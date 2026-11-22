O șuviță din părul lui George Washington, primul președinte al SUA, a fost scoasă la licitație după mai bine de 200 de ani

2 minute de citit Publicat la 16:50 22 Noi 2026 Modificat la 16:50 22 Noi 2026

George Washington (1732–1799), primul președinte al Statelor Unite ale Americii (1789–1797). Foto: Getty Images

O șuviță de păr înrămată care i-a aparținut primului președinte al SUA, George Washington, a fost vândută la licitație pentru suma de 4.000 de dolari. Nu este prima dată când părul părintelui fondator al Statelor Unite este scos la vânzare. Trei șuvițe păstrate într-un medalion au fost vândute în 2021 cu 40.000 de dolari, relatează BBC.

Șuvița vândută la licitația de sâmbătă i-a aparținut inițial lui John Gadsby, care l-a găzduit pe Washington în 1799, cu puțin timp înainte de moartea acestuia, survenită în același an. Ulterior, șuvița a ajuns în posesia unui colecționar pe nume John K. Lattimer, care a obținut-o de la un descendent al familiei Gadsby, potrivit casei de licitații Richmond Auctions, care a scos obiectul la vânzare.

Casa de licitații nu a dezvăluit numele noului proprietar.

Licitația de sâmbătă nu a stabilit un record pentru o șuviță de păr care i-a aparținut lui Washington. Trei fire de păr despre care se crede că au fost tăiate în apropierea momentului morții sale sau după deces, păstrate într-un medalion, au fost vândute cu aproape 40.000 de dolari în 2021.

Gadsby, care locuia în ceea ce era în 1799 orașul Alexandria din statul Virginia, l-a invitat pe Washington la cină cu puțin timp înainte de moartea acestuia, potrivit unei mărturii oferite în 1928 de nepoata lui Gadsby, Julia Ten Eyck McBlair, și publicate pe site-ul Richmond Auctions.

McBlair a povestit că bunicul său a intrat în posesia șuviței de păr a lui Washington „datorită prieteniei și legăturii pe care le-a avut cu acesta în ultimele sale zile”.

El a înrămat-o și a agățat-o „sub portretul generalului Washington din casa noastră din Washington City, unde am văzut-o toată viața”.

Gadsby a organizat petrecerile aniversare ale lui Washington din 1798 și 1799, a mai precizat Richmond Auctions.

Washington a condus forțele americane spre victorie împotriva britanicilor în Războiul de Independență și a contribuit la redactarea Constituției SUA, înainte de a deveni primul președinte al țării, în 1788. A părăsit funcția în 1797, după două mandate.

Mai multe șuvițe de păr ale lui Washington au fost păstrate de-a lungul timpului. Cel puțin 50 de astfel de șuvițe înrămate se află într-o colecție de la fosta sa reședință, Mount Vernon, transformată în prezent în muzeu.

„Expunerea publică a șuvițelor de păr ale prietenilor sau celor dragi a atins apogeul în secolul al XIX-lea, însă această practică era de mult timp populară în rândul familiilor înstărite, precum familia Washington”, potrivit unui articol publicat pe blogul site-ului Mount Vernon.

Pe lângă șuvițele sale de păr, și alte obiecte care i-au aparținut lui Washington au obținut prețuri importante la licitații.

În iulie, o scrisoare semnată de Washington în 1776, în care acesta solicita soldați pentru Armata Continentală, care lupta împotriva britanicilor, a fost vândută pentru 109.800 de dolari.