Șeful serviciilor de informații americane avertizează că vor urma noi pene tehnologice. Aproape 2.000 de zboruri Delta, întârziate

3 minute de citit Publicat la 23:10 23 Noi 2026 Modificat la 23:10 23 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Cel mai înalt oficial din serviciile de informații americane le-a transmis cetățenilor să se pregătească pentru noi pene tehnologice. Avertismentul vine după ce o eroare de software la baza Delta Air Lines din Atlanta a provocat, duminică, întârzieri la aproape 2.000 de zboruri, notează Euronews.

Potrivit presei locale, Jay Clayton, directorul Serviciilor Naționale de Informații, a declarat că sistemele țării trec printr-un amplu ciclu de modernizare și că perturbările sunt inevitabile.

„Vom avea erori, goluri, întreruperi ale serviciilor”, a declarat Clayton pentru CNN.

Clayton a mai precizat anterior că anchetatorii nu au găsit niciun indiciu al unui atac cibernetic coordonat sau al implicării unui stat străin. El pune defecțiunile pe seama organizațiilor care implementează patch-uri de securitate și actualizări de software.

Avertismentul vine în contextul în care americanii se confruntă cu tot mai multe defecțiuni care afectează transportul aerian, serviciile de e-mail Microsoft, marile bănci și rețeaua Agenției Naționale de Securitate.

Softul care verifică greutatea avioanelor a cedat cu câteva zile înainte de aglomerația de Ziua Recunoștinței

Defecțiunea de duminică a afectat softul pe care Delta îl folosește pentru a verifica dacă fiecare avion este încărcat în limitele de greutate sigure.

Cu doar câteva zile înainte de aglomerația de Ziua Recunoștinței, angajații au fost nevoiți să treacă la proceduri manuale pentru a putea trimite avioanele în cursă, în timp ce inginerii lucrau la remedierea problemei.

Mai târziu în cursul zilei, Delta a anunțat că sistemul funcționează din nou. Programul de zboruri a rămas însă dat peste cap, iar compania spera să recupereze întârzierile până la căderea nopții.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a reținut la sol, pentru aproximativ o oră, unele zboruri cu destinația Hartsfield-Jackson din Atlanta. Aeroportul este unul dintre cele mai aglomerate din lume și principala bază a Delta.

Potrivit unui document al FAA, menținerea unui avion în limitele de greutate și echilibru este o cerință esențială de siguranță, deoarece supraîncărcarea poate slăbi structura aeronavei.

Autoritatea a precizat pe X că propriile sisteme de control al traficului aerian nu au fost implicate.

Datele FlightAware de duminică seara arătau că aproximativ 2.000 de zboruri Delta, adică 58% din program, aveau întârzieri.

La Atlanta, unde Delta operează marea majoritate a zborurilor, aproximativ 58% dintre plecări și jumătate dintre sosiri au fost întârziate. Circa 3% dintre zborurile companiei au fost anulate.

Delta a pus aproximativ 70% dintre întârzierile și anulările înregistrate de FlightAware pe seama defecțiunii de software, iar restul pe seama vremii nefavorabile.

Compania și-a cerut scuze pasagerilor. A anunțat că îi reprogramează pe cei afectați, că le asigură mâncare și cazare acolo unde este nevoie și că oferă rambursări pentru zborurile anulate.

Un tipar mai larg de perturbări, de ambele părți ale Atlanticului

Incidentul se adaugă unei luni dificile pentru infrastructura americană. La începutul lui noiembrie, o defecțiune în rețeaua FAA a blocat decolările în toată țara timp de peste patru ore, cea mai lungă oprire de acest fel din ultimul sfert de secol. Companiile aeriene au anulat sau au amânat atunci un număr mare de zboruri.

Câteva zile mai târziu, United Airlines a raportat la rândul ei o pană de sistem, care i-a întârziat plecările.

În ultimele săptămâni, defecțiuni similare au afectat și serviciile de e-mail Microsoft, marile bănci și rețeaua Agenției Naționale de Securitate. Statele Unite nu sunt însă singurele unde sistemele folosite zi de zi sunt puse sub presiune.

La începutul acestei luni, în Europa, hackerii au ridicat de la distanță temperatura din frigiderele unor supermarketuri până la 50°C.

Atacurile asupra frigiderelor au fost unul dintre cele 16 incidente înregistrate între 18 octombrie și 18 noiembrie de DigitalEurope, asociația cu sediul la Bruxelles care reprezintă industria tehnologiei digitale din Europa.

Cauzele sunt însă diferite de cele ale penelor din SUA. Potrivit lui Clayton, incidentele americane țin de mentenanță și de modernizări, nu de atacuri, în timp ce mai multe dintre cazurile europene au implicat acțiuni deliberate.