Capcanele alimentare din Postul Crăciunului. Ce mâncăm ca să nu ne îngrășăm și să nu ne slăbim imunitatea

Deși sunt de post, unele pateuri, mezeluri vegetale, brânzeturi sau șnițele vegetale pot conține numeroși aditivi și potențiatori de aromă. Foto: Getty Images

A început Postul Crăciunului, iar specialiștii atrag atenția că alegerile alimentare din această perioadă pot face diferența între o alimentație echilibrată și una care ne poate afecta sănătatea. Produsele ultraprocesate de post, cele de patiserie, snacksurile și prăjelile pot favoriza creșterea în greutate și pot contribui la apariția unor dezechilibre metabolice. Medicul Ruxandra Constantina a explicat, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, care sunt cele mai frecvente greșeli alimentare și cum putem ține postul fără să ne punem sănătatea în pericol.

Un post ținut corect poate avea efecte benefice asupra organismului, însă simpla eliminare a produselor de origine animală nu garantează o alimentație sănătoasă. Contează foarte mult cu ce le înlocuim.

„Un post ținut așa cum trebuie aduce beneficii pentru imunitate, pentru sănătate, pentru energie, detoxifică sistemul digestiv. Dar dacă nu îl ținem așa cum trebuie și înlocuim produsele de dulce, deci produsele animale, cu produse nesănătoase sau sănătoase și le prăjim, atunci nu facem nimic decât să sporim inflamația din organism și, per total, organismul va avea de suferit”, a explicat medicul.

Una dintre cele mai frecvente capcane este consumul alimentelor ultraprocesate, promovate drept alternative vegetale la produsele din carne sau lactate. Deși sunt de post, unele pateuri, mezeluri vegetale, brânzeturi sau șnițele vegetale pot conține numeroși aditivi și potențiatori de aromă.

„Există înlocuitori și pentru șnițel, și pentru pateuri, cârnați, parizer, brânză. Totul este vegetal. Dacă ar fi doar vegetal, de exemplu, din mazăre, din soia, ar fi OK. Atenție, însă, aceste produse conțin foarte multe E-uri, aditivi, potențiatori de arome, de gust, care ne fac rău pe termen lung”, avertizează Ruxandra Constantina.

O altă greșeală este compensarea lipsei proteinelor animale prin consumul în exces de produse făinoase și gustări bogate în calorii. Covrigeii, chipsurile, produsele de patiserie sau pateurile de post pot părea soluții rapide, dar nu oferă întotdeauna nutrienții de care organismul are nevoie.

Medicul atrage atenția și asupra ingredientelor folosite în aceste produse, în special făina albă, zahărul și grăsimile hidrogenate, precum margarina. Consumul frecvent, mai ales al alimentelor prăjite sau încălzite în mod repetat, poate avea consecințe asupra sănătății metabolice.

„Nu trebuie să ne îngrășăm, pentru că, acum vorbind, postul înseamnă și moderație, și cumpătare. Nu înseamnă că nu mâncăm carne, dar mâncăm din belșug orice altceva. Ne îngrașă. De ce? Pentru că totuși, proteina animală creează acea senzație de sațietate. Și atunci, nemaiavând această senzație sau având impresia că nu avem, contrabalansăm cu foarte multe alimente de patiserie, snacks-uri, chipsuri, covrigei. Există pateuri de post cu dovleac, de mere, toate conțin făină albă, zaharuri, E-uri, atenție la acele grăsimi hidrogenate, grăsimi trans, de exemplu margarina, care sunt foarte nocive. Iar aceste produse, dacă le mai și încălzim, atunci clar, să știți că după o perioadă, chiar după o lună, două, ne poate crește colesterolul, trigliceridele și chiar glicemia”, a explicat medicul.

Ce vitamine și minerale pot lipsi din alimentația de post

Eliminarea produselor de origine animală poate duce și la un aport insuficient de anumiți nutrienți, dacă meniul nu este alcătuit cu atenție. Printre elementele la care trebuie să fim atenți se numără vitaminele din grupul B, în special vitamina B12, dar și fierul și zincul.

„Ne lipsesc B-urile, B12 în special, ne lipsește fierul, zincul. Chiar dacă sunt conținute și în alimentele de origine vegetală, acestea nu se absorb așa cum trebuie. Și atunci ar fi bine ca, dacă știm totuși că pornim cu un deficit, să suplimentăm. Există, de exemplu, și produse lactate îmbogățite, fortificate cu B12, cu calciu, cu fier”, a precizat Ruxandra Constantina.

Pentru a evita dezechilibrele, medicul recomandă includerea în meniu a legumelor verzi și a leguminoaselor, precum și asocierea alimentelor vegetale cu surse de vitamina C, care poate contribui la o mai bună absorbție a fierului.

„În post putem să mâncăm legume verzi. Sunt chiar indicate leguminoasele, spanacul, broccoli, toate conțin și ele vitamina C. Aș adăuga vitamina C sub formă de zeamă de lămâie, tocmai la produsele vegetale tocmai pentru a obține acele proteine complete”, a explicat medicul.

Dincolo de alimentație, postul are mai ales o dimensiune spirituală, iar moderația și cumpătarea ar trebui să se regăsească nu doar în farfurie, ci și în comportamentul de zi cu zi.

„Rugăciunea, meditația, pentru că ar trebui să fie, spun eu, un post nu numai de bucate, ci și de păcate”, a încheiat medicul Ruxandra Constantina.