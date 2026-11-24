Sinuzita apare de la frig? Ce spune medicul ORL și care sunt, de fapt, cauzele bolii

Nasul înfundat și secrețiile care persistă sau se agravează pot indica o inflamație extinsă la nivelul sinusurilor. Foto: Getty Images

Sinuzita poate apărea ca o complicație a unei viroze respiratorii, mai ales în sezonul rece, când infecțiile sunt mai frecvente. Deși primele simptome pot fi confundate cu cele ale unei răceli obișnuite, nasul înfundat și secrețiile care persistă sau se agravează pot indica o inflamație extinsă la nivelul sinusurilor. Medicul ORL Raluca Grigore a explicat, la rubrica „Sfat de sănătate” de la Antena 3 CNN, cum recunoaștem rinosinuzita, când este necesar consultul de specialitate și de ce antibioticele nu trebuie administrate fără recomandarea medicului.

„În această perioadă, pentru că frecvența infecțiilor respiratorii virale, de cele mai multe ori, este mai mare, ca o complicație care apare cam după 5 zile de viroză cuminte, este rinosinuzita. Practic, în loc să ne treacă nasul înfundat și secrețiile, pentru că acestea sunt cele mai importante simptome și mai puțin durerea de cap, ele se agravează, eventual, își modifică intensitatea, nasul nu se mai desfundă deloc, indiferent de tratamentul corect pe care noi îl facem. Practic, inflamația se întinde și la mucoasa sinusurilor”, a explicat medicul.

În funcție de durata simptomelor, afecțiunea poate fi încadrată ca acută sau cronică. Medicul atrage atenția și asupra importanței identificării cauzei, mai ales atunci când episoadele se repetă sau simptomele nu cedează la tratament.

„În primul și în primul rând, ar trebui să vedem dacă este vorba despre o sinuzită care a apărut după o infecție virală, adică o rinosinuzită acută post-virală. Definiția este destul de vagă. Dacă simptomele durează sub 12 săptămâni trece în boala acută și peste 12 săptămâni discutăm despre o boală cronică, dar marea majoritate dintre noi avem o suferință de tip rinosinuzită.

Ar trebui întâi și întâi să nu facem abuz de picăturile de nas decongestionante, pentru că apoi ajungem la doctor cu dependența de picături de nas. Ar trebui să ne vadă un ORL-ist dacă după 14 zile de tratament corect simptomele nu sunt controlate”, a precizat medicul Raluca Grigore.

Printre factorii care pot favoriza apariția sau întreținerea rinosinuzitei se numără și anumite probleme anatomice, alergiile sau infecțiile dentare.

„Ar trebui ca un ORL-ist să vadă dacă nu cumva există niște factori favorizanți, niște factori favorizanți anatomici, cum este deviația de sept sau cum sunt vegetațiile adenoide sau sinuzita alergică, de exemplu, sau să vadă dacă nu cumva este vorba despre o infecție întreținută de focarele dentare. Și acesta este important.”

Un alt avertisment important vizează administrarea antibioticelor. Acestea nu sunt necesare în toate cazurile de rinosinuzită, iar tratamentul trebuie stabilit în funcție de simptome și de evaluarea medicală.

„Nu, nu luăm antibiotice când avem rinosinuzită, decât dacă ne recomandă doctorul, pentru că există niște criterii clare pentru administrarea antibioticului în această situație. Rinosinuzita se controlează cu administrarea unor preparate intranazale și cu o igienă corectă, eventual și secretolitic. Nu avem nevoie de antibiotic sau, în foarte puține cazuri, avem nevoie de suplimentarea cu antibiotic.”

Medicul subliniază că nici investigațiile imagistice nu trebuie făcute automat pentru confirmarea diagnosticului. Evaluarea clinică și consultul de specialitate sunt primii pași, iar investigațiile se recomandă atunci când există o indicație medicală.

„Și, foarte important, nici nu facem toți examene radiologice sau computer tomograf sau RMN ca să punem acest diagnostic.”

Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu episoade de rinosinuzită, identificarea particularităților anatomice ale nasului poate contribui la prevenirea recidivelor. Uneori, o problemă precum deviația de sept poate necesita intervenție chirurgicală, însă decizia se ia în funcție de fiecare caz.

„Ar fi bine întâi și întâi să știm cam care sunt particularitățile anatomice ale nasului nostru. Dacă avem într-adevăr antecedente și știm că facem rinosinuzite, ar fi bine să vedem dacă avem și o deviație de sept care merită o intervenție chirurgicală, pentru că nu toate merită. Dacă există o cauză care poate fi rezolvată chirurgical, aceasta ar fi bine să fie rezolvată, dacă nu, ar trebui să evităm expunerea la poluanți de tipul tutunului, poluarea”, a mai spus medicul.

Pe lângă identificarea și tratarea cauzelor favorizante, contează și obiceiurile zilnice. Expunerea la aer uscat, alergiile netratate și problemele dentare pot contribui la apariția sau agravarea simptomelor.

„Da, nu ar trebui să stăm foarte mult în aerul condiționat, care este un aer uscat, care ne pune mucoasa la un efort de adaptare. În plus, dacă suntem alergici, ar trebui să avem grijă în perioadele de alergie și atunci, într-adevăr, să facem un tratament specific alergiei, ca să nu apară această suferință cronică.

Ar trebui să ne tratăm dinții foarte bine, ca să nu avem un focar dentar pentru rinosinuzită și ar trebui să facem sport ca să antrenăm practic respirația nazală, pentru că cei care au obstrucție nazală vor respira pe gură și atunci se modifică tot acest ecosistem al nasului și al căilor respiratorii superioare. Dăm peste cap și ecosistemul pulmonar, pentru că există ceea ce noi numim căile aeriene unite. Dacă nasul nu este sănătos, atunci nici plămânul nu e sănătos”, a declarat medicul ORL Raluca Grigore.