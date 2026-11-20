Cum ne pregătim pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Specialiști din România și din străinătate se reunesc la București

3 minute de citit Publicat la 10:07 20 Noi 2026 Modificat la 10:07 20 Noi 2026

Longevitatea schimbă deja medicina, tehnologia și economia, dar și felul în care privim rolul seniorilor în societate. Foto: Getty Images

Marea provocare a societății de astăzi nu mai este doar să adăugăm ani vieții, ci să ne asigurăm că acești ani sunt trăiți cu sănătate, autonomie și o calitate cât mai bună a vieții. Longevitatea schimbă deja medicina, tehnologia și economia, dar și felul în care privim rolul seniorilor în societate.

Despre aceste transformări, dar și despre temele celei de-a patra ediții a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, a vorbit Alexandra Dobre, fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

Evenimentul va avea loc pe 24 și 25 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, și va reuni specialiști din România și din străinătate, reprezentanți ai mediului medical și academic, ai instituțiilor publice și ai mediului privat, precum și seniori.

Invitați din Singapore și reprezentanți ai instituțiilor europene

Ediția din acest an se remarcă prin numărul mare de invitați internaționali, inclusiv cercetători de la Universitatea din Singapore, implicați în studii privind longevitatea.

„Este a patra ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă și aduce ca noutate faptul că avem foarte mulți invitați străini față de edițiile precedente. Spre exemplu, avem profesori de la Universitatea din Singapore, care cercetează și sunt lideri mondiali în domeniul longevității. De asemenea, avem reprezentanți de cel mai înalt nivel de la Banca Europeană de Investiții și de la Banca de Dezvoltare a Comisiei Europene”, a explicat Alexandra Dobre.

La congres vor participa și reprezentanți ai administrației locale și centrale, între care primarii sectoarelor 2, 3 și 5 din București. Organizatorii au anunțat, de asemenea, mesaje video din partea europarlamentarei Gabriela Firea, a Roxanei Mânzatu și a comisarei europene pentru demografie, Dubravka Šuica.

Pe lista invitaților se află profesori universitari, medici geriatri, specialiști din diverse domenii, avocați și reprezentanți ai autorităților. Printre medicii și profesorii menționați de organizatori se numără Gabriel Prada.

Participanții vor putea afla informații despre cercetări recente, inclusiv în domeniul celulelor stem, și vor avea ocazia să descopere noi perspective asupra sănătății și îmbătrânirii.

Congresul va putea fi urmărit online

Interesul pentru ediția din acest an a depășit estimările organizatorilor. Deși erau așteptate aproximativ 650 de persoane, numărul participanților înscriși pentru prezența fizică a ajuns la 880, astfel că locurile din sală au fost ocupate.

Cei care nu mai pot participa la Palatul Parlamentului vor putea urmări lucrările congresului în direct, prin transmisiuni live pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook „Îmbătrânirea Activă”.

„Intrarea este gratuită, poate veni oricine. Din păcate, nu mai avem locuri în sală pentru participarea fizică, pentru că, deși ne așteptam la 650 de persoane, vom avea 880 de persoane în cele două zile. Cei interesați ne pot urmări însă online, prin transmisiunea live, atât pe canalul de YouTube, cât și pe pagina de Facebook «Îmbătrânirea Activă»”, a precizat Alexandra Dobre.

De la dezbateri la proiecte concrete pentru seniori

Organizatoarea a subliniat că astfel de întâlniri nu ar trebui să se limiteze la informare și conștientizare. Un obiectiv important este ca ideile discutate să se transforme în măsuri și proiecte concrete, prin colaborarea dintre autorități și mediul privat.

„Este important să avem laolaltă mediul privat și autoritățile publice, astfel încât să nu fie tot timpul în disonanță, ci să lupte împreună pentru cauze comune și să-și unească forțele pentru obiective nobile, așa cum consider că este și acesta”, a spus fondatoarea Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă.

Un exemplu al acestei abordări este centrul multifuncțional de zi pentru seniori, a cărui înființare a fost una dintre concluziile ediției de anul trecut a congresului. Centrul funcționează deja și găzduiește activități, urmând să fie inaugurat oficial la începutul anului viitor.

Pentru ediția din acest an, organizatorii pregătesc și prezentarea unor noi date din Barometrul Îmbătrânirii, precum și propuneri privind introducerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a unor noi profesii.

Printre acestea se numără cea de îngrijitor de vârstnici la domiciliu. Inițiativa ar urma să le ofere aparținătorilor posibilitatea de a urma cursuri de pregătire, astfel încât să înțeleagă mai bine nevoile persoanelor în vârstă și să știe cum să le acorde îngrijirea necesară.

„Pentru anul acesta pregătim mai multe subiecte. În primul rând, vom prezenta din nou datele Barometrului Îmbătrânirii. Totodată, avem propuneri pentru introducerea în COR a câtorva noi profesii, cum ar fi cea de îngrijitor de vârstnici la domiciliu, astfel încât aparținătorii să se poată școlariza și să știe exact cum să răspundă nevoilor unui vârstnic pe care îl au în îngrijire. Mai avem și alte propuneri, pe care le vom dezvălui în cadrul evenimentului”, a declarat Alexandra Dobre.

Cea de-a patra ediție a Congresului Național de Îmbătrânire Activă va avea loc pe 24 și 25 noiembrie, la Palatul Parlamentului. Timp de două zile, participanții vor discuta despre longevitate, prevenție, sănătate și provocările unei societăți în care oamenii trăiesc tot mai mult, dar în care calitatea anilor câștigați devine la fel de importantă ca speranța de viață.