Ottawa a construit, în premieră, o bandă de circulație din asfalt permeabil. Materialul absoarbe apa de ploaie și o stochează sub drum

2 minute de citit Publicat la 10:57 20 Noi 2026 Modificat la 10:57 20 Noi 2026

Asfaltul permeabil folosit în proiectul pilot din Canada. Sursa foto: PurePave Technologies

După o vară extrem de ploioasă, care a doborât recordurile regionale de precipitații, orașul Ottawa a instalat un tip special de pavaj, capabil să absoarbă apa de ploaie, potrivit CBC. Echipele de muncitori au finalizat joi instalarea unei benzi de pavaj permeabil, cu o lățime de un metru, la intersecția străzilor Anna Avenue și Crown Crescent. Aceasta este prima porțiune de drum de acest fel din Canada.

Spre deosebire de pavajul obișnuit, care direcționează apa de ploaie către gurile de scurgere, acest asfalt neobișnuit funcționează ca un burete: absoarbe precipitațiile și le conduce către un sistem de drenaj și stocare amplasat dedesubt, bazat pe un strat de pietriș.

Banda de pavaj permeabil a fost amenajată de-a lungul bordurii străzii Crown Crescent, acoperind aproximativ două treimi din lungimea acesteia.

Tehnologia a mai fost utilizată în parcări și pe alei de acces în alte orașe, însă pentru dezvoltatorul local PurePave Technologies era important ca Ottawa să fie primul oraș care introduce un astfel de pavaj pe o arteră rutieră.

„De Ziua Canadei, casa mea a fost inundată, așa că problema este una personală, iar soluția este la fel de apropiată de mine”, a declarat Taylor Davis, directorul general al companiei.

Deocamdată, banda de pavaj permeabil face parte dintr-un proiect-pilot, menit să stabilească dacă această soluție poate fi extinsă la scară mai largă. Cercetătorii vor monitoriza îndeaproape cantitatea de apă pluvială pe care sistemul o poate reține.

„Continuăm să acoperim tot mai multe suprafețe cu pavaje impermeabile”

Deși pavajul permeabil a fost instalat într-un alt district al orașului, consilierul municipal pentru Knoxdale-Merivale, Sean Devine, spune că a început discuțiile cu reprezentanții companiei încă din 2024, în speranța că tehnologia va putea fi adaptată pentru utilizarea în infrastructura municipală.

„Tocmai am trecut printr-un an în care ne-am confruntat cu inundații destul de grave. Unul dintre motivele pentru care ne confruntăm cu aceste inundații este faptul că, pe măsură ce orașul și populația cresc, continuăm să acoperim tot mai multe suprafețe cu pavaje impermeabile”, a explicat acesta.

Proiectul beneficiază de sprijinul unui parteneriat cu Consiliul Național de Cercetare din Canada și Universitatea Carleton. În sistemul de drenaj au fost instalați senzori care vor măsura cantitatea de apă pluvială pe care o poate reține pavajul permeabil.

Devine spune că discută în prezent cu angajații administrației locale pentru a identifica și alte zone ale orașului expuse riscului de inundații, care ar putea beneficia de această tehnologie.

„Am putea să spargem toate sistemele de canalizare și să le construim unele mai mari, dar asta ar costa miliarde de dolari. Sau putem găsi modalități inovatoare de a gestiona această apă. Exact asta facem aici”, a declarat consilierul municipal.