.

Foto: fbi.gov

Guvernul american oferise o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui.

Deși arestarea lui Meza Flores reprezintă o reușită majoră pentru forțele de securitate mexicane, rămâne de văzut cum va influența aceasta raportul de putere dintre organizațiile criminale care operează în Sinaloa.

Capturarea unui lider important al unui cartel nu înseamnă neapărat și destructurarea organizației pe care o conduce. Rețelele criminale pot continua să funcționeze după arestarea liderilor lor, în timp ce grupările rivale pot încerca să profite de eventualul vid de putere.