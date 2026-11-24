Coreea de Sud le-a cerut locuitorilor unei insule să se adăpostească, după ce avioane militare rusești s-au apropiat de spațiul aerian

3 minute de citit Publicat la 07:22 24 Noi 2026 Modificat la 07:22 24 Noi 2026

Aeronavele au intrat în zona de identificare a apărării aeriene a țării, deasupra Mării Japoniei. sursa foto: Getty

Locuitorii unei insule izolate din Coreea de Sud au primit, marți dimineață, ordin să se adăpostească, după ce mai multe avioane militare rusești au ajuns aproape de spațiul aerian al insulei. Armata a emis o alertă preventivă, pentru că se aștepta ca spațiul aerian să fie încălcat, scrie The Guardian.

Ministerul Apărării a anunțat că îl va convoca marți după-amiază pe atașatul militar al Rusiei, pentru a-i transmite un protest ferm.

Statul Major Interarme (JCS) a precizat că aeronavele au intrat în zona de identificare a apărării aeriene a țării, deasupra Mării Japoniei, căreia sud-coreenii îi spun Marea de Est, și s-au apropiat de insula Ulleungdo.

Instituția nu a precizat câte avioane rusești au fost implicate. Avioanele de luptă ale forțelor aeriene sud-coreene au decolat de urgență, iar aeronavele rusești au părăsit apoi zona.

Purtătorul de cuvânt al JCS, Jang Do-young, a declarat că aeronavele s-au apropiat „până în punctul de dinaintea încălcării spațiului aerian al insulei Ulleungdo”.

El a explicat că, din moment ce avioanele militare se deplasează foarte repede, armata s-a așteptat la o încălcare a spațiului aerian.

Potrivit lui, alerta a fost emisă preventiv, pentru protecția locuitorilor.

Ministerul de Interne a trimis alerta de urgență la ora locală 7:52 către locuitorii insulei Ulleungdo, cerându-le să se adăpostească. Ulleungdo este o insulă vulcanică cu aproximativ 8.700 de locuitori, aflată la 120 de kilometri de coasta de est a țării. Partea în limba engleză a mesajului spunea: „EVACUATION, AIR RAID” („Evacuare, raid aerian”).

Programele de televiziune au fost întrerupte de avertismente afișate pe ecran, care le cereau locuitorilor să „se pregătească pentru evacuarea într-un adăpost subteran din apropiere și să urmărească emisiunile”. Alerta a fost ridicată la ora 7:55.

Pe insulă au sunat sirenele, iar locuitorii ar fi auzit zgomotul avioanelor de vânătoare. Jeong Hae-seung, un bărbat de 41 de ani care lucra pe un șantier, a povestit pentru cotidianul Hankyoreh că a ieșit în fugă de la locul de muncă imediat ce a primit mesajul.

„Am ieșit afară întrebându-mă ce Dumnezeu se întâmplă. Se auzea anunțul de protecție civilă, dar nu înțelegeam ce spune”, a declarat el.

Baek Un-bae, care locuiește pe insulă, a declarat pentru postul YTN că un vârstnic l-a sunat să-l întrebe dacă a izbucnit războiul.

„Oamenii în vârstă nu au acces la presă, așa că aud doar anunțul de avertizare și se sperie atât de tare încât nu mai știu ce să facă”, a spus el.

Alți locuitori au spus că nu au auzit deloc sirenele, pentru că aveau ferestrele închise din cauza frigului și bătea un vânt puternic.

Un al doilea mesaj, trimis de provincia Gyeongsang de Nord, care administrează insula Ulleungdo, anunța că un obiect zburător „despre care se presupune că este o aeronavă nord-coreeană” a părăsit zona de pericol.

Provincia a explicat ulterior că a preluat din greșeală textul mesajelor folosite la exercițiile obișnuite, a schimbat doar ora și l-a trimis așa.

Jang a spus că o asemenea alertă este neobișnuită, dar că nu poate confirma dacă este prima de acest fel.

Incidentul de marți este a patra intrare cunoscută a avioanelor militare rusești în această zonă de la începutul anului și a doua într-o singură săptămână.

Zona de identificare a apărării aeriene nu face parte din spațiul aerian suveran al unui stat. Țările stabilesc astfel de zone dincolo de propriul spațiu aerian, ca să poată identifica din timp zborurile militare care se apropie.

Deși practica internațională este ca planul de zbor să fie trimis în avans, intrarea într-o zonă de identificare fără notificare prealabilă nu încalcă, în sine, dreptul internațional.

Rusia susține că zona coreeană nu are niciun temei în dreptul internațional și nu recunoaște autoritatea Seulului asupra ei. Avioanele rusești au intrat de mai multe ori în această zonă fără să anunțe.

Potrivit datelor prezentate în Parlament, în cei cinci ani de până în 2024 au fost înregistrate aproximativ 60 de intrări rusești fără notificare prealabilă. În aceeași perioadă, avioanele chineze au intrat de aproximativ 430 de ori.

Seulul l-a mai convocat pe atașatul militar al Rusiei în martie 2025, după opt intrări în zece zile. A fost atunci prima convocare de acest fel din 2019, când o aeronavă rusească a încălcat spațiul aerian sud-coreean, iar avioanele Coreei de Sud au tras focuri de avertisment.