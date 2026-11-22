Obiecte rare de pe Titanic au fost vândute la licitaţie la preţuri record. Un ceas de buzunar, adjudecat pentru 250.000 lire sterline

2 minute de citit Publicat la 11:18 22 Noi 2026 Modificat la 11:18 22 Noi 2026

În 14 aprilie 1912, Titanic își trăia ultimele ore în apele înghețate ale Atlanticului de Nord. FOTO: Profimedia Images

Obiecte rare care au aparținut unor pasageri de pe Titanic au fost vândute la licitație pentru sume record, scrie BBC. Cele mai scumpe au fost un ceas de buzunar al lui Mary Mangan, pasageră la clasa a treia, adjudecat pentru 250.000 de lire sterline, și un inel cu diamant purtat de Lady Duff Gordon, cumpărat cu 140.000 de lire sterline.

O scrisoare detaliată, scrisă de pasagerul de la clasa întâi Ramon Artagaveytia Gomez, s-a vândut cu 80.000 de lire sterline.

RTE news: Letter written on Titanic expected to sell for £80,000 #Titanic https://t.co/m5nrTT54iw — Shay Bourke (@shay_bourke) November 18, 2026

Andrew Aldridge, de la casa de licitații Henry Aldridge and Son din Devizes, comitatul Wiltshire, a spus că această „licitație epică” arată cât de mare rămâne interesul lumii pentru povestea tragică a Titanicului.

Titanicul a plecat în călătoria inaugurală pe 10 aprilie 1912 și s-a scufundat în primele ore ale zilei de 15 aprilie. Aproximativ 1.500 de oameni și-au pierdut viața.

Diamond ring owned by aristocrat Titanic survivor sells for £150,000 at auction - while ticket to see boat set off goes for £40,000 https://t.co/1KZwPSj3De — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Ceasul de aur al lui Mary Mangan, o irlandeză de 32 de ani, a fost returnat familiei ei împreună cu celelalte lucruri personale. Recent, ceasul a fost expus timp de câteva săptămâni, alături de restul Colecției Mangan, la muzeul Titanic Belfast.

Mary Mangan se mutase în Statele Unite și se întorsese în Irlanda la începutul lui 1912 pentru a-și vizita familia.

Scrisoarea rară a fost scrisă la bord, în limba spaniolă, pe hârtie cu antetul oficial al Titanicului. Ea descrie nava în detaliu, de la culorile vopselei până la temperatură și numărul de persoane prezente la masă.

Scrisoarea a fost unul dintre cele peste 100 de obiecte vândute la licitație. Printre ele s-au numărat un document de asigurare, adjudecat pentru 27.000 de lire sterline, și un bilet rar, vândut cu 45.500 de lire sterline.

S-a vândut și o carte poștală scrisă de Jack Phillips, operatorul-șef al stației radio. Phillips a rămas la post, a trimis mesaje radio de ajutor și a contribuit la coordonarea operațiunilor de salvare în timp ce nava se scufunda.

Cartea poștală, scrisă cu patru zile înainte surorii sale, Elsie, s-a vândut cu aproape 32.000 de lire sterline.

"Totalul licitației a depășit cu mult un milion de lire sterline, iar obiectele de pe Titanic au reprezentat o mare parte din această sumă", a spus Aldridge.

Potrivit lui, ceasul a stabilit un record pentru un obiect care a aparținut unui pasager de la clasa a treia. Inelul a devenit cea mai scumpă bijuterie de pe Titanic vândută vreodată.

"Interesul pentru această poveste este global. Clienții mei vin din toate colțurile lumii", a spus el.