O femeie a împlinit un an de când trăiește cu un rinichi de porc. Este o premieră în istoria transplanturilor

6 minute de citit Publicat la 18:45 22 Noi 2026 Modificat la 18:45 22 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O femeie de 58 de ani din statul american New Hampshire a împlinit duminică un an de când trăiește cu un rinichi de porc, fără complicații grave. Este o etapă importantă în medicină, care arată cât potențial au transplanturile de organe de la animale la oameni, notează The New York Times.

Folosirea organelor de porc este încă experimentală. Specialiștii spun însă că acest prag deschide drumul spre un viitor în care animalele modificate genetic ar putea furniza un număr foarte mare de rinichi pentru pacienții cu insuficiență renală. Organele ar putea fi folosite fie ca o soluție temporară, care să-i scutească pe bolnavi de dializă, fie ca o soluție pe termen lung.

„Ne dă multă încredere că acest lucru este fezabil – rinichii pot funcționa”, a declarat medicul Leonardo Riella, directorul cercetării în transplantul renal din cadrul Mass General Brigham Transplant Center, care se ocupă de îngrijirea pacientei.

A adăugat însă că „nu e încă momentul pentru turul de onoare”.

Peste o jumătate de milion de americani cu insuficiență renală depind de dializă, un tratament care preia funcțiile rinichilor, cum ar fi filtrarea deșeurilor și a lichidelor în exces din sânge.

Potrivit United Network for Organ Sharing, organizația care coordonează alocarea organelor în SUA, aproximativ 90.000 de oameni se află pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi.

Anul trecut s-au făcut însă mai puțin de 26.000 de astfel de transplanturi. În medie, 12 oameni mor în fiecare zi în timp ce așteaptă un rinichi.

Pacienta se numește Molly Falco, este mamă a doi copii și a lucrat ca bucătar. Ea trăiește de mai mult timp decât orice alt pacient cunoscut cu un rinichi provenit de la un porc modificat genetic.

Pe lângă faptul că elimină toxinele și produce urină, organul a îndeplinit și alte funcții esențiale ale unui rinichi uman, cum ar fi echilibrarea lichidelor și a mineralelor din organism, a explicat Riella.

Falco s-a născut cu o afecțiune congenitală care i-a afectat rinichii. A avut complicații la scurt timp după ce a primit organul de porc, însă nu a mai fost internată din februarie. În acest moment nu există planuri ca rinichiul să fie îndepărtat, iar Riella speră că pacienta va putea trăi cu el încă un an.

„Sunt uimită în fiecare zi că încă funcționează”, a spus Falco după o consultație recentă la Mass General Brigham, spitalul unde a fost operată. „O să încerc să-l păstrez cât de mult pot, iar dacă o să fie pentru totdeauna, ar fi incredibil”.

Încă obosește repede și rămâne ușor fără suflu, spune ea. Rinichiul i-a dat totuși o energie nouă. Pacienta l-a botezat Lily, după florile pe care i le-a trimis familia din Colorado după transplant.

Acum poate să gătească uneori mesele pentru familie și să se mai întâlnească din când în când cu prieteni vechi. A început chiar să conducă din nou mașina, lucru pe care nu-l putea face în cele 11 luni de dializă, pentru că era prea bolnavă.

Falco spune că nu a avut nicio clipă de teamă înainte să primească rinichiul de porc.

„Marea curbă de învățare”

De când există transplanturile de organe, lipsa organelor a fost cea mai mare problemă a domeniului, explică Thomas Schlich, istoric al medicinei la Universitatea McGill din Montreal. Dacă transplantul între specii, numit xenotransplant, ar putea rezolva această problemă, „ar schimba totul”, a spus el.

Noile tehnologii, printre care clonarea și editarea genetică avansată, care fac organele mai compatibile cu oamenii, au dus în ultima vreme la progrese rapide.

În urmă cu doar cinci ani, un chirurg din New York, Robert Montgomery, transplanta pentru prima dată un rinichi de porc modificat genetic într-un om. Pacientul era în moarte cerebrală și era conectat la un ventilator.

