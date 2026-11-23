FIFA a anunțat, luni, că Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor vor găzdui Cupa Mondială de Fotbal Feminin din 2035, marcând revenirea celei mai prestigioase competiții din fotbal în Regatul Unit de la turneul masculin din 1966. Directorii executivi ai asociațiilor de fotbal din țările gazdă au emis o declarație comună, numind decizia „un moment istoric”, scrie Euronews.

Candidatura, singura pentru turneu, a fost aprobată prin aclamații în timpul unei reuniuni virtuale a asociațiilor membre ale forului de conducere mondial, luni.

La întâlnire, Statele Unite, Mexic, Costa Rica și Jamaica au fost desemnate, de asemenea, țări gazdă pentru ediția din 2031, la care vor participa pentru prima dată 48 de echipe.

Candidatura „Toți împreună” din 2035 a propus organizarea meciurilor pe 19 stadioane, inclusiv stadioanele Wembley și Emirates din Londra, Windsor Park din Belfast, Hampden Park din Glasgow și Principality Stadium din Cardiff.

Directorii executivi ai celor patru asociații au emis luni o declarație comună, numind decizia „un moment istoric pentru Anglia, Scoția, Irlanda de Nord și Țara Galilor”.

„Ceea ce urmează acum sunt opt ​​ani și jumătate de muncă La facilități, la antrenorat, la arbitraj, la căile care duc o fată de la primul ei joc la un contract profesionist. Un turneu de o asemenea amploare este o oportunitate pentru întregul joc feminin și vrem ca beneficiile sale să fie resimțite în locurile care au cea mai mare nevoie de ele”, au transmis federațiile.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că turneele feminine din 2031 și 2035 trebuie să „elimine decalajele și să construiască viitorul”.

„Mai multe jucătoare, mai multe fete inspirate, mai multe antrenoare, mai multe arbitre, mai multe femei administratoare, mai multe femei lider. Prioritățile noastre pentru fotbalul feminin sunt foarte, foarte simple: trebuie să extindem jocul la nivel global, trebuie să eliminăm decalajele care, desigur, încă există și trebuie să construim viitorul împreună”, a adăugat el.

Următoarea Cupă Mondială de Fotbal Feminin este programat să înceapă în Brazilia în iunie 2027, desfășurându-se între 24 iunie și 25 iulie.

Orașele gazdă includ Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro și São Paulo, cu meciuri urmând să se desfășoare pe stadioane emblematice precum Maracanã.