De ce companiile din Grecia își închid afacerile în România. Presa de la Atena scrie despre cât de greu este pentru o firmă să reziste

5 minute de citit Publicat la 23:08 23 Noi 2026 Modificat la 23:08 23 Noi 2026

Companiile din Grecia își închid afacerile în România. Presa de la Atena scrie despre cât de greu este pentru o firmă să reziste. FOTO: Getty Images

Timp de mulți ani, România a fost una dintre cele mai atractive destinații din Balcani pentru extinderea companiilor grecești. Acum, mediul de afaceri a devenit mult mai solicitant. Unele firme au ales să își vândă activele și să se retragă, iar altele și-au revizuit planurile de dezvoltare, scrie luni Business Daily.

Situația descrisă chiar de companiile grecești prezente în România reflectă dificultățile cu care se confruntă economia românească.

Inflația persistentă, austeritatea fiscală, creșterea taxelor și deprecierea leului reduc puterea de cumpărare a populației și pun presiune atât pe vânzări, cât și pe marjele de profit.

Jumbo, de exemplu, descrie România drept cea mai dificilă piață în care activează. Compania a raportat aici o scădere a vânzărilor, deși în celelalte țări evoluția a fost pozitivă.

În același timp, Fourlis este nevoită să își restrângă rețeaua și închide magazinele care aduc pierderi. Quest, la rândul ei, a decis să își încheie activitatea comercială în România, după ce pierderile i-au afectat rezultatele.

Dificultățile actuale se adaugă unui lung șir de retrageri ale companiilor grecești.

De la OTE și Sprider Stores până la Sidma și Karamolegos, istoria investițiilor grecești în România include numeroase cazuri în care așteptările inițiale de creștere au fost spulberate de concurență, de schimbarea condițiilor economice sau de nevoia de restructurare a grupurilor.

Cu toate acestea, piața românească atrage în continuare capital grecesc important. PPC își consolidează prezența, iar Jumbo își continuă programul de investiții, în ciuda presiunilor asupra vânzărilor.

La începutul lui noiembrie, PPC a anunțat un acord pentru preluarea lanțului românesc de electronice și electrocasnice Flanco, prin intermediul Kotsovolos. Valoarea de întreprindere a tranzacției este de 35 de milioane de euro.

Jumbo își menține planurile, în ciuda provocărilor. Pe 30 octombrie 2026, compania a inaugurat un nou hipermagazin la Baia Mare, ajungând la 21 de magazine în România. În paralel, dezvoltă un nou centru logistic de mari dimensiuni în fosta fabrică Haier din zona Ploiești, care va deservi lanțul de aprovizionare din România și Ungaria.

Marile retrageri grecești din România

Cel mai recent exemplu este Quest Holdings. Grupul a decis să renunțe la distribuția comercială de produse în România, după o perioadă în care această activitate i-a afectat rezultatele financiare.

Potrivit conducerii, care a prezentat rezultatele pe primele nouă luni din 2026, pierderile din activitatea comercială din România au ajuns la 1,6 milioane de euro. Ele sunt cu 1,2 milioane de euro mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Conducerea a precizat că această activitate este responsabilă în totalitate pentru scăderea profitului înainte de impozitare al Info Quest Technologies.

Prin urmare, Quest a decis să își reducă treptat și apoi să își încheie prezența comercială. Compania estimează că, în 2027, impactul asupra rezultatelor va fi aproape nul. Grupul va rămâne totuși în România prin serviciile IT, care au rezultate pozitive.

Grupul Fourlis se confruntă cu noi presiuni în România. Compania își restructurează rețeaua de magazine, pentru a-și reduce pierderile și a reveni pe profit.

În iunie 2026, conducerea a anunțat un plan de închidere a 10 magazine neprofitabile, cu accent pe România, unde scăderea consumului afectează performanța comerțului.

Până în septembrie fuseseră deja închise două magazine Intersport, iar un altul fusese mutat. Erau planificate închiderea a încă patru - cinci magazine Intersport și o analiză privind viitorul a unul sau două magazine Foot Locker.

Presiunile se văd și în cifre. Se estimează că activitatea din România va reduce rezultatul operațional al grupului cu aproximativ 5 milioane de euro în 2026. Fourlis nu se retrage însă din țară, ci încearcă să își eficientizeze rețeaua.

Nu este prima dată când România îi dă peste cap planurile. În 2010, grupul a încheiat parteneriatul de distribuție cu Samsung, după presiuni puternice asupra vânzărilor și profitabilității.

În 2009, vânzările diviziei de electrice și electronice scăzuseră cu 10,8%, la 336,3 milioane de euro, iar profitul înainte de impozitare coborâse la 4,69 milioane de euro, de la 8,73 milioane de euro în 2008.

După aproape 27 de ani de prezență și investiții importante, OTE și-a finalizat în 2025 retragerea din România. Se încheia astfel un amplu ciclu de expansiune internațională care, în ultimii ani, nu a adus rezultatele așteptate.

Grupul grec a intrat pe piața românească în 1998, când a cumpărat o participație la Romtelecom. Ulterior și-a consolidat prezența în telefonia fixă și mobilă și a creat Telekom Romania.

Concurența puternică, presiunile asupra prețurilor și scăderea profitabilității au dus însă treptat la revizuirea strategiei.

Retragerea s-a făcut în două etape. În septembrie 2021, OTE a vândut către Orange Romania pachetul de 54% din Telekom Romania Communications, pentru 295,6 milioane de euro.

Grupul a păstrat divizia de telefonie mobilă, care a continuat însă să fie sub presiune. În 2024, veniturile Telekom Romania Mobile au scăzut cu 8,2%, la 263,3 milioane de euro..

Ieșirea definitivă a avut loc pe 1 octombrie 2025, prin vânzarea diviziei de telefonie mobilă către Vodafone Romania și transferul unor activități către Digi Romania. Tranzacția a avut o valoare de întreprindere de 70 de milioane de euro și un preț net de aproximativ 40 de milioane de euro.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de expansiune grecească eșuată în România este Sprider Stores. În perioada de creștere puternică, compania a încercat să construiască o rețea solidă de magazine în Balcani.

Firma familiei Hatziioannou ilustrează riscurile unei expansiuni internaționale rapide, făcute fără finanțare suficientă și fără un model de afaceri rezistent.

Compania a mizat pe extinderea geografică, folosind modelul de îmbrăcăminte la prețuri accesibile dezvoltat în Grecia.

Criza economică, scăderea consumului, costurile mari de operare și problemele de finanțare i-au dat însă planurile peste cap. În 2013, Sprider a închis șapte magazine în România, iar filiala românească a intrat în lichidare, în timp ce compania încerca să se salveze.

Sprider ajunsese la aproximativ 110 magazine în Grecia și în străinătate, cu vânzări de circa 160 de milioane de euro, înainte ca rețeaua să înceapă să se restrângă treptat, din 2009.

În octombrie 2013, compania și-a încetat activitatea, cu datorii de aproximativ 90 de milioane de euro către creditori și furnizori.

În 2024, pe lista companiilor grecești care au părăsit România s-a adăugat și Sidma, care a decis să își vândă integral participația la filiala românească. Compania era prezentă în România din 2005, cu activități de prelucrare și comercializare a produselor din oțel și cu facilități în zona Bucureștiului.

Tranzacția a fost finalizată pe 30 septembrie 2024. Cumpărătorul a fost AGIR, companie cu capital turcesc, iar prețul total a fost de 8,5 milioane de euro. Banii au fost folosiți pentru rambursarea creditelor filialei, dar și a unor împrumuturi ale companiei-mamă garantate cu participația la firma din România.

Vânzarea a făcut parte din efortul grupului de a-și reduce datoriile și de a se restructura. Totuși, rezultatul tranzacției nu este suficient pentru a considera întreaga investiție din România un eșec.

O altă retragere recentă este cea a Karamolegos, care în aprilie 2025 a finalizat vânzarea integrală a Karamolegos Bakery Romania către Vel Pitar. Tranzacția a marcat sfârșitul activității de producție a grupului grec pe piața românească.

Filiala din România producea pâine ambalată, atât sub marca proprie a marilor lanțuri de retail, cât și sub propriile mărci.

Vânzarea se înscrie în seria retragerilor companiilor grecești din România, deși datele disponibile nu permit să se afirme cu certitudine că ar fi fost cauzată doar de pierderile acumulate.