„Faptul că există oameni care umblă printre noi ținuți în viață de rinichi de porc – mi se face pielea de găină când aud asta”, a spus Joshua Mezrich, chirurg specializat în transplant la Universitatea Wisconsin-Madison și autorul cărții „Every Living Creature”, despre xenotransplant. „Un asemenea nivel de inovație e comparabil cu trimiterea unui om pe Lună”.

Rămân totuși provocări importante. Una dintre ele este echilibrul greu de găsit în tratamentul medicamentos: sistemul imunitar trebuie suprimat suficient cât să nu respingă organul, dar nu atât de mult încât pacientul să nu mai poată lupta împotriva infecțiilor.

„Aceasta este marea curbă de învățare”, a spus Riella.

Criticii și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu cât ar putea costa aceste organe, atât pentru pacienți, cât și pentru sistemul de sănătate, și dacă accesul la ele va fi echitabil. Unii s-au temut și că fascinația pentru inovații ar putea umbri nevoia unor eforturi susținute de sănătate publică, care să prevină și să țină sub control bolile cronice care afectează rinichii, precum hipertensiunea și diabetul.

„Este o etapă importantă care merită sărbătorită. Pentru mulți dintre cei aflați pe listele de așteptare pentru transplant, va fi o sursă de speranță”, a declarat Adam Negri, cercetător la Centrul de Bioetică al Universității Western Ontario.

A adăugat însă că „avem la îndemână și alte metode, atât pentru a crește numărul de organe disponibile, cât și pentru a reduce nevoia de organe, care sunt probabil mult mai puțin costisitoare și mai accesibile”. Printre ele se numără atragerea mai multor donatori de organe și încurajarea donării de rinichi de la donatori în viață.

O altă îngrijorare este că organele de porc ar putea transmite oamenilor boli de origine animală, așa-numitele zoonoze. Pentru a preveni acest risc, porcii sunt crescuți în spații speciale, ferite de agenți patogeni. Rinichiul primit de Falco provine de la un porc căruia i s-au făcut 69 de modificări genetice, dintre care 59 au avut rolul de a inactiva retrovirusurile porcine.

În total, din 2024 încoace, șase pacienți de la Mass General Brigham au primit rinichi de porc dezvoltați de compania de biotehnologie eGenesis. Primul a murit la scurt timp după transplant, din cauza unei boli de inimă de care suferea deja.

Alți doi au trăit cu rinichii opt, respectiv nouă luni, până când organismul i-a respins. Ceilalți doi pacienți, operați amândoi anul acesta, au încă rinichii transplantați, a precizat un purtător de cuvânt al spitalului.

În ianuarie, oamenii de știință vor începe un studiu clinic oficial cu 33 de pacienți, care vor primi rinichi de porc de la eGenesis în 10 centre medicale din SUA.

O altă companie de biotehnologie, United Therapeutics Corp., a început anul trecut un studiu clinic cu rinichi de la porcii săi modificați genetic, care au suferit 10 modificări genetice. Studiul este coordonat de Robert Montgomery la NYU Langone Health.

Compania a anunțat vineri că a început și un studiu separat pentru așa-numitul „timo-rinichi”. Acesta folosește un rinichi de porc cu o singură modificare genetică, transplantat împreună cu țesut din timusul porcului. Țesutul de timus are rolul de a reduce riscul ca organul să fie respins.

United Therapeutics a primit, de asemenea, aprobare pentru un studiu mic în care inimi de la porci modificați genetic vor fi transplantate la pacienți cu insuficiență cardiacă.

Falco spune că viața ei a devenit „aproape normală” de când a primit noul rinichi. Încă trebuie să poarte mască în public, ca să se ferească de infecții, iar medicamentele pe care le ia au efecte secundare, printre care un ușor tremor.

Abia așteaptă însă să-și viziteze familia din Colorado de Crăciun, după ce medicii i-au dat recent voie să călătorească. Iar acum, că starea ei de sănătate e mai stabilă, vrea să fie mai activă.

„Îmi doresc foarte mult să mă întorc la schi cu copiii”, a spus ea. „M-am gândit că poate aș putea încerca pârtia pentru începători, pe care merg copiii mici, și să văd cum mă simt”.