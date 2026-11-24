Rușii au terminat garnizoana Kamenka de la granița cu Finlanda și au adus acolo cea mai puternică unitate terestră a lor

3 minute de citit Publicat la 08:02 24 Noi 2026 Modificat la 08:02 24 Noi 2026

Rușii au terminat garnizoana Kamenka de la granița cu Finlanda și au adus acolo cea mai puternică unitate terestră a lor. FOTO: X

Rusia continuă să-și modernizeze garnizoanele din apropierea graniței de est a Finlandei. Imagini din satelit obținute de televiziunea finlandeză Yle arată că, anul acesta, în garnizoana Kamenka au fost demolate multe clădiri, iar în locul lor se construiesc altele noi. Garnizoana se află la 60 de kilometri în linie dreaptă de granița finlandeză.

Pe vremea când zona aparținea Finlandei, locul se numea Kaukjärvi și făcea parte din comuna Uusikirkko, scrie publicația finlandeză YLE.

La Kamenka se află cea mai puternică unitate terestră rusă de pe direcția Finlandei: Divizia 69 de infanterie motorizată.

În 2024, Rusia a decis să-și întărească armata în zona țărilor nordice și a reînființat Districtul Militar Leningrad. Astfel, numărul militarilor ruși de lângă Finlanda va crește treptat de câteva ori.

Din anii '90, la Kamenka a stat o brigadă de aproximativ 4.400 de militari. Acum aici se află o divizie care ar urma să ajungă la 11.000 de militari. În realitate, divizia abia se formează. Kamenka a fost folosită ca centru de pregătire pentru război. Militari ai diviziei luptă în Ucraina, cel puțin în zona Harkov.

Venäjä on käynnistänyt laajan rakennushankkeen Kamenkan varuskunnassa Karjalan kannaksella. Ylen satelliittikuvien mukaan vanhoja tiloja puretaan ja uusia rakennetaan divisioonan vahvistamiseksi. https://t.co/r2nzmV17CS — The Intelligent Suomi (@TheIntelligFI) November 23, 2026

Clădiri vechi demolate, altele noi în construcție

Imaginile din satelit arată că, în sudul garnizoanei, au fost demolate mai multe hangare vechi și alte clădiri, printre care două cantine și două cazărmi. Despre acest șantier nu s-a mai scris până acum, nici în Rusia, nici în Occident.

"Peste zece hangare și clădiri de întreținere au fost dărâmate. Unele probabil stăteau goale de mult timp", spune expertul militar Marko Eklund.

Eklund analizează garnizoanele rusești din apropierea Finlandei pe baza imaginilor din satelit. A lucrat mulți ani în informațiile militare finlandeze, iar acum predă în școli militare din Finlanda.

Poarta spre zona hangarelor se vede pe Google Street View, în imagini din 2018.

"Deocamdată se construiește foarte puțin aici. Sunt multe depozite și șoproane vechi sau abandonate", spune Eklund.

Potrivit lui, pe vremea vechii divizii, în această zonă se aflau statul major, artileria, apărarea antiaeriană și, probabil, un regiment de infanterie motorizată.

Yle a scris anterior, în premieră, despre o tabără de corturi ridicată la Kamenka pentru militarii aflați la instruire. Tabăra există și acum, dar are mai puține corturi.

Ziarul Iltalehti a scris, la rândul său, despre noile poligoane de tragere și hangarele construite lângă ele.

Eklund crede, pe baza imaginilor, că aici se construiește un nou centru de pregătire pentru luptă și tragere. Au fost amenajate poligoane protejate cu diguri de pământ, cu adăposturi pentru trăgători.

Terenul de la Kamenka este nisipos și uscat. Stratul de la suprafață, care se aprinde ușor, a fost îndepărtat pe mai bine de un kilometru.

"În spate au fost săpate iazuri, ca să existe apă pentru stingerea incendiilor. Vara, când se trage cu muniție trasoare și explozivă, mereu ia foc ceva", spune Eklund.

El spune că Kamenka are zone de tragere și antrenament foarte bune, iar localitățile sunt departe în aproape toate direcțiile. "Se poate trage de la diferite distanțe cu toate armele ușoare și chiar cu unele mai grele. Până la satul Leipäsuo sunt cam zece kilometri", spune Eklund.

Kamenka este baza principală a noii divizii, așa că aici vor fi instruiți tot mai mulți militari. "Când ai mii de oameni, instruirea trebuie să meargă ca la banda rulantă. Ai nevoie de o infrastructură modernă", spune Eklund.

Tot la Kamenka este aproape gata o capelă ortodoxă pentru militari. Potrivit televiziunii locale din Vîborg, structura de lemn a ajuns la acoperiș acum câteva săptămâni. Eparhia de Vîborg spune că în capelă vor fi puse plăci cu numele militarilor morți în războiul din Ucraina.

O clădire misterioasă într-o garnizoană vecină

Se construiește și în garnizoana Kirillovskoe (în finlandeză, Perkjärvi), la circa opt kilometri est de Kamenka. Anul trecut, aici au apărut o clădire mare și două hangare mai mici.

Eklund nu știe încă la ce va folosi clădirea cea mare. "Nu seamănă cu clădirile obișnuite dintr-o garnizoană. Ar putea fi un centru de instruire", spune el.

Eklund nu crede că are legătură cu depozitul de muniție de artilerie din apropiere. "Greu de crezut că s-ar construi un depozit de bombe în mijlocul unei zone locuite", spune el.

Renovarea de la Kamenka nu este o surpriză. Rusia a anunțat că își întărește trupele ca răspuns la intrarea Finlandei și a Suediei în NATO.

Gazprom a adus gazul în locuințele militarilor

La Kamenka se renovează și locuințele familiilor militarilor.

Potrivit agenției Interfax, Gazprom a racordat în această toamnă 22 de blocuri la rețeaua de gaze. Gazul ajunge acum direct prin conducte în bucătării. Înainte, gazul era adus cu cisterne și depozitat în rezervoare din curți, de unde ajungea în apartamente. Noul sistem este considerat mai eficient și mai ieftin.

Cele 22 de blocuri au în total circa 1.600 de apartamente. În garnizoană și în cartierul ei locuiesc aproximativ 8.000 de oameni.