Șeful AI de la Meta, avertisment sumbru despre viitorul omenirii: „Nu ar trebui să lăsăm societatea pe mâna inteligenței artificiale”

4 minute de citit Publicat la 21:02 23 Noi 2026 Modificat la 21:03 23 Noi 2026

Alexandr Wang, directorul diviziei de inteligență artificială a Meta. Foto: Profimedia Images

Lumea intră în era superinteligenței artificiale, iar companiile care dezvoltă această tehnologie trebuie să pună pe primul loc siguranța oamenilor și menținerea controlului asupra sistemelor AI. Avertismentul vine de la Alexandr Wang, directorul diviziei de inteligență artificială a Meta, care atrage atenția că modelele AI ar putea ajunge să depășească inteligența umană, cu consecințe greu de anticipat, relatează Euronews.

Alexandr Wang a făcut aceste declarații duminică, într-o postare pe platforma X, după ce compania rivală Anthropic a anunțat vineri că unul dintre matematicienii săi ar fi reușit să rezolve celebra Ipoteză Riemann cu ajutorul modelului de inteligență artificială Claude.

Ipoteza Riemann este una dintre cele mai cunoscute probleme nerezolvate ale matematicii și se referă la modul în care sunt distribuite numerele prime. Deși acestea par să apară fără o regulă clară, ipoteza sugerează că distribuția lor urmează un tipar matematic precis. Demonstrarea ei ar putea avea, în timp, aplicații importante în lumea reală, inclusiv în domeniul informaticii, unde ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme mai rapide și mai eficiente.

Avertismentul lui Wang vine într-un moment în care dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale provoacă tot mai multe îngrijorări la nivel mondial. Dincolo de efectele asupra locurilor de muncă și economiei, sunt tot mai des discutate riscurile pe care AI le-ar putea avea asupra securității și drepturilor omului.

Vineri, tineri din 20 de țări au ieșit în stradă pentru a protesta față de creșterea costului vieții. Printre nemulțumirile exprimate s-au numărat și lipsa unor reglementări clare în domeniul inteligenței artificiale, precum și temerile legate de dezvoltarea armelor autonome, în contextul discuțiilor despre roboții capabili să ucidă fără intervenție umană.

Șeful diviziei AI de la Meta consideră că presupusa rezolvare a Ipotezei Riemann marchează începutul unei schimbări majore. Potrivit acestuia, nicio realizare din istoria omenirii nu se compară cu demonstrarea acestei ipoteze în ceea ce privește complexitatea și capacitatea intelectuală necesară.

Tocmai acest progres îl îngrijorează pe Wang, care se teme că inteligența artificială ar putea ajunge să depășească oamenii, ridicând întrebări serioase despre cât control vom mai avea asupra acestei tehnologii în viitor.

„Este greu să ne imaginăm o lume în care omenirea poate păstra controlul asupra unor sisteme AI care se îmbunătățesc singure, în mod repetat, fără nicio restricție”, a avertizat Wang. „Este la fel de greu să ne imaginăm că omenirea ar putea păstra controlul asupra unei superinteligențe de 1.000 de ori mai inteligente și mai capabile decât oamenii în orice domeniu”, a adăugat el.

Wang a criticat și atitudinea unor reprezentanți ai industriei AI, care consideră că apariția unor sisteme capabile să depășească inteligența umană în toate domeniile este inevitabilă și că acest proces nu mai poate fi oprit.

„Nu ar trebui să acceptăm ca societatea să fie lăsată pe mâna inteligenței artificiale”, a avertizat șeful AI de la Meta.

„Ar trebui să ne străduim să dezvoltăm o tehnologie care să ofere omenirii un viitor mai bun, în care toți oamenii să aibă mai mult control asupra propriilor vieți și mai multe posibilități de a lua decizii”, a explicat el.

Wang a încheiat spunând că un astfel de viitor este posibil, dar numai dacă întreaga industrie își schimbă semnificativ direcția și nu continuă pur și simplu pe drumul pe care se află în prezent.

Tot mai mulți lideri din industria AI avertizează asupra pericolelor superinteligenței artificiale

Declarațiile lui Alexandr Wang se adaugă unei serii de avertismente lansate în ultima perioadă de specialiști și de reprezentanți ai marilor companii care dezvoltă inteligență artificială.

Vineri, cercetători de la Google DeepMind, printre care și Tim Genewein, au avertizat că dezvoltarea unei superinteligențe artificiale generale ar putea deveni posibilă în viitorul apropiat. O asemenea tehnologie ar putea duce la apariția unor modele AI capabile să își îmbunătățească singure performanțele, fără intervenția oamenilor.

Duminică, OpenAI a cerut public laboratoarelor rivale să stabilească împreună limite comune de siguranță, care să rămână în vigoare până la dezvoltarea unor instrumente mai eficiente de monitorizare și control. Apelul a venit în contextul anunțului făcut de Anthropic privind presupusa rezolvare a Ipotezei Riemann.

În septembrie, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a cerut încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele AI, astfel încât autoritățile și companiile să aibă suficient timp pentru a introduce măsuri de siguranță.

Propunerea sa a fost susținută de mai mulți lideri, printre care și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a cerut, la rândul său, încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale și stabilirea unor reguli la nivel mondial.

Președintele american Donald Trump a adoptat însă o abordare diferită. La sfârșitul lunii septembrie, acesta a organizat o întâlnire cu reprezentanții celor mai mari companii americane din domeniul AI, în urma căreia s-a ajuns la un acord ca industria să își stabilească și să își supravegheze singură regulile de siguranță.

Această abordare a intrat în contradicție cu poziția exprimată săptămâna trecută de președintele Chinei, Xi Jinping, care a cerut măsuri la nivel global pentru ca „inteligența artificială să rămână sub controlul oamenilor”.

Tot săptămâna trecută, premierul Canadei, Mark Carney, a avertizat că modul în care inteligența artificială este reglementată la nivel mondial reprezintă „un risc enorm”